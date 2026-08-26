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Melate Retro 1663: resultados y números ganadores del sorteo

Más de 105 mil personas obtuvieron premios en varias categorías

Melate Retro; Lotería Nacional; Melate; Sorteo
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. Crédito: Jésus Avilés/ Infobae México
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La Lotería Nacional publicó los resultados del Melate Retro 1663, sorteo celebrado la noche del martes 25 de agosto de 2026 y cuyos números ganadores pueden consultarse este miércoles 26 de agosto.

En esta edición no hubo ganador del premio mayor, debido a que ninguna combinación acertó los seis números naturales. Como consecuencia, la bolsa destinada al primer lugar continuará acumulándose para el siguiente concurso.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Lotería Nacional, el sorteo dejó 105 mil 50 ganadores entre sus diferentes categorías y repartió un total de un millón 837 mil 554.98 pesos.

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Resultados del Melate Retro 1663: números ganadores

La combinación ganadora del Melate Retro 1663 fue la siguiente:

  • Números naturales: 15, 16, 17, 25, 36 y 37
  • Número adicional: 12

Ningún boleto logró reunir los seis números naturales, por lo que el primer lugar quedó vacante. No obstante, dos participantes acertaron cinco números naturales y el adicional, resultado por el que cada uno recibirá 53 mil 52.99 pesos.

La premiación completa quedó distribuida de la siguiente manera:

  • Primer lugar: seis números naturales; cero ganadores.
  • Segundo lugar: cinco números naturales y el adicional; dos ganadores de 53 mil 52.99 pesos cada uno.
  • Tercer lugar: cinco números naturales; 38 ganadores de mil 58.73 pesos cada uno.
  • Cuarto lugar: cuatro números naturales; mil 692 ganadores de 140.65 pesos cada uno.
  • Quinto lugar: tres números naturales; 25 mil 886 ganadores de 21.51 pesos cada uno.
  • Sexto lugar: dos números naturales y el adicional; 19 mil 920 ganadores de 16.13 pesos cada uno.
  • Séptimo lugar: un número natural y el adicional; 57 mil 512 ganadores de 10 pesos cada uno.

El próximo sorteo de Melate Retro se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026. Debido a que el premio principal del concurso 1663 no tuvo ganador, la bolsa acumulada volverá a estar en juego.

¿Cómo jugar Melate Retro?

El Melate Retro recupera el formato con el que comenzó Melate en México el 19 de agosto de 1984. A diferencia de la modalidad convencional, en este juego los participantes seleccionan números de un conjunto que va del 1 al 39.

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Para participar es necesario escoger una combinación de seis números. También se pueden seleccionar siete, ocho, nueve o hasta 10 números mediante las llamadas combinaciones múltiples, aunque el precio aumenta conforme se agregan opciones.

La jugada sencilla de seis números cuesta 10 pesos. Si una persona no quiere elegir su propia combinación, puede solicitar un Melático Retro, modalidad en la que el sistema genera los números de manera aleatoria.

Durante el sorteo, la urna selecciona siete esferas. Las primeras seis corresponden a los números naturales y la última funciona como número adicional. Para obtener algún premio es necesario acertar, como mínimo, un número natural y el adicional.

El juego cuenta con siete niveles de premiación. El premio más alto corresponde al boleto que reúna los seis números naturales, mientras que las categorías restantes reconocen combinaciones parciales. La bolsa mínima garantizada es de cinco millones de pesos y aumenta cuando no aparece un ganador del primer lugar.

Los sorteos de Melate Retro se realizan los martes y sábados a las 21:00 horas, según la información oficial del juego.

¿Cómo cobrar un premio de Melate Retro?

La Lotería Nacional señala que el boleto o constancia de participación digital es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio. Por ello, debe conservarse en buen estado y entregarse al momento de realizar el cobro.

Los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de venta directa o expendios autorizados. También es posible acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en avenida Insurgentes Sur 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los participantes tienen un plazo máximo de 60 días naturales para cobrar, contado a partir del día siguiente a la celebración del concurso. Una vez vencido ese periodo, se pierde el derecho a reclamar el dinero.

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