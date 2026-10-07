Ricardo Thompson sale del Altiplano: el socio de Ernesto Ruffo cumplirá arraigo domiciliario en Ensenada

Ricardo Thompson Navarro fue detenido el pasado 16 de julio, el mismo día que las autoridades federales capturaron a Ernesto Ruffo. Crédito: FGR

Guardar

Ricardo Thompson Navarro salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el “Altiplano” tras un cambio de medida cautelar que le permitirá cumplir arraigo domiciliario en Ensenada, Baja California. El empresario, identificado como socio de Ernesto Ruffo Appel en la compañía Ingemar, enfrentará desde su casa el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Alejandra Ramírez de la Vega, dictó la resolución en la causa penal 253/2026 y aprobó el traslado del procesado a su vivienda. El domicilio autorizado estaría ubicado en el kilómetro 103 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la colonia El Sauzal, según reportes de medios locales. Con esta determinación, Thompson Navarro se sumó al exgobernador Ruffo, quien desde finales de septiembre cumple la misma condición -por motivos de salud- en un inmueble que sus padres le heredaron en Ensenada.

PUBLICIDAD

El exgobernador ya se encuentra cumpliendo su proceso desde su domicilio de Ensenada. Crédito: Redes Sociales

A Ruffo Appel le retiraron el pasaporte y la visa como condición para autorizar el cambio de sede de reclusión. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega -quien también dictó el cambio de medida de Thompson- estableció que el exgobernador no podía acercarse a los testigos ni a las personas relacionadas con la investigación abierta en su contra, y que elementos de la Guardia Nacional tendrían a su cargo la vigilancia permanente del inmueble durante todo el tiempo que durara la medida.

Hasta el momento no se conocen los detalles de cómo será la reclusión de Ricardo Thompson Navarro.

Información en desarrollo...