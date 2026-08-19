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Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México

La carga llegó desde Singapur y Sri Lanka, y fue detectada con análisis de riesgo y revisión no intrusiva en la terminal aérea capitalina mientras se define su situación jurídica

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina
Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina
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Autoridades mexicanas aseguran casi 5,8 millones de cigarros apócrifos procedentes de Asia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un operativo conjunto que involucró a la Aduana, la Marina y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques con aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los cargamentos llegaron desde Singapur y Sri Lanka con destino a la capital del país, y permanecen retenidos de forma precautoria mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

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Casi seis millones de cigarros en 24 pallets

El volumen del decomiso fue considerable: 484 cajas y 24 pallets con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos de producto apócrifo.

Cada uno de los cuatro embarques estaba amparado por una guía aérea distinta, con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación correspondiente.

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina
Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina

La mercancía fue retenida dentro del recinto fiscalizado del AICM, donde permanece asegurada de manera precautoria hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.

Singapur y Sri Lanka, puntos de origen del contrabando

Los cuatro embarques provenían de dos países asiáticos: Singapur y Sri Lanka, con destino declarado a la Ciudad de México.

El tráfico de cigarros apócrifos desde Asia representa una amenaza directa a la recaudación fiscal del Estado, ya que estos productos circulan fuera de los canales formales de importación y comercialización, según indicó el comunicado conjunto de las dependencias.

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La introducción de tabaco ilícito también implica riesgos para la salud pública, al tratarse de productos que no pasan por los controles sanitarios establecidos, de acuerdo con las autoridades.

Inteligencia aduanera y tecnología no intrusiva, claves del operativo

El aseguramiento fue posible gracias a una estrategia basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, según informó la ANAM en el comunicado conjunto.

Este tipo de tecnología permite revisar el contenido de los embarques sin abrirlos físicamente. La coordinación entre la Aduana del AICM y el personal de la SEMAR fue determinante para identificar los indicadores de riesgo en los cuatro cargamentos.

El operativo se enmarca en la estrategia conjunta que ambas dependencias han implementado para detectar y neutralizar operaciones de comercio exterior con señales de actividad ilícita.

ANAM y SEMAR reafirman su coordinación contra el contrabando

Tras el aseguramiento, la ANAM y la SEMAR emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su “compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales” en materia de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control.

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina
Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina

Las instituciones encuadraron la acción dentro de tres objetivos centrales: proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior legítimo y combatir conductas ilícitas que afecten la economía del país.

El Gabinete de Seguridad también participó en el operativo, lo que refleja el carácter interinstitucional de la intervención.

Un golpe a la recaudación y la salud pública

El contrabando de cigarros apócrifos afecta tanto a la recaudación del Estado mexicano como al combate de posibles conductas ilícitas que dañan al país, según precisó el comunicado de las dependencias involucradas.

Las instituciones subrayaron que las acciones fortalecen la seguridad nacional y protegen la salud pública, dos de los ejes que justifican la coordinación permanente entre la ANAM, la SEMAR y el Gabinete de Seguridad en los puntos de entrada al territorio mexicano.

El AICM, epicentro del combate al contrabando de tabaco

El decomiso de hoy no ocurre de forma aislada. Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM, operada por personal de la SEMAR, ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. “De acuerdo con un estudio del Colegio de México (Colmex, 2025), uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, una proporción que se duplicó entre 2017 y 2023, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.”

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