Vuelca camión del Ejército Mexicano en Michoacán: siete soldados resultaron heridos

Fotografía de archivo de un convoy del ejercito mexicano en despliegue hacia el estado de Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

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Un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sufrió un accidente cuando circulaba por el municipio de Tocumbo, Michoacán, provocando que siete elementos resultaran lesionados.

De acuerdo con reportes, el accidente ocurrió la tarde de este martes, a la altura del monumento conocido como La Paleta, en la entrada a esa demarcación, y provocó además el cierre parcial de la vialidad en la zona debido al despliegue de elementos de seguridad para atender la emergencia.

Fueron los automovilistas que circulaban por el lugar los que alertaron a los servicios de emergencia luego de observar la unidad volcada sobre la vía. Tras el despliegue, los militares fueron atendidos en el sitio y posteriormente trasladados a distintos hospitales del municipio de Los Reyes, donde quedaron bajo atención médica.

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De acuerdo con La Jornada, dos de los militares resultaron con heridas que los mantienen en estado grave, mientras que el resto de los soldados sufrió heridas de diversa consideración.

Cierre vial en el Libramiento de Tocumbo a Los Reyes

Imagen ilustrativa. Crédito: X - @EJTO_FAM_GN

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) emitió una alerta vial por el cierre de circulación en el Libramiento de Tocumbo a Los Reyes, a la altura del kilómetro 2+400, que correspondía a la emergencia. La dependencia exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y circular con precaución.

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance.

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Accidente entre autobús de pasajeros y vehículo de la Guardia Nacional deja 15 heridos y un muerto en Chiapas

Un hecho similar ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando un autobús de la línea Rápidos del Sur y un camión de traslado de personal de la Guardia Nacional (GN) chocaron cuando circulaban en el puente Las Flores, en el tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa, en el estado de Chiapas, dejando un saldo de una persona muerta y 15 heridos.

El choque ocurrió en el tramo carretero Tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa. Crédito: Protección Civil de Chiapas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas registró el siniestro a las 13:52 horas. En el reporte inicial, la dependencia contabilizó 16 personas involucradas entre pasajeros civiles y elementos federales.

El vehículo de la corporación militar fue identificado como un camión de redilas con número de unidad 33052, del tipo empleado para el traslado de efectivos.

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Tras el accidente, unidades de emergencia de Ocozocoautla y Cintalapa se movilizaron hacia la zona para brindar atención prehospitalaria a las personas heridas. A las 14:46 horas, una segunda actualización oficial confirmó la primera víctima mortal, sin precisar su identidad ni si pertenecía a la línea de autobuses o a la corporación federal.

A las 17:12 horas, un tercer comunicado elevó a 11 el número de pacientes ingresados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, adscrito al IMSS-Bienestar, cifra que superó el reporte previo de cuatro traslados a ese nosocomio. Un lesionado adicional fue atendido en el hospital de Ocozocoautla.

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Evacuación aérea de elementos federales

Ambulancias y elementos de diversos municipio aledaños acudieron a la zona del accidente. Crédito: Protección Civil Chiapas

Cuatro miembros de la Guardia Nacional que sufrieron lesiones de mayor gravedad fueron evacuados en helicóptero al Hospital Militar de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, al considerarse que su condición requería atención especializada que no podía garantizarse por vía terrestre.

Protección Civil coordinó las operaciones junto con la propia Guardia Nacional y corporaciones de los tres municipios involucrados. La dependencia estatal llamó a los conductores a extremar precauciones en el tramo Ocozocoautla–Cintalapa mientras se desarrollaban las labores de atención.

Antecedente en Ecatepec

Un camión de la Guardia Nacional impactó a una motocicleta en Ecatepec, causando la muerte de un hombre y dejando gravemente herida a una mujer, en medio de un alarmante aumento de víctimas viales | Crédito: Redes Sociales

El choque en Chiapas no fue el primer incidente vial grave con un vehículo de la corporación en 2026. En febrero, un camión de la Guardia Nacional -con placas 303477- arrolló a dos personas en motocicleta sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria, Ecatepec, Estado de México, al avanzar con el semáforo en rojo por el carril confinado del Mexibús Línea 2.

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El impacto mató en el acto a un hombre de 43 años. Una mujer de 30 años resultó herida y fue trasladada a un centro hospitalario. El conductor de la unidad federal quedó detenido y fue vinculado a proceso por homicidio, lesiones y daño en bienes.