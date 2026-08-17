Guantes de box como gabardina: así stylist de TUDN creó el viral traje que Memo Schutz usó en LCDLF

Memo Schutz volvió a robarse la noche con su traje de boxeo (Captura de pantalla | La Casa de los Famosos )

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Memo Schutz sorprendió el domingo pasado al aparecer en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 con un atuendo inspirado en boxeo, diseñado a la medida y pensado especialmente para él.

El look del periodista deportivo incluyó guantes, shorts, elementos de ring y hasta un referee, sumándose a la serie de vestuarios deportivos que ha mostrado en semanas anteriores, como el de balón de futbol y el de pelota de beisbol.

Jhonatan Avilar detrás de cada vestuario de Schutz

Cada gala de eliminación ha servido como escaparate para que Schutz luzca creaciones temáticas, todas confeccionadas por el stylist Jhonatan Avilar. El diseñador realiza cada prenda de manera personalizada, tomando en cuenta la personalidad y el perfil del periodista de TUDN.

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Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)

Desde el inicio de la temporada, Memo Schutz ha optado por looks deportivos que destacan en pantalla. El más reciente, dedicado al box, se suma a una colección donde también ha portado indumentaria basada en futbol y beisbol. Estas decisiones de vestuario han generado conversación en redes sociales y entre los seguidores del reality.

La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)

El trabajo conjunto entre Schutz y Avilar ha dado como resultado piezas que combinan creatividad con referencias deportivas, logrando que el periodista sea reconocido cada domingo. En cada gala, el equipo se asegura de que los detalles de los atuendos sean fieles al deporte elegido, y que resalten tanto en televisión como en plataformas digitales.

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Del periodismo deportivo a los reality shows

Memo Schutz decidió dejar atrás más de dos décadas de trayectoria en la cobertura de eventos deportivos como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Super Bowls para integrarse como participante a La Casa de los Famosos México 2026. Antes de entrar al reality, Schutz explicó que buscaba acercarse a nuevas generaciones y mostrar una faceta diferente, además de hablar sobre la importancia del deporte y conectar con audiencias jóvenes.

(@memo_schutz / Instagram)

El ingreso de Schutz al reality marcó un cambio de aires en su carrera, pues hasta entonces era conocido por su trabajo en televisión y radio como analista y conductor de deportes. Su presencia en el programa ha provocado reacciones tanto en redes sociales como entre sus seguidores, quienes han visto cómo el periodista se ha adaptado a la dinámica del encierro, las nominaciones y la exposición mediática lejos de su zona de confort profesional.

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Memo Schutz: el primer habitante con 3 nominaciones consecutivas

La tensión en La Casa de los Famosos México 4 ha ido en aumento tras la tercera gala de eliminación. Memo Schutz, quien se ha consolidado como uno de los habitantes preferidos por la audiencia, logró nuevamente evitar su salida del programa, acumulando así tres salvaciones consecutivas.

El pasado domingo, Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de la temporada. La definición se produjo después de que la actriz llegara al tramo final junto a Flor Vigna, quedando fuera de la competencia y dejando a Memo una vez más en la contienda.