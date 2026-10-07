El ascenso de Emma Coronel: cómo la esposa de “El Chapo” Guzmán se convirtió en influencer, streamer y figura controversial de internet

Emma Coronel impulsó su faceta como creadora de contenido mediante suscripciones exclusivas de 52 dólares mensuales y transmisiones en vivo en TikTok antes del bloqueo de sus cuentas. (Especial Infobae México)

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Emma Coronel Aispuro, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, consolidó su transformación pública en influencer, creadora de contenido y streamer en plataformas digitales tras cumplir su condena en Estados Unidos, entre polémicas por la fiscalización de sus ingresos y revelaciones sobre su vida familiar.

La exreina de belleza acumula 1.4 millones de seguidores en TikTok y habilitó una suscripción mensual de 52 dólares, además de recibir obsequios virtuales durante transmisiones en vivo que alcanzaron un costo equivalente a 400 dólares por insignia.

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El esquema de monetización generó cuestionamientos legales cuando investigaciones sobre la plataforma expusieron posibles fallas en los controles antilavado.

Las donaciones fraccionadas o “pitufeo” representan un mecanismo donde recursos no fiscalizados entran al ecosistema de creadores de contenido.

Emma Coronel captó miles de espectadores en su debut como streamer tras salir de prisión en Estados Unidos

La actividad digital de Coronel comenzó en TikTok y derivó en un programa de transmisión continua en la plataforma Kick, donde realizó una emisión inicial de cinco horas y media junto a creadores de contenido.

Su regreso a la esfera pública ocurrió luego de recuperar la libertad el 13 de septiembre de 2023, tras haber permanecido en centros federales estadounidenses desde su detención en febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, Virginia.

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En noviembre de 2021, un tribunal de Washington dictó contra ella una condena de 36 meses de prisión y el pago de 1.5 millones de dólares tras declararse culpable de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Durante su primer año de reclusión permaneció en aislamiento casi total, con una hora diaria para llamadas telefónicas programadas en la madrugada y limitaciones estrictas ante la falta de personal hispanohablante.

Posteriormente fue enviada al Centro Médico Federal Carswell en Fort Worth, Texas, y más tarde a un centro de reinserción en Long Beach, California, donde completó la custodia supervisada que concluirá en septiembre de 2027.

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La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán debutó en transmisiones en vivo tras recuperar su libertad en septiembre de 2023. EFE/Kevin Hagen

La exmodelo reveló que comenzó a transmitir en vivo por recomendación médica contra la depresión

Durante sus apariciones en redes sociales, la esposa de Guzmán Loera explicó que su decisión de ingresar a las plataformas digitales respondió a una indicación psiquiátrica para combatir cuadros depresivos derivados del confinamiento.

Coronel relató que el aislamiento durante la pandemia de COVID-19 en prisión afectó su salud física y emocional, lo que requirió atención especializada dentro del penal federal.

Al recuperar la libertad, los profesionales de la salud le sugirieron realizar actividades interactivas para salir de la rutina y entablar contacto con otras personas sin exponerse de manera presencial.

La dinámica comenzó con transmisiones breves en TikTok y escaló hacia transmisiones comunitarias donde aborda pasajes de su vida personal frente a miles de usuarios conectados en vivo.

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Coronel relató que comenzó a realizar transmisiones digitales por indicación de sus médicos para combatir cuadros de depresión tras el aislamiento en prisión. (Captura de pantalla)

El modelo de suscripciones y donaciones virtuales enfrenta alertas de lavado de dinero

La estructura de donaciones en redes sociales permitió a la influencer captar ingresos fijos mediante transmisiones en vivo, competencias interactivas y material exclusivo para suscriptores.

Tan solo su canal exclusivo de TikTok genera ingresos aproximados de 24,700 pesos mensuales a través de un grupo reducido de miembros registrados.

Analistas financieros señalaron que el sistema de insignias de las aplicaciones permite el envío ilimitado de fondos fraccionados sin requerir la verificación de identidad de los emisores.

Ante las críticas recibidas por las donaciones en sus emisiones, Coronel rechazó los señalamientos de irregularidad y amagó con reportar cuentas que cuestionaran la procedencia de sus recursos.

