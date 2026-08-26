México

Quién era era Elisa Huerta, activista de Diario de una Bióloga que falleció

La creadora de contenido era popular en TikTok, la comunidad de divulgación científica lamenta su muerte

Fotografías de una mujer en el mar y la naturaleza sobre un fondo azul con ilustraciones botánicas y dos lazos negros de luto.
La creadora de contenido falleció a los 28 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fallecimiento de Elisa Huerta Sandoval ha provocado una oleada de mensajes de condolencia y reconocimiento en la comunidad científica y ambiental mexicana.

El Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social confirmó su muerte y subrayó su papel como una de las jóvenes más influyentes en la divulgación científica y el activismo ecológico en el país.

A los 28 años, Elisa Huerta había logrado construir una comunidad digital amplia gracias a su proyecto “Diario de una Bióloga”, una plataforma donde acercó la ciencia a miles de personas.

Durante los últimos años, su labor se centró en traducir conceptos complejos de biología y medio ambiente a un lenguaje comprensible y motivador para el público general.

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Su última publicación, realizada el 13 de agosto, abordó la relevancia del lobo mexicano en los ecosistemas.

(InstitutoMexicanoFaunaFloraYSustentabilidadSocial)
(InstitutoMexicanoFaunaFloraYSustentabilidadSocial)

Quienes la seguían y conocieron, tanto en redes sociales como en el ámbito académico, destacan que su legado trasciende el contenido digital: fue una divulgadora comprometida y una activista que impulsó la conciencia ambiental desde la empatía y el rigor científico.

La noticia de su muerte fue difundida por colegas y proyectos afines, como “Pregúntale al biólogo”, que publicó una despedida emotiva en la que agradeció las enseñanzas y la huella que dejó entre sus seguidores y amigos.

Formación y trayectoria profesional

Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Elisa Huerta se formó como licenciada en Biología.

Complementó sus estudios con especializaciones en derechos humanos, cambio climático y economía circular, lo que le permitió abordar la divulgación científica desde una perspectiva integral.

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A través de “Diario de una Bióloga”, la joven científica promovió el conocimiento y la conservación de la naturaleza.

Su trabajo fue reconocido especialmente por su capacidad de hacer accesible la ciencia y sensibilizar sobre la importancia de proteger los ecosistemas.

De qué murió Elisa Huerta, de Diario de una bióloga

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre las causas del fallecimiento de Elisa Huerta.

Diversos mensajes en redes sociales han sugerido que la joven enfrentaba problemas de salud mental, aunque ningún organismo ni la familia han confirmado esta información.

Ante la ausencia de detalles, quienes la conocían han pedido respeto y empatía para sus allegados, solicitando no especular sobre el motivo de su deceso.

La pregunta sobre qué ocurrió con Elisa Huerta ha circulado ampliamente en plataformas digitales.

Lo que se sabe es que la comunidad científica, colegas y seguidores expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su aporte a la divulgación de la ciencia y el activismo ambiental en México. Las causas exactas de su fallecimiento permanecen sin esclarecer, ya que la familia no ha emitido un comunicado público.

El impacto de su legado en la divulgación ambiental

Además de su trabajo académico y en redes, Elisa Huerta participó como docente en diplomados y talleres sobre temas ambientales.

Fue reconocida por instituciones y colegas por su pasión, creatividad y compromiso con la formación de nuevas generaciones de ambientalistas y científicos.

Quienes la siguieron y aprendieron de ella han subrayado que su legado perdurará en los proyectos y personas que inspiró a lo largo de su trayectoria.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mensajes de despedida, como el de la creadora de contenido, han resaltado la visión de Elisa Huerta sobre la vida y la naturaleza, describiéndola como una persona que “amó la vida hasta hacerse una con ella en todo su esplendor”.

La comunidad digital y científica coincide en que la joven bióloga deja una huella imborrable en la divulgación de la ciencia en México.

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