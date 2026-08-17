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“No es un gasto, es una inversión”: Sheinbaum defiende recursos públicos para Mexicana de Aviación

La mandataria sostuvo que el objetivo es cubrir los costos de operación y mantenimiento y ofrecer boletos mucho más accesibles

Más y más recursos para la aerolínea de los militares. Crédito: Henry Romero / Reuters
La 4T le inyecta a Mexicana de Aviación más de dos mil millones de pesos en 2026. Crédito: Henry Romero / Reuters
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La presidenta Claudia Sheinbaum justificó los recursos que el Estado otorga a la empresa Mexicana de Aviación al considerar que es una inversión para una estrategia de conectividad aérea en el país.

“En este momento critican mucho que se le den recursos a Mexicana para su operación. Y en efecto, hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio, ya cuando estén los veinte aviones aquí”, explicó la mandataria desde su conferencia de prensa matutina de este 17 de agosto.

Mexicana de Aviación busca expandir rutas aéreas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la llegada del octavo avión Embraer E190-E2 a la flota de Mexicana de Aviación, pilotado por la capitana Valeria Casas, y subrayó la meta de alcanzar veinte aeronaves para el año 2027.

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“Va muy bien Mexicana, van muy bien todas las empresas”, expresó la mandataria, quien detalló que el modelo de operación de la aerolínea se diseñó para que, durante los primeros años, recibiera apoyo presupuestal.

Sobre las críticas de los recursos que el Estado brinda a la empresa, la mandataria añadió que el objetivo principal es “cubrir los costos de operación y mantenimiento”, no generar utilidades, lo que permite ofrecer boletos “mucho más baratos” y ampliar las opciones de conectividad nacional.

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación previo a su despegue en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación previo a su despegue en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La mandataria puntualizó que la nueva ruta Ciudad de México-Zacatecas fue anunciada por la secretaria de Turismo junto con el gobernador David Monreal. “Ya está el viaje, el vuelo a Sonora y ahora va a Zacatecas”, dijo, e invitó a la empresa y otras líneas a informar en próximos días sobre fechas y detalles de apertura de nuevas rutas.

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Sheinbaum recalcó que la expansión de destinos responde a la necesidad de cubrir trayectos no atendidos por aerolíneas comerciales, aportando una opción pública de bajo costo.

Llega el Embraer E190-E: tecnología, eficiencia y liderazgo femenino

Mexicana de Aviación marcó un nuevo avance con la incorporación de su octavo avión, un Embraer E190-E2, que arribó al país procedente de Brasil y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La aeronave, con matrícula XA-MXH, es parte del plan de la compañía para integrar veinte aviones de la familia E2 y fortalecer la conectividad aérea nacional.

Mexicana de Aviación sexto avión
Mexicana de Aviación sexto avión (especial)

Durante la ceremonia de recepción, Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, destacó que el Embraer E190-E2 permitirá mejorar la operación, acercar regiones y generar nuevas oportunidades para conectar a México con México. El modelo tiene capacidad para 108 pasajeros y reduce aproximadamente en 30% el consumo de combustible, lo que contribuye a una mayor eficiencia en las operaciones.

El traslado del avión estuvo a cargo de la capitana Valeria Casas, quien fue reconocida por su profesionalismo y por representar el talento femenino en la industria aeronáutica nacional. “Su participación representa el talento, preparación, disciplina y profesionalismo de las mujeres que forman parte de la industria de la aviación en México”, resaltó Ávila Bojórquez.

Además, la aerolínea mantiene una colaboración con Embraer para el desarrollo de herramientas tecnológicas que permiten el monitoreo en tiempo real de las aeronaves y optimizan los procesos técnicos. Mexicana de Aviación también reportó un crecimiento anual de 42%, impulsado por la ampliación de rutas y la capacitación profesional de su personal.

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