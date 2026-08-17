México
Agregar Infobae enGoogle

Activan campaña contra Cablebús y buscan frenar el proyecto por su costo ambiental en Puebla

A través del sitio No al Cablebús, donde colectivos han recopilado toda la información disponible sobre este proyecto, se encuentran disponibles las gráficas e ilustraciones para su difusión

Piden canceral Ceblebús en Puebla
Piden canceral Ceblebús en Puebla
Guardar

Una iniciativa ciudadana busca frenar el avance del Cablebús en el estado de Puebla debido a la deforestación de cientos de árboles que su construcción ocasionará, así como por la falta de transparencia en materia ambiental del megaproyecto.

A través de redes sociales, colectivos de la entidad convocaron a una campaña gráfica que circula en espacios públicos, redes sociales y entornos comunitarios en Puebla. Consiste en la pega y distribución de carteles, ilustraciones y materiales visuales que protestan contra la construcción de un proyecto que vecinos y activistas consideran ecocida.

A través del sitio No al cablebús (https://noalcablebus.com/cronologia/), los colectivos y vecinos organizados invitaron a los participantes a obtener las gráficas disponibles para difundirlas y sumarse a la lucha para frenar la construcción de este proyecto de movilidad que inició desde 2025.

PUBLICIDAD

Piden canceral Ceblebús en Puebla
Captura de pantalla del sitio "No al Cablebús" en donde se recopila toda la información disponible sobre la construcción de este megaproyecto.

Cablebús en Puebla pone en riesgo a los árboles y a los espacios urbanos

El Cablebús en Puebla fue anunciado por las autoridades como una opción para combatir la falta de movilidad en la entidad, para conectar colonias densamente pobladas y con topografía compleja.

La ruta trazada conectaría al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital y pasará por lugares como el Parque Juárez, el Deportivo Xonaca, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH), el Parque Ecológico, el Polideportivo Xonaca, el Cerro de Amalucan y el Parque Biblioteca “Gilverto Bosques Saldivar”.

En un inicio, se informó que 980 árboles serían talados para la construcción de este proyecto, sin embargo, tras críticas y exigencias ciudadanas y medioambientales, la cifra se redujo considerablemente. Primero a 752, luego 746, después 350 y 116 para llegar finalmente a solo 97 árboles talados a lo largo de todo el servicio. Esa es la cifra final oficial del proyecto.

PUBLICIDAD

Aunque, de acuerdo al gobierno de Alejandro Armenta, el cablebús no dañará al medio ambiente debido a que todos los árboles talados serán replantados, con el objetivo, según la administración morenista, de no afectar.

No obstante, vecinas y vecinos de Puebla, así como activistas y colectivos, opinan lo contrario. La construcción del cablebús amenaza con fragmentar los parques y reducir áreas verdes públicas, en un contexto donde la expansión urbana ya ha disminuido estos espacios.

Algunas de las gráficas disponibles en No al Cablebús
Algunas de las gráficas disponibles en No al Cablebús

Una de las principales denuncias es que el proyecto, impulsado por el Estado, presenta graves deficiencias en transparencia. “No le vemos pies ni cabeza a este proyecto. Y además, lo peor de todo, es que este plan no ha sido socializado en ningún momento”, consideró uno de los habitantes cuyo testimonio fue difundido a través de un video publicado en redes sociales como parte de la campaña gráfica.

Campaña gráfica para frenar el Cablebús: el arte como resistencia

Tras los daños que vecinos y colectivos advierten, la campaña gráfica se compone de imágenes que muestran parques intervenidos por torres, maquinaria y fragmentación de áreas verdes, acompañadas de mensajes directos como “No al Cablebús”, “Por amor a nuestros parques”. También incluye ilustraciones de aves y especies nativas que habitan los espacios, así como vegetación y habitantes de los espacios públicos.

Las piezas invitan a la reflexión sobre el futuro de los espacios públicos y destacan la importancia de preservar zonas como el Parque Juárez y el Cerro de Amalucan.

Piden canceral Ceblebús en Puebla
Captura de pantalla del sitio "No al Cablebús" en donde se recopila toda la información disponible sobre la construcción de este megaproyecto.

El objetivo es informar a la población, fomentar el debate y motivar la participación directa en la defensa de los espacios comunes. El colectivo enfatiza que la campaña nace desde abajo, con la colaboración de personas de distintas colonias y saberes, sin intervención de partidos políticos ni instituciones externas.

La convocatoria pide a la ciudadanía conocer y compartir los materiales, así como pegarlos y difundirlos en calles, comercios, escuelas y hogares. El mensaje central es que la ciudad se construye también desde quienes la habitan y que los parques y áreas verdes no deben convertirse en mercancía ni territorio disponible para proyectos impuestos.

Esta no es una lucha nueva, desde que fue anunciado el proyecto, los habitantes se movilizaron rápidamente para tratar de frenar lo que consideran un ecocidio y un atentado a los espacios públicos. A partir de entonces, comenzaron a exigir claridad en estudios de impacto ambiental y de recursos utilizados, los cuales continúan sin ser públicos.

Temas Relacionados

CablebúsPueblaMedio AmbientemanifestaciónAlejandro ArmentaMorenamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos en Colombia: SRE acompaña a las familias

La mandataria relata que la inconforme intercepta el paso, golpea el vehículo; el encuentro se difunde en redes

Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos en Colombia: SRE acompaña a las familias

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

La promoción estará disponible durante una semana para clientes Banamex, con espectáculos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad”

La menor de tan solo 11 años fue objeto de comentarios ofensivos sobre su apariencia y talento tras una participación en vivo con su mamá, Alessandra Rosaldo

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad”

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Estadounidense armado amenaza a comerciante del Centro Histórico para venderle droga: llevaba 20 dosis y 16 cartuchos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a dos hombres señalados por extorsionar a comerciante en Miguel Hidalgo

La huella del CJNG en Costa Rica: de grafitis con el nombre de “El Mencho” a una tonelada de cocaína incautada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

María León asegura que Yahir “lo está haciendo increíble” en LCDLF y revela si ella entraría al reality

Por qué Ese Pérez le quería pegar ‘un cachetadón’ a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Qué es el NFL Fantasy Football y cómo jugarlo en México para la temporada 2026

Qué es el NFL Fantasy Football y cómo jugarlo en México para la temporada 2026

Guillermo Almada revela las posibilidades que hay para que lleguen refuerzos al América este Apertura 2026

Gabriel Milito confirma la razón por la cual la Hormiga González no jugó vs Santos

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Olympiacos dispuesto a mejorar su oferta para llevarse a la Hormiga González