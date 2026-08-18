Profepa rescata a un tigrillo en Oaxaca, especie en peligro de extinción

El tigrillo está en peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. (Profepa)

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Un ejemplar de tigrillo (Leopardus wiedii) fue asegurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras una denuncia ciudadana en San Pablo Huitzo, Oaxaca. La acción se realizó el pasado 5 de agosto, cuando personal de la dependencia, acompañado por la Guardia Nacional, acudió a un domicilio señalado por la posible tenencia ilegal de fauna silvestre.

El operativo permitió identificar al ejemplar hembra de unos nueve meses, que se hallaba en aparente buen estado y con un notable grado de habituación al contacto humano.

Durante la inspección, los agentes constataron que el felino se encontraba libre dentro de la vivienda, sin confinamiento, y permitía el acercamiento de las personas, lo que evidencia su adaptación al entorno doméstico. Los responsables del inmueble no presentaron documentos que acreditaran la legalidad de la posesión ni el marcaje del animal, por lo que la autoridad ambiental inició un procedimiento administrativo.

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Tigrillo: especie en peligro de extinción

Más tarde, el animal fue trasladado a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre en Pachuca, Hidalgo, donde recibirá atención especializada para su manejo, resguardo y eventual rehabilitación. La decisión sobre su futura liberación en el medio natural dependerá de su evolución en este centro.

El tigrillo Leopardus wiedii está catalogado como especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y figura en el Apéndice I de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de fauna y flora amenazadas.

Profepa asegura a un tigre de bengala y a un cocodrilo

Aseguran tigre de Bengala y cocodrilo en autolavado de Chihuahua

Autoridades ambientales aseguraron un tigre de Bengala y un cocodrilo de pantano que se encontraban dentro de un autolavado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El operativo, realizado por la Profepa en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército y la Guardia Nacional, detectó que ambos ejemplares vivían en condiciones inadecuadas y que el cocodrilo presentaba una lesión. Los ejemplares fueron trasladados a una instalación especializada para su resguardo y valoración veterinaria.

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El hallazgo forma parte de una tendencia creciente en 2026, en la que se han reportado numerosos casos de animales exóticos localizados en viviendas, negocios y vehículos en distintas partes del país.

La legislación mexicana establece penas severas para la posesión y comercio ilícito de fauna silvestre, especialmente para especies protegidas o en riesgo. La dependencia recordó la importancia de denunciar estos casos y garantizar el manejo responsable de los seres asegurados, priorizando su bienestar y la seguridad pública.

Foto: SSC-CDMX

Profepa resguarda Tigre de Bengala blanco en la Central de Abasto de CDMX

Un tigre de Bengala blanco de aproximadamente cuatro meses fue localizado en el asiento de un vehículo particular en las inmediaciones de la Central de Abasto de Iztapalapa, Ciudad de México.

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El hallazgo se produjo gracias a una denuncia ciudadana, lo que permitió la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Vigilancia Animal. El conductor, identificado como José Luis “N”, intentó evadir a los agentes, pero fue detenido tras no poder acreditar la legal procedencia ni los permisos de traslado del animal.

El ejemplar quedó bajo la custodia de la Profepa, que lo trasladó a sus instalaciones en el Estado de México para valorar su estado de salud y definir su destino. Las autoridades actuaron conforme a los protocolos establecidos, con acompañamiento veterinario, priorizando la protección y bienestar del felino, considerado especie silvestre protegida y en peligro de extinción.

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