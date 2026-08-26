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Crece violencia en Mazatlán: van tres reos muertos en tres meses en penal El Castillo

El caso ocurrió en un contexto de muertes recientes dentro del mismo penal. Con este hecho, El Castillo acumuló tres fallecimientos de internos entre mayo y agosto de 2026

Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps
Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps
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Un interno murió este 26 de agosto en el penal El Castillo de Mazatlán, en un caso que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa manejó de forma preliminar como probable suicidio y que colocó en tres meses la tercera muerte de una persona privada de la libertad dentro de ese centro penitenciario.

La dependencia estatal indicó que el hombre fue encontrado sin vida dentro de su módulo, luego de que personal del reclusorio detectó su ausencia durante el pase de lista y comenzó su búsqueda. Minutos después, lo localizaron sin signos vitales en el interior del Centro Penitenciario El Castillo.

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La autoridad penitenciaria dio aviso de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que realizara las investigaciones y determinara con certeza la mecánica y la causa del fallecimiento. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa sostuvo que mantuvo comunicación y coordinación con las instancias competentes para el desarrollo de las diligencias.

El caso ocurrió en un contexto de muertes recientes dentro del mismo penal. Con este hecho, El Castillo acumuló tres fallecimientos de internos entre mayo y agosto de 2026, dos de ellos concentrados en un lapso de poco más de dos meses y otro registrado apenas un día antes de la nueva muerte.

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Dos de los fallecimientos previos fueron atribuidos de forma preliminar a infartos

El antecedente más antiguo citado correspondió al 11 de mayo de 2026, cuando un reo falleció mientras jugaba un partido de beisbol dentro de las instalaciones del centro penitenciario. La Secretaría de Seguridad Pública del estado señaló entonces que el hombre se desvaneció durante la actividad y fue atendido por personal médico.

Después de intentar reanimarlo sin éxito, la causa probable de muerte se estableció de manera preliminar como un infarto al miocardio. Tras ese deceso, las autoridades del penal notificaron a la Fiscalía General del Estado y también avisaron a los familiares para apoyarlos con los trámites.

El segundo caso ocurrió el 25 de junio de 2026, también en el Centro Penitenciario El Castillo. En esa ocasión, un hombre privado de la libertad se desvaneció dentro del módulo donde permanecía recluido.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Unas esposas metálicas se encuentran sobre una superficie oscura, sugiriendo el rigor del sistema penal y la privación de libertad en un entorno carcelario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros internos lo auxiliaron y lo trasladaron al área médica del penal para que recibiera atención inmediata. El personal de salud confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de ser valorado.

Las primeras indagatorias de ese hecho apuntaron a que la posible causa de muerte habría sido un infarto. Aun así, se precisó que la autoridad ministerial sería la encargada de confirmar oficialmente las causas mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes.

La nueva muerte fue detectada tras el pase de lista

La tercera muerte, informada este 26 de agosto, presentó una mecánica distinta en la versión inicial de las autoridades. En vez de un colapso físico frente a custodios o compañeros, el interno fue reportado como ausente durante el pase de lista y después apareció sin vida en su módulo.

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Ese dato colocó la atención en los tiempos de revisión y en las circunstancias al interior del espacio donde estaba recluido. La información oficial no identificó al hombre ni detalló su edad, situación jurídica o el tiempo que llevaba interno en el penal.

Tampoco se informó si el cuerpo presentaba lesiones visibles o si existían elementos materiales que sostuvieran la hipótesis preliminar de suicidio. Esa definición quedó en manos de la Fiscalía estatal, que recibió el aviso para abrir la indagatoria correspondiente.

Las autoridades también notificaron el hecho a los familiares del interno fallecido. La versión oficial agregó que se les brindaría el apoyo necesario para la realización de los trámites derivados del deceso.

El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, quedó así bajo revisión ministerial por un nuevo fallecimiento al interior de sus instalaciones. En un periodo de poco más de tres meses, el penal registró dos muertes asociadas de manera preliminar a infartos y una tercera que comenzó a investigarse como probable suicidio.

Ilustración en acuarela agentes del CTI trasladan un cuerpo en las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito
(Imagen Ilustrativa Infobae)

• Un interno fue hallado sin vida el 26 de agosto de 2026 en su módulo del penal El Castillo, en Mazatlán, tras ser reportado ausente en el pase de lista.

• La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló de forma preliminar que el caso podría tratarse de un suicidio y dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

• Con este hecho, sumaron tres muertes de reos en el penal El Castillo desde mayo de 2026; las dos anteriores fueron manejadas preliminarmente como infartos.

Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército

Este martes 25 de agosto mil efectivos del Ejército Mexicano arribaron este día a Mazatlán para reforzar las operaciones de seguridad en Sinaloa, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Este despliegue se sumó a uno ocurrido la mañana de este 25 de agosto en donde 300 elementos arribaron a Sinaloa. Con ambos despliegues suman 1300 efectivos armados desplegados en el territorio sinaloense.

El personal militar se suma a los operativos que ya desarrollan de forma conjunta los tres órdenes de gobierno en territorio sinaloense, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, contener la incidencia delictiva y generar mejores condiciones de tranquilidad para la población.

Refuerzo militar en el puerto de Mazatlán

La ciudad y puerto de Mazatlán fue el punto de arribo del contingente, que se integró de manera inmediata a las tareas operativas y preventivas desplegadas en la entidad.

El reforzamiento responde a la coordinación permanente entre gobierno federal, gobierno del estado y autoridades municipales para ampliar las capacidades de respuesta ante la situación de seguridad en Sinaloa.

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