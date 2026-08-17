México
Agregar Infobae enGoogle

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Cada gala de eliminación ha servido como escaparate para que Schutz luzca creaciones temáticas

Memo Schutz volvió a robarse la noche con su traje de boxeo (Captura de pantalla | La Casa de los Famosos )
Memo Schutz volvió a robarse la noche con su traje de boxeo (Captura de pantalla | La Casa de los Famosos )
Guardar

Memo Schutz sorprendió el domingo pasado al aparecer en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 con un atuendo inspirado en boxeo, diseñado a la medida y pensado especialmente para él.

El look del periodista deportivo incluyó guantes, shorts, elementos de ring y hasta un referee, sumándose a la serie de vestuarios deportivos que ha mostrado en semanas anteriores, como el de balón de futbol y el de pelota de beisbol.

Jhonatan Avilar detrás de cada vestuario de Schutz

Cada gala de eliminación ha servido como escaparate para que Schutz luzca creaciones temáticas, todas confeccionadas por el stylist Jhonatan Avilar. El diseñador realiza cada prenda de manera personalizada, tomando en cuenta la personalidad y el perfil del periodista de TUDN.

PUBLICIDAD

Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)
Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)

Desde el inicio de la temporada, Memo Schutz ha optado por looks deportivos que destacan en pantalla. El más reciente, dedicado al box, se suma a una colección donde también ha portado indumentaria basada en futbol y beisbol. Estas decisiones de vestuario han generado conversación en redes sociales y entre los seguidores del reality.

La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)
La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)

El trabajo conjunto entre Schutz y Avilar ha dado como resultado piezas que combinan creatividad con referencias deportivas, logrando que el periodista sea reconocido cada domingo. En cada gala, el equipo se asegura de que los detalles de los atuendos sean fieles al deporte elegido, y que resalten tanto en televisión como en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Imagen VD75ZT5XHNH5HCDXZTGJDLRQVE

Del periodismo deportivo a los reality shows

Memo Schutz decidió dejar atrás más de dos décadas de trayectoria en la cobertura de eventos deportivos como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Super Bowls para integrarse como participante a La Casa de los Famosos México 2026. Antes de entrar al reality, Schutz explicó que buscaba acercarse a nuevas generaciones y mostrar una faceta diferente, además de hablar sobre la importancia del deporte y conectar con audiencias jóvenes.

(@memo_schutz / Instagram)
(@memo_schutz / Instagram)

El ingreso de Schutz al reality marcó un cambio de aires en su carrera, pues hasta entonces era conocido por su trabajo en televisión y radio como analista y conductor de deportes. Su presencia en el programa ha provocado reacciones tanto en redes sociales como entre sus seguidores, quienes han visto cómo el periodista se ha adaptado a la dinámica del encierro, las nominaciones y la exposición mediática lejos de su zona de confort profesional.

Memo Schutz: el primer habitante con 3 nominaciones consecutivas

La tensión en La Casa de los Famosos México 4 ha ido en aumento tras la tercera gala de eliminación. Memo Schutz, quien se ha consolidado como uno de los habitantes preferidos por la audiencia, logró nuevamente evitar su salida del programa, acumulando así tres salvaciones consecutivas.

El pasado domingo, Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de la temporada. La definición se produjo después de que la actriz llegara al tramo final junto a Flor Vigna, quedando fuera de la competencia y dejando a Memo una vez más en la contienda.

Temas Relacionados

Memo SchutzLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos 4Boxeomexico-entretenimientomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 17 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 17 de agosto

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 17 de agosto

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 17 de agosto

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Cd Hidalgo

Ni naranja ni limón: la verdura mexicana que protege tu sistema inmune con altos niveles de vitamina C

Sus compuestos se concentran dentro de los glóbulos blancos, donde apoyan la respuesta ante infecciones y protegen células inmunitarias del desgaste oxidativo durante la inflamación

Ni naranja ni limón: la verdura mexicana que protege tu sistema inmune con altos niveles de vitamina C
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: los rastros del CJNG en Costa Rica, de las pintas de “El Mencho” a los decomisos de cocaína

La huella del CJNG en Costa Rica: de grafitis con el nombre de “El Mencho” a una tonelada de cocaína incautada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo

Procesan a Justo “N”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada

Arantza Ruiz rechaza reconciliarse con Flor Vigna fuera de La Casa de los Famosos 2026

El estilista de Flor Vigna explota contra Aldo Rendón por sus críticas de moda en La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez estalla contra Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México 2026: “Quisiera ponerte un cachetadón”

DEPORTES

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Olympiacos dispuesto a mejorar su oferta para llevarse a la Hormiga González

Travieso Arce lamentó la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño que falleció tras años con lesión cerebral

Así reapareció Luis Ángel Malagón con el América sub-21

Canelo Álvarez manda mensaje de apoyo a Memo Schutz antes de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos