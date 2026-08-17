Activan campaña contra Cablebús y buscan frenar el proyecto por su costo ambiental en Puebla

Piden canceral Ceblebús en Puebla

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Una iniciativa ciudadana busca frenar el avance del Cablebús en el estado de Puebla debido a la deforestación de cientos de árboles que su construcción ocasionará, así como por la falta de transparencia en materia ambiental del megaproyecto.

A través de redes sociales, colectivos de la entidad convocaron a una campaña gráfica que circula en espacios públicos, redes sociales y entornos comunitarios en Puebla. Consiste en la pega y distribución de carteles, ilustraciones y materiales visuales que protestan contra la construcción de un proyecto que vecinos y activistas consideran ecocida.

A través del sitio No al cablebús (https://noalcablebus.com/cronologia/), los colectivos y vecinos organizados invitaron a los participantes a obtener las gráficas disponibles para difundirlas y sumarse a la lucha para frenar la construcción de este proyecto de movilidad que inició desde 2025.

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Captura de pantalla del sitio "No al Cablebús" en donde se recopila toda la información disponible sobre la construcción de este megaproyecto.

Cablebús en Puebla pone en riesgo a los árboles y a los espacios urbanos

El Cablebús en Puebla fue anunciado por las autoridades como una opción para combatir la falta de movilidad en la entidad, para conectar colonias densamente pobladas y con topografía compleja.

La ruta trazada conectaría al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital y pasará por lugares como el Parque Juárez, el Deportivo Xonaca, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH), el Parque Ecológico, el Polideportivo Xonaca, el Cerro de Amalucan y el Parque Biblioteca “Gilverto Bosques Saldivar”.

En un inicio, se informó que 980 árboles serían talados para la construcción de este proyecto, sin embargo, tras críticas y exigencias ciudadanas y medioambientales, la cifra se redujo considerablemente. Primero a 752, luego 746, después 350 y 116 para llegar finalmente a solo 97 árboles talados a lo largo de todo el servicio. Esa es la cifra final oficial del proyecto.

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Aunque, de acuerdo al gobierno de Alejandro Armenta, el cablebús no dañará al medio ambiente debido a que todos los árboles talados serán replantados, con el objetivo, según la administración morenista, de no afectar.

No obstante, vecinas y vecinos de Puebla, así como activistas y colectivos, opinan lo contrario. La construcción del cablebús amenaza con fragmentar los parques y reducir áreas verdes públicas, en un contexto donde la expansión urbana ya ha disminuido estos espacios.

Algunas de las gráficas disponibles en No al Cablebús

Una de las principales denuncias es que el proyecto, impulsado por el Estado, presenta graves deficiencias en transparencia. “No le vemos pies ni cabeza a este proyecto. Y además, lo peor de todo, es que este plan no ha sido socializado en ningún momento”, consideró uno de los habitantes cuyo testimonio fue difundido a través de un video publicado en redes sociales como parte de la campaña gráfica.

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Campaña gráfica para frenar el Cablebús: el arte como resistencia

Tras los daños que vecinos y colectivos advierten, la campaña gráfica se compone de imágenes que muestran parques intervenidos por torres, maquinaria y fragmentación de áreas verdes, acompañadas de mensajes directos como “No al Cablebús”, “Por amor a nuestros parques”. También incluye ilustraciones de aves y especies nativas que habitan los espacios, así como vegetación y habitantes de los espacios públicos.

Las piezas invitan a la reflexión sobre el futuro de los espacios públicos y destacan la importancia de preservar zonas como el Parque Juárez y el Cerro de Amalucan.

Captura de pantalla del sitio "No al Cablebús" en donde se recopila toda la información disponible sobre la construcción de este megaproyecto.

El objetivo es informar a la población, fomentar el debate y motivar la participación directa en la defensa de los espacios comunes. El colectivo enfatiza que la campaña nace desde abajo, con la colaboración de personas de distintas colonias y saberes, sin intervención de partidos políticos ni instituciones externas.

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La convocatoria pide a la ciudadanía conocer y compartir los materiales, así como pegarlos y difundirlos en calles, comercios, escuelas y hogares. El mensaje central es que la ciudad se construye también desde quienes la habitan y que los parques y áreas verdes no deben convertirse en mercancía ni territorio disponible para proyectos impuestos.

Esta no es una lucha nueva, desde que fue anunciado el proyecto, los habitantes se movilizaron rápidamente para tratar de frenar lo que consideran un ecocidio y un atentado a los espacios públicos. A partir de entonces, comenzaron a exigir claridad en estudios de impacto ambiental y de recursos utilizados, los cuales continúan sin ser públicos.

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