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Yolanda Andrade revela cuántos años de vida le quedan tras diagnóstico de ELA

La conductora compartió un en vivo con Thalía para celebrar su cumpleaños y habló sobre lo que su médico le habría dicho acerca de su estado de salud

Yolanda Andrade - (Instagram)
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Yolanda Andrade abrió una de las conversaciones más personales que ha tenido con Thalía al hablar sobre su estado de salud y revelar lo que, según contó, le dijo su médico sobre el tiempo que podría tener por delante. La conductora relató que en algún momento recibió una estimación de “un año y medio”, una noticia que, lejos de provocar la reacción que su médico esperaba, la llevó a replantearse la manera en que quiere vivir.

Sin embargo, Andrade no especificó cuándo ocurrió esa conversación con su médico ni señaló que la estimación formara parte del momento en que recibió su diagnóstico inicial. Durante el en vivo con Thalía únicamente hizo referencia a lo que su doctor le había dicho, sin precisar en qué etapa de su proceso de salud sucedió. Esto es relevante porque, como la propia conductora ha contado en distintas ocasiones, a lo largo de su enfermedad ha atravesado diferentes tratamientos y ha utilizado diversos medicamentos, por lo que no queda claro si aquel comentario corresponde a sus primeras evaluaciones médicas, a una etapa posterior de tratamiento o a otro momento de su proceso.

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“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, contó que pensó al despertar después de conocer esa estimación. Incluso relató que cuando el doctor le preguntó “Why?”, ella respondió: “Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”. Su manera de afrontar la noticia sorprendió a Thalía, quien respondió entre bromas: “Hay que darle vuelo a la hilacha”.

La conversación también mostró el lado emocional de Yolanda, quien reconoció que ha pasado por frustración, ira, coraje y miedo. Sin embargo, aseguró que está consciente de que debe seguir viviendo y aprovechando el tiempo. “Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir”, expresó durante el encuentro.

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Yolanda Andrade habla del momento en que cambió su manera de ver la vida

Yolanda Andrade - (Instagram)
Yolanda Andrade - (Instagram)

La conductora explicó que, después de atravesar distintas emociones, comenzó a pensar en lo que quiere hacer. “Mi vida la viví, pero no sé cuántas veces viví una sola vida, gracias a Dios”, dijo, al reflexionar sobre todo lo que ha experimentado. También señaló que busca continuar ayudando y dando a los demás porque, como expresó, “no me voy a llevar nada”.

En su conversación con Thalía, Andrade también recordó que durante este proceso ha tenido días complicados y que su enfermedad le ha provocado momentos de cansancio, frustración y dificultad para hablar. Agradeció especialmente que su amiga comprenda esos momentos y sepa cuándo darle espacio, además de ofrecerle consejos sin simplemente darle la razón.

La conductora también habló de lo difícil que puede ser atravesar una enfermedad para toda la familia. Contó que comenzó a adaptar algunos espacios de su casa y reconoció que cuidar a una persona enferma “es muy cansado porque agotas a la familia”. Para ella, estas experiencias también han cambiado la forma en que observa cada momento de su vida.

Thalía celebra su cumpleaños junto a una de sus amigas más cercanas

Yolanda Andrade y Thalía - (Instagram)
Yolanda Andrade y Thalía - (Instagram)

Aunque el tema de salud marcó buena parte de la conversación, el encuentro también tuvo un motivo especial: Thalía celebraba un año más de vida. Yolanda aprovechó el momento para felicitarla y decirle: “Festejo tu vida, festejo tu amor, bendigo cada momento, a tus hijos, a tu familia, a tu marido, a ti, a ti, especialmente a ti”.

La celebración incluso incluyó pastel y una petición de deseo. Thalía agradeció a Dios por estar celebrando un año más junto a su amiga y pidió que bendijera y protegiera a Yolanda. Después, ambas cantaron juntas “Happy birthday” y soplaron la vela, en uno de los momentos más emotivos de la transmisión.

Para cerrar, ambas hablaron de los años de amistad que las unen y de la importancia de aprovechar la tecnología para mantenerse cerca. “Una amistad que dura una vida”, dijo Thalía al describir su vínculo, mientras Yolanda destacó que incluso cuando están separadas pueden sentirse acompañadas. La conversación terminó entre muestras de cariño y una promesa de volver a encontrarse.

La respuesta de Thalía ante la confesión más fuerte

(Instagram)
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Thalía no pasó por alto la declaración de su amiga. Cuando Yolanda habló de la estimación de su médico, la cantante le recordó que, aunque recibir un diagnóstico puede ser un shock, nadie conoce con certeza la fecha en que morirá. “Nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir. Nadie”, señaló durante la conversación.

La cantante también destacó la fortaleza de Yolanda y le recordó que existe mucha gente que la quiere, admira y acompaña. Esa conversación llevó a Andrade a recordar que en algún momento llegó a decir que “no tenía ninguna ilusión más para vivir”, pero que las palabras de Thalía le ayudaron a reconocer el amor que recibe de personas cercanas y de quienes ni siquiera conoce.

Más allá de la cifra mencionada por la conductora, sus palabras reflejaron una decisión personal: mirar el tiempo desde otra perspectiva y utilizarlo para vivir, ayudar y compartir con quienes ama. “Tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas”, insistió al recordar aquella conversación con su médico.

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