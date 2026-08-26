Ciclista desata polémica en CDMX por llevar a su perro atado y hacerlo correr por una ciclovía

La grabación muestra al can corriendo detrás de la bicicleta mientras su dueño continúa pedaleando.

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Un video difundido recientemente en redes sociales provocó una ola de críticas entre usuarios luego de mostrar a un ciclista recorriendo calles de la Ciudad de México mientras llevaba a un perro sujeto con una correa a su bicicleta.

La grabación llamó especialmente la atención por la velocidad a la que avanzaba el hombre y por las condiciones en las que el animal debía desplazarse detrás de él. Para numerosos internautas, la escena representa una conducta irresponsable que podría poner en peligro la integridad del perro.

El material fue compartido en X, donde rápidamente comenzó a recibir comentarios de personas preocupadas por el bienestar del animal. En las imágenes se observa al ciclista avanzar por una ciclovía mientras el perro corre detrás de la bicicleta, unido mediante una correa.

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Perro tiene dificultades para seguir el ritmo

La grabación generó preocupación entre internautas, quienes cuestionaron la responsabilidad del dueño y el riesgo para la mascota.

Uno de los aspectos que más indignación provocó fue la velocidad con la que aparentemente circulaba el ciclista. Mientras el hombre continúa pedaleando, el perro intenta mantener el paso y seguirlo por el mismo trayecto.

En algunos momentos de la grabación, el animal aparentemente pierde estabilidad y llega a golpearse contra obstáculos ubicados en el camino. Pese a ello, el ciclista continúa avanzando sin detenerse, de acuerdo con lo que se observa en las imágenes.

La escena generó preocupación entre los usuarios, quienes cuestionaron si la forma en que el perro era trasladado resultaba segura y adecuada para el animal.

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Algunas de las críticas se concentraron precisamente en que el perro era obligado a correr a un ritmo que, aparentemente, no podía mantener con facilidad. Otros internautas señalaron que una persona responsable de una mascota debería tomar precauciones adicionales antes de someterla a un recorrido de este tipo.

Redes sociales arremeten contra el ciclista

El video se volvió viral debido a la velocidad del ciclista y a las dificultades que aparentemente tuvo el animal para seguirlo.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios que reprobaron la conducta mostrada en el video. Para algunos, el problema no consiste únicamente en llevar a un perro junto a una bicicleta, sino en hacerlo a una velocidad que podría representar un riesgo para su salud o seguridad.

Entre los comentarios publicados hubo quienes calificaron la conducta como una muestra de maltrato animal, mientras otros cuestionaron directamente la falta de cuidado del ciclista.

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Incluso aparecieron comentarios en tono de burla sobre el comportamiento del hombre, entre ellos uno que aseguró que aparentemente “tiene una neurona”.

No obstante, el video disponible no permite conocer las circunstancias completas del recorrido ni determinar por sí solo si el animal sufrió alguna lesión. Tampoco se ha identificado públicamente al ciclista ni se ha precisado el sitio exacto donde fueron captadas las imágenes.

¿Está prohibido llevar perros en bicicleta en CDMX?

Acompañar a una mascota en bicicleta no está prohibido por sí mismo, pero existen obligaciones para evitar que el animal sea puesto en riesgo.

La circulación de una persona en bicicleta acompañada de un perro no está prohibida por sí misma en la Ciudad de México. Sin embargo, existen obligaciones relacionadas con la protección y el bienestar de los animales que deben ser consideradas.

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La normativa local establece que los responsables deben mantener a los animales bajo control cuando transitan por la vía pública y procurar condiciones que eviten ponerlos en situaciones de riesgo.

Por esta razón, el hecho de que un perro esté sujeto a una bicicleta no significa automáticamente que exista una infracción. Las circunstancias específicas de cada caso son determinantes para establecer si se incumplieron las obligaciones correspondientes.

Una situación como la observada en el video podría generar una intervención de las autoridades si existieran elementos suficientes para acreditar que el animal fue puesto en peligro, sufrió algún daño o recibió un trato contrario a las disposiciones de bienestar animal.

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La eventual aplicación de una sanción tendría que determinarse después de analizar factores como la forma en que era trasladado el perro, la velocidad, las condiciones del recorrido y cualquier posible afectación que hubiera sufrido.

Video abre debate sobre el cuidado de mascotas

Mientras el video continúa generando reacciones, el caso también abrió una conversación sobre la responsabilidad que implica trasladar animales en espacios públicos.

Hasta ahora, la publicación viral no ofrece información sobre qué ocurrió con el perro después de la grabación ni si alguna autoridad tuvo conocimiento del caso.

Por lo pronto, las imágenes han puesto nuevamente sobre la mesa el debate acerca de las medidas que deben tomar los dueños para garantizar que sus mascotas puedan acompañarlos durante actividades al aire libre sin quedar expuestas a riesgos innecesarios.

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