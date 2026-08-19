Fraudes con apps montadeudas: 4 de cada 10 mexicanos buscan ayuda en redes antes de denunciar, alerta Condusef

Los montadeudas pueden utilizar los contactos y fotografías almacenados en los teléfonos para presionar a quienes tienen un adeudo. (Jovani Pérez | Infobae México)

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Las redes sociales se han convertido en un primer punto de consulta para mexicanos que enfrentan posibles fraudes financieros, de acuerdo con el estudio Confianzómetro, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Tala.

El documento señala que 4 de cada 10 personas recurren a grupos de redes sociales (facebook, en primer lugar) antes de presentar una denuncia, principalmente para buscar consejos y validar si la situación que enfrentan también les ha ocurrido a otros usuarios.

El comportamiento representa un reto para las autoridades, debido a que las comunidades digitales pueden convertirse en el primer espacio de orientación para quienes sospechan que fueron víctimas de un fraude, antes de acudir a los canales institucionales.

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El fenómeno adquiere mayor relevancia frente a la expansión de los llamados montadeudas, aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos y con pocos requisitos, pero que pueden utilizar los datos obtenidos del teléfono para ejercer presión contra los usuarios.

¿Cómo operan las apps montadeudas?

La Condusef ha advertido que estas aplicaciones suelen atraer a los usuarios con la promesa de dinero inmediato, pocos requisitos y aprobación sin revisar el historial crediticio.

El problema puede comenzar desde la instalación. Algunas plataformas solicitan permisos para acceder a contactos, fotografías, archivos, ubicación u otra información almacenada en el dispositivo. Una vez concedidos esos permisos, los operadores pueden utilizar los datos para presionar al usuario cuando llega el momento de cobrar.

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La propia Condusef explica que los intereses pueden incrementarse sin previo aviso y que, ante un retraso, comienzan las amenazas, el acoso y la extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también ha documentado casos en los que los responsables recurren a mensajes intimidatorios y difamaciones dirigidas a familiares y contactos de las personas afectadas.

Las reseñas en tiendas digitales no sustituyen la comprobación de que una empresa financiera esté registrada ante las autoridades. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los usuarios confían más en las reseñas de las aplicaciones

Otro de los puntos identificados en el estudio está relacionado con la manera en que las personas determinan si una aplicación financiera es confiable.

Antes de descargar una plataforma, los usuarios pueden revisar las calificaciones y comentarios publicados en las tiendas digitales, pero esa información no sustituye la comprobación de que la empresa esté autorizada para ofrecer servicios financieros.

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La Condusef recomienda verificar directamente si la institución aparece en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprobar que los datos de contacto, razón social y demás información correspondan con la entidad que ofrece el crédito.

La autoridad también ha advertido que existen personas o empresas que utilizan nombres, logotipos e información de instituciones financieras reales para hacerse pasar por ellas y atraer a usuarios mediante plataformas digitales.

Borrar la app no necesariamente elimina el riesgo

El Confianzómetro también plantea las posibles reacciones de los usuarios ante una situación relacionada con un montadeudas.

De acuerdo con los datos proporcionados, 49 por ciento eliminaría inmediatamente la aplicación si descubriera que está involucrada en un posible fraude. Sin embargo, borrar el programa del teléfono no significa necesariamente que la información previamente obtenida haya desaparecido.

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Por ello, las autoridades han recomendado revisar los permisos concedidos a las aplicaciones y evitar aquellos que permitan acceder a información que no sea necesaria para el funcionamiento del servicio. La SSPC ha señalado específicamente los riesgos de otorgar acceso a contactos, fotografías, archivos o ubicación.

El estudio también plantea el escenario de una supuesta carta de embargo enviada al domicilio. En ese caso, 55 por ciento de los participantes aseguró que mantendría la calma porque consideraría que podría tratarse de un documento falso, mientras que 43 por ciento consideraría que podría ser auténtico.

A pesar de que las redes sociales aparecen como un primer recurso para buscar orientación, 74 por ciento de los participantes afirmó que presentaría una denuncia formal si fuera víctima del robo de dinero o de una exhibición ante sus contactos.

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La recomendación: verificar antes de pedir el préstamo

Frente a este tipo de esquemas, la Condusef recomienda no entregar dinero por adelantado para obtener un crédito, verificar que la institución esté registrada en el SIPRES y desconfiar de ofertas que prometan préstamos inmediatos sin revisar la capacidad de pago.

También aconseja no proporcionar documentos personales, información bancaria o permisos innecesarios a aplicaciones cuya legitimidad no haya sido comprobada.

El objetivo es evitar que una necesidad de liquidez termine convirtiéndose en un problema mayor: primero con cobros abusivos y después con amenazas, acoso o extorsión mediante la información almacenada en el teléfono.