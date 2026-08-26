México

Detienen a 4 por presunta extorsión a vendedor de comida en Venustiano Carranza

Tras una denuncia ciudadana, los señalados fueron capturados en la colonia Simón Bolívar luego de que presuntamente exigieran efectivo bajo amenazas y agredieran a un comerciante

Los cuatro detenidos habrían amenazado y agredido a un comerciante para exigirle dinero en efectivo, informó la SSC CDMX)(Crédito: X | @PabloVazC)
Los cuatro detenidos habrían amenazado y agredido a un comerciante para exigirle dinero en efectivo, informó la SSC CDMX)(Crédito: X | @PabloVazC)
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Cuatro hombres fueron detenidos en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que presuntamente amenazaran y agredieran a un vendedor de comida para exigirle dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, Ángel de Jesús “N”, Jesús Omar “N” y Alan Miguel “N”. De acuerdo con la información difundida por Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la intervención ocurrió a partir de una denuncia ciudadana.

Según el reporte, los cuatro hombres se acercaron al vendedor y le exigieron dinero bajo amenazas. La víctima habría sido agredida durante el incidente y los señalados le habrían advertido que podía sufrir daños si no entregaba el efectivo solicitado.

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La denuncia permitió que policías capitalinos acudieran al lugar para atender el reporte. Después de ubicar a los señalados, los agentes realizaron su detención.

Los cuatro hombres fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad que deberá continuar con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la situación jurídica de cada uno.

Hasta ahora, la información difundida sobre el caso no establece que los detenidos pertenezcan a una organización criminal ni que estén relacionados con otros expedientes de extorsión registrados en la alcaldía.

Otros casos de extorsión y cobro de piso en Venustiano Carranza

La detención ocurrió en una alcaldía donde durante 2026 también se han registrado otros casos relacionados con exigencias de dinero a comerciantes. Estos expedientes son independientes y no existe información oficial que permita establecer una relación entre sus responsables.

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El antecedente más reciente ocurrió el 19 de agosto, cuando fueron detenidas tres personas en un operativo relacionado con presuntos cobros de piso a comerciantes en la zona de La Merced y Moctezuma. El caso se registró menos de una semana antes de la detención de los cuatro hombres en Simón Bolívar.

De acuerdo con los reportes sobre ese expediente, los detenidos eran investigados por exigir pagos a comerciantes de la zona. La intervención ocurrió a partir de una denuncia y los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

Otro caso ocurrió el 2 de junio en Jardín Balbuena, donde policías capitalinos detuvieron a un hombre señalado como posible integrante de una célula relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama. Las investigaciones citadas por la SSC ubicaron las actividades de ese grupo en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Uno de los primeros casos del año ocurrió el 10 de enero, cuando tres hombres fueron detenidos después de que un comerciante denunciara que le exigían dinero para poder continuar con su actividad. Los sospechosos fueron ubicados en la colonia Felipe Ángeles.

La víctima reportó un pago de 56 mil 910 pesos. Los policías localizaron a los tres señalados mediante un cerco y, al detenerlos, recuperaron el dinero y aseguraron tres teléfonos celulares.

La SSC señaló entonces que los detenidos estarían relacionados con un grupo dedicado a delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas.

Más de 360 detenidos por extorsión en la CDMX

Los casos registrados en Venustiano Carranza forman parte de un problema que también ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar la atención de denuncias por extorsión.

Hasta el 31 de mayo de 2026, la SSC reportó 366 personas detenidas por los delitos de extorsión y tentativa de extorsión desde el inicio de la actual administración. El periodo considerado comenzó el 5 de octubre de 2024, por lo que la cifra no corresponde únicamente a detenciones realizadas durante 2026.

La dependencia también informó que durante mayo se registraron detenciones relacionadas con extorsión en Venustiano Carranza, además de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

A nivel federal, el Gobierno de México puso en marcha en julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla acciones para facilitar las denuncias, fortalecer las investigaciones y atender distintas modalidades de este delito.

Entre las medidas se encuentra el uso del número 089 para reportar casos de extorsión. Las autoridades federales también han planteado la coordinación con las entidades para investigar las denuncias y ubicar a los responsables.

Entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026, las autoridades federales reportaron mil 847 personas detenidas por extorsión en 24 estados como parte de las acciones de esa estrategia.

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