Usuarios piden al Puebla recontratar a su gerente de marca tras video polémico con Santos Laguna: “No sean un equipo tibio”

La publicación inspirada en una canción interpretada por Aleco Irarragorri desató una inesperada controversia que terminó con la salida del director de marca de La Franja. (Ilustración: Jesús Aviles)

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Lo que comenzó como una celebración por una victoria del Puebla terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas alrededor del conjunto poblano. Después de imponerse 3-2 a Santos Laguna en la quinta jornada del Apertura 2026, La Franja publicó un video para festejar el resultado, pero el contenido generó consecuencias que fueron mucho más allá de las redes sociales.

La publicación recuperaba la canción “Color Esperanza”, interpretada originalmente por Diego Torres, que poco antes había aparecido en un video de Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna. El directivo había sido grabado durante una convivencia privada mientras cantaba el tema y hacía referencia al complicado momento deportivo que atravesaba el conjunto de Torreón.

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Horas después, Puebla se enfrentó a Santos y consiguió una importante victoria. Para celebrar el resultado, las redes oficiales del club difundieron un resumen de las anotaciones utilizando precisamente la misma canción que había interpretado Irarragorri.

El Club Puebla no le gustó que su Brand Manager se haya burlado de Aleco Irarragori.

El mensaje fue entendido por numerosos aficionados como una burla hacia el dirigente y el equipo lagunero. Aunque la publicación fue retirada poco tiempo después, las capturas y el video comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas.

La controversia llevó al propio Puebla a ofrecer disculpas por el contenido. Sin embargo, el episodio tuvo una consecuencia todavía mayor: de acuerdo con distintos reportes, el club decidió terminar la relación laboral con Héctor Domínguez, conocido como ‘Macca’, quien se desempeñaba como Brand Manager o director de marca y llevaba aproximadamente nueve años vinculado con la institución.

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La determinación provocó una reacción inesperada entre los seguidores de La Franja. Lejos de respaldar el despido, numerosos usuarios utilizaron las redes sociales para reclamarle directamente al club y pedir el regreso de Domínguez.

Usuarios insultaron al club poblano tras despedir a su gerente de marca.

Entre los mensajes publicados por aficionados aparecieron críticas como: “Malditos, esto es futbol”; “Pinche equipo sin huevos que de seja influenciar por un mirrey”; “Ahuevo el Mirrey del Club Puebla se quejó y hay que hacerle caso”; “Pinche equipo tibio que deja que un mirrey los mande”, “Es injusto, que pocos huevos tienen Puebla”, “Exigimos que recontraten a Maca, pinche equipo tibio”.

La molestia se concentró principalmente en la percepción de que el club habría reaccionado de manera excesiva ante una publicación que, aunque provocadora, formaba parte de la celebración por una victoria en la Liga MX.

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El origen de la polémica

La polémica entre Puebla y Santos Laguna habría tenido consecuencias más allá de la disculpa pública emitida por el conjunto de La Franja. Héctor Domínguez, mejor conocido como ‘Macca’, habría sido despedido de la institución después de nueve años trabajando en el club, según información del periodista Alan Núñez en el programa Desde La Grada.

Todo comenzó con el video protagonizado por Aleco Irarragorri, quien apareció interpretando “Color Esperanza” durante una reunión privada. El presidente de Santos utilizó la canción como una referencia al momento que vive el equipo y a la posibilidad de que consiga salir de la crisis deportiva.

El contexto cambió horas después, cuando Santos recibió al Puebla en la Jornada 5 del Apertura 2026. La Franja terminó llevándose los tres puntos después de imponerse por 3-2, y posteriormente apareció el polémico video en las cuentas oficiales del club visitante.

La elección de la canción no pasó inadvertida. Para los usuarios, la referencia era demasiado evidente debido a lo ocurrido previamente con Irarragorri.

Aunque Puebla eliminó la publicación, el contenido ya había sido replicado y comenzó a generar conversación entre los aficionados.

El club posteriormente ofreció disculpas, pero el caso no terminó ahí. Este martes trascendió la salida de Domínguez, quien durante casi una década participó en la construcción de la identidad y comunicación de marca de La Franja.

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Ahora, una parte de la afición exige precisamente lo contrario: que el club dé marcha atrás y recontrate a ‘Macca’. La polémica incluso convirtió una publicación que originalmente buscaba celebrar tres puntos en un debate sobre la personalidad que debe tener un equipo de futbol en redes sociales.

Para muchos seguidores, el problema no fue solamente el despido, sino la sensación de que Puebla cedió ante las críticas externas. Por eso, entre los comentarios que más se repiten aparece una exigencia clara: “No sean un equipo tibio”.