México

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

Fans señalan supuesto brote psicotico del cantante tras un par de historias donde “buscaba nenas” y amedrenta su propia camioneta

Un video difundido en redes sociales atribuido al cantante Natanael Cano muestra al cantante sosteniendo una piedra frente a una camioneta negra.

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Natanael Cano vuelve a generar preocupación entre sus seguidores este 7 de octubre, luego de compartir un video en el que apedrea una de sus camionetas de lujo, una Mercedes-AMG G 63, episodio que se suma a una cadena reciente de polémicas legales, cancelaciones por amenazas del crimen organizado y conflictos administrativos en torno a su gira actual.

En las imágenes, difundidas en sus historias de Instagram, el cantante de corridos tumbados lanza tres piedras contra el vehículo: una en la parte trasera, otra en una de las ventanas y una más en la zona frontal. “Pero de otro color está, no me gusta ya”, escribió antes de arrojar la primera piedra.

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Minutos después publicó otra historia en la que aseguró que el video había sido creado con inteligencia artificial, versión que ningún medio ha podido confirmar ni descartar de forma independiente. El episodio ocurrió horas después de que el sonorense escribiera en otra publicación que buscaba a una mujer para regalarle una camioneta y relojes Rolex.

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video
Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

Natanael Cano enfrentó amenazas de un grupo criminal que lo obligaron a cancelar shows

En enero de 2025, Cano canceló presentaciones programadas en el Palenque de Arandas, Jalisco, y en la Feria de León, Guanajuato, después de que una narcomanta atribuida a una célula vinculada con Los Chapitos advirtiera a varios artistas regionales que dejaran de “colaborar económicamente” con actividades ilegales, bajo amenaza de muerte.

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El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, confirmó en ese momento que se iniciaba una carpeta de investigación y se dictaban medidas de protección para el cantante. Cano respondió con sarcasmo en redes sociales, publicando una imagen de frazadas con su rostro impreso y el mensaje “las únicas mantitas que me preocupan ahorita”.

Un reporte de la organización Freemuse, publicado en mayo de 2026 bajo el título The State of Artistic Freedom 2026, documentó que Cano, junto con Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas, recibió amenazas adicionales mediante narcomantas colocadas en espacios públicos, atribuidas también a células ligadas a disputas criminales internas.

Narcomanta que mencionó a Natanael Cano. Crédito: FGJES
Narcomanta que mencionó a Natanael Cano. Crédito: FGJES

La polémica de Natanael Cano y un Corvette robado en Arizona

El intérprete de “Presidente” evitó ser vinculado a proceso en junio de 2026 por una investigación relacionada con un Chevrolet Corvette 2015 reportado como robado en Phoenix, Arizona, y localizado posteriormente en Sonora. Las autoridades habían detectado que las placas del vehículo coincidían con las de un Porsche propiedad del cantante.

“No hay datos de prueba que permitan tener por acreditada la posesión de este vehículo con reporte de robo por parte del imputado. Se dicta auto de no vinculación a proceso al señor Natanael Rubén Cano Monge”, declaró la jueza durante la audiencia.

El caso no es el único antecedente legal del artista. En marzo de 2024 fue detenido en Hermosillo por conducir a exceso de velocidad y ofrecer dinero a policías municipales para evitar una sanción, hecho que derivó en su vinculación a proceso por cohecho.

NATANAEL CANO VINCULADO A PROCESO
(X/@natanael_cano)

En 2026 obtuvo la suspensión condicional de ese proceso, a cambio de donar 400,000 pesos a una institución benéfica y firmar periódicamente ante la Fiscalía durante seis meses.

A finales de diciembre de 2025, un juez penal local en Sonora emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, cuyos motivos no se han detallado públicamente. Una jueza federal le concedió una suspensión provisional el 31 de diciembre de ese año, que frenó su detención mientras avanza el proceso de amparo.

El Ayuntamiento de Morelia evalúa si autoriza su concierto por apología del delito

El municipio de Morelia mantiene en revisión el concierto que Natanael Cano tiene programado para el 21 de noviembre en el Estadio Francisco Villa, dentro de su gira “Vol. 1 Tour 2026”. El secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, señaló que se analizan los antecedentes del cantante en presentaciones previas.

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025
Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

“No vamos a permitir que se tengan eventos públicos masivos para que se enaltezca la actividad criminal. En Morelia estamos trabajando por la construcción de la paz y la seguridad, y eso pasa por mantener el Estado de Derecho”, declaró el funcionario.

El artista ya fue multado con montos de entre 500,000 y 1.2 millones de pesos por el municipio de Chihuahua, en sanciones previas por apología del delito durante sus presentaciones. De acuerdo con registros de 2025, al menos diez estados mexicanos contemplan este tipo de sanciones para eventos públicos masivos.

La gira “Vol. 1 Tour 2026” contempla 15 fechas, con dos noches agotadas en el Estadio GNP Seguros

El calendario de presentaciones del cantante incluye compromisos en Mérida, Boca del Río, Puebla, Toluca, Oaxaca, Mexicali, Saltillo, Torreón y Acapulco entre octubre y diciembre de este año. Las fechas del 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México registraron venta agotada en al menos una de las noches.

Un hombre de perfil sostiene un micrófono y canta en un escenario con luces y pantallas al fondo
El cantante Natanael Cano interpreta un tema musical durante una actuación en vivo frente a un escenario decorado con pantallas e iluminación. (Selene Miranda/Infobae México)

El recorrido se produce en paralelo a los procesos legales abiertos en Sonora y a la revisión administrativa en Michoacán, sin que hasta el momento se haya reportado la cancelación de alguna de las fechas restantes por motivos de seguridad o permisos municipales.

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