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El sistema de insignias y regalos virtuales durante transmisiones en vivo generó alertas entre especialistas en prevención de lavado de dinero. (Especial Infobae México)

Emma Coronel utiliza las transmisiones en vivo para revelar detalles inéditos de su vida privada con “El Chapo”

A través de sus emisiones en vivo, Coronel abordó pasajes de su matrimonio y desmintió relatos producidos por medios de comunicación y series de televisión sobre su boda en La Angostura, Durango.

La exmodelo sostuvo que la ceremonia ocurrió al cumplir 18 años en una reunión familiar privada sin la presencia de políticos, grandes agrupaciones musicales ni lujos desmedidos.

Durante una conversación con creadores digitales, la influencer declaró respecto a su vínculo con el capo que “él me arrastró a ese mundo”, al tiempo que calificó las dramatizaciones cinematográficas de su vida como inexactas.

En esas mismas transmisiones calificó con la palabra “cringe” las películas y series sobre su vida, como la cinta La Captura disponible en la plataforma Netflix, argumentando que están basadas en especulaciones de internet.

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La exmodelo afirmó que su matrimonio en La Angostura, Durango, fue un evento familiar privado sin los lujos ni figuras públicas. (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

Las declaraciones de Emma Coronel sobre las llamadas de sus hijas con “El Chapo”

En una transmisión en la plataforma Kick, la influencer afirmó que sus hijas gemelas de 15 años mantienen comunicación constante con el narcotraficante, quien cumple cadena perpetua en la prisión ADX Florence de Colorado.

Coronel declaró ante sus seguidores que “ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, al referirse a la relación de las menores con su padre.

Las afirmaciones de la exmodelo contrastaron con los documentos judiciales presentados por la defensa de Guzmán Loera, los cuales indicaban la cancelación de llamadas telefónicas familiares desde mayo de 2023.

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Registros judiciales confirman que las hijas menores del capo únicamente lo visitaron en persona una vez en diciembre de 2019, a través de un cristal y sin contacto físico.

Emma Coronel revela que sus hijas "tienen una comunicación muy hermosa" con El Chapo Guzmán. (Redes sociales)

El bloqueo de TikTok impulsó la creación de un nuevo proyecto colaborativo en Los Ángeles

La suspensión definitiva de sus perfiles en TikTok sin explicación pública por parte de la empresa llevó a la exreina de belleza a mover la totalidad de sus emisiones a Kick e Instagram.

Como respuesta al cierre de sus espacios, la influencer lanzó una convocatoria para el proyecto “Mis Rancheritos” desde Los Ángeles, buscando colaboradores para transmisiones en exteriores, retos y segmentos de cocina.

Paralelamente a su faceta como streamer, Coronel incursionó en el modelaje internacional durante la Semana de la Moda de Milán y participó en el video musical “La Señora”, interpretado por su exabogada Mariel Colón.

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Además de esos proyectos, anunció intenciones de supervisar la producción de una serie autobiográfica y confirmó su participación en una narcoserie protagonizada por el actor Rafael Amaya.

Tras el bloqueo definitivo de sus perfiles en TikTok, Emma Coronel anunció el lanzamiento de su proyecto de streaming "Mis Rancheritos" (Instagram: Emma Coronel)

Apariciones en fiestas con narcocorridos y otros influencers

La actividad social de la exmodelo en Estados Unidos continua generando repercusión en redes sociales tras ser captada en fiestas cantando narcocorridos dedicados a la trayectoria de su esposo.

En eventos públicos junto a streamers, Coronel entonó el tema “El niño de la Tuna” del cantante Roberto Tapia, lo que provocó reacciones divididas entre los usuarios de internet.

Posteriormente, la reaparición del influencer hondureño Davis Flow durante una emisión en vivo para entregarle un ramo de rosas rojas en su domicilio se volvió viral en plataformas digitales.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán asistió a una fiesta del streamer sinaloense Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, en Los Ángeles, California.

Tras el bloqueo de sus perfiles, Coronel publicó un mensaje en Instagram acompañado por la canción “Ovarios” de Jenni Rivera, lanzando la frase “síganme dando más fama” ante las críticas por sus ingresos.

La periodista Anabel Hernández declaró sobre la nueva etapa de Coronel como creadora de contenido que la exmodelo se encuentra en su derecho de rehacer su vida pública.

Coronel mantiene una solicitud formal ante el tribunal de Washington D.C. para finalizar de forma anticipada su periodo de libertad condicional, argumentando que la medida le impide cerrar contratos comerciales.