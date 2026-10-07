El origen del nombre “Morena”: Una obra maestra del branding político que construyó el partido dominante de los últimos 15 años en México

Morena cumple 15 años desde el inicio del movimiento que posteriormente se convirtió en partido político nacional.

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Morena conmemora este miércoles 7 de octubre de 2026 quince años desde el inicio del movimiento político que posteriormente se convirtió en partido político nacional.

La fecha sirve también para revisar el origen de su nombre, una denominación que surgió de las primeras sílabas de Movimiento Regeneración Nacional y que, con el paso del tiempo, adquirió referencias simbólicas vinculadas con la identidad cultural y religiosa de México.

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Aunque Morena celebra 15 años de historia, su registro como partido político ocurrió en 2014.

El antecedente se encuentra en el movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador en 2011, que comenzó como una organización política y social vinculada con el proceso electoral de 2012.

El origen de Morena se remonta a 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador impulsó la creación de un movimiento político y social rumbo a las elecciones presidenciales de 2012. |Crédito: Cuartoscuro

Morena: las palabras detrás del nombre del movimiento

El nombre Morena surgió como una forma abreviada de Movimiento Regeneración Nacional.

La denominación se construyó a partir de las primeras sílabas de las tres palabras que integraban el nombre del movimiento: Mo, de Movimiento; Re, de Regeneración, y Na, de Nacional.

Pero el término también fue relacionado con elementos presentes en la cultura mexicana.

Entre las referencias simbólicas señaladas alrededor del nombre se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, conocida popularmente como la “Virgen Morena”, una figura con amplia presencia en la identidad religiosa y cultural del país.

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El nombre Morena también tiene una asociación simbólica con la Virgen de Guadalupe, conocida popularmente como la Virgen Morena. (Photo by Claudio CRUZ / AFP)

De esta manera, el nombre combinó la denominación formal del movimiento con una palabra que podía tener distintas asociaciones dentro del contexto mexicano.

También quedó vinculado con la idea de regeneración, presente desde los primeros planteamientos del proyecto político.

El origen de Morena se remonta a 2011

El movimiento fue impulsado por López Obrador en un contexto marcado por la búsqueda de una nueva estructura política rumbo a las elecciones presidenciales de 2012.

El 2 de octubre de 2011 se estableció como movimiento político y social, con el objetivo de organizar a simpatizantes y construir una estructura para participar en el proceso electoral.

Antes de convertirse en partido, Morena desarrolló una organización territorial basada en la participación de ciudadanos y simpatizantes.

El antecedente de Morena se encuentra en el movimiento político y social que comenzó en 2011, impulsado por Andrés Manuel López Obrador. (Foto: especial)

Entre sus actividades se encontraba el trabajo de promoción y organización en distintas regiones del país, así como la creación de estructuras para la defensa del voto.

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El proyecto también tuvo como referencia el periódico Regeneración, una publicación vinculada con el movimiento de López Obrador.

El nombre hacía eco, además, de una tradición política y periodística asociada con los hermanos Flores Magón, cuyo periódico Regeneración tuvo un papel destacado en la historia política de México.

A partir de estos antecedentes, el movimiento construyó una identidad propia antes de obtener formalmente el reconocimiento como partido político.

El 2 de octubre de 2011 marca el inicio del movimiento que años más tarde se consolidaría como partido político nacional. FOTO:CUARTOSCURO

De movimiento social a partido político en 2014

Después de las elecciones presidenciales de 2012, Morena enfrentó la decisión de mantener su estructura como movimiento o avanzar hacia su transformación en partido político.

El proceso derivó en su constitución como asociación civil el 20 de noviembre de ese año.

Posteriormente, Morena comenzó los procedimientos necesarios para obtener el registro nacional.

El 26 de enero de 2014 certificó su Asamblea Nacional Constitutiva y avanzó en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

Finalmente, el 9 de julio de 2014, el entonces Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de Morena como partido político nacional. El registro tuvo efectos constitutivos a partir del 1 de agosto de ese mismo año.

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Tras iniciar como movimiento político y social, Morena avanzó en su proceso de organización hasta obtener su registro como partido político nacional en 2014. (Foto: archivo)

Algunos de los principales momentos de este proceso son:

2 de octubre de 2011: inicio de Morena como movimiento político y social.

20 de noviembre de 2012: constitución como asociación civil.

26 de enero de 2014: certificación de la Asamblea Nacional Constitutiva.

9 de julio de 2014: aprobación de su registro como partido político nacional.

2015: participación por primera vez en una elección federal como partido.

¿Por qué Morena celebra 15 años en 2026?

La celebración de este 7 de octubre corresponde a los 15 años transcurridos desde el nacimiento del movimiento en 2011, no a 15 años de existencia legal como partido político.

Como instituto político nacional, Morena obtuvo su registro hasta 2014.

El aniversario será conmemorado este miércoles en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a partir de las 18:00 horas.

La celebración está encabezada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena.

La celebración de 2026 corresponde al aniversario del inicio del movimiento en 2011, cuando comenzó su organización política y social.

Durante estos 15 años, el nombre que originalmente identificó a un movimiento político pasó a distinguir a un partido con presencia nacional.

Su primera participación como partido ocurrió en las elecciones federales de 2015, cuando obtuvo poco más de 8% de la votación y se colocó como cuarta fuerza política nacional.

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Tres años después, en las elecciones de 2018, Morena encabezó la coalición Juntos Haremos Historia junto con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, con López Obrador como candidato presidencial.

Los comicios marcaron un cambio en la posición electoral del partido, que obtuvo la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Así, el aniversario de 2026 permite recuperar el recorrido desde aquella primera organización surgida en 2011 hasta la consolidación de Morena como partido político.

En el centro de ese proceso permanece también el nombre: una palabra formada a partir de Movimiento Regeneración Nacional, pero que desde su origen fue acompañada por referencias a elementos de identidad histórica, cultural y religiosa presentes en México.

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