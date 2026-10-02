México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 18,32 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,12% respecto al precio de cierre anterior de 18,3 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 3,58%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -1,31%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cinco días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual se sitúa en 11,16%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 7,68%, lo que sugiere una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 2 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 2 de octubre

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

Capitán retirado de la Marina es señalado por la FGR de liderar una red de huachicol fiscal en aduanas mexicanas

Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: se han registrado más de 2 mil 700 réplicas de sismo registrado en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: se han registrado más de 2 mil 700 réplicas de sismo registrado en Chiapas

UNAM dará flexibilidad académica por marcha del 2 de octubre: facultades ajustan clases y evaluaciones

La disposición busca permitir que las actividades académicas no impidan a los alumnos participar en la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968

UNAM dará flexibilidad académica por marcha del 2 de octubre: facultades ajustan clases y evaluaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

La trágica muerte del exprometido de Gypsy Rose revive su historia: dónde ver ‘The Act’ en México

Galilea Montijo revela si mantiene contacto con Inés Gómez Mont tras frenar extradición a México

La Casa de los Famosos México define a sus 5 finalistas que van por los 4 millones de pesos

Desde Lupita D’Alessio hasta Lucero, celebridades piden votos para llevar a Yahir a la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

Travieso Arce peleará en evento de Poncho de Nigris y donará la mitad del dinero para regalar laptops a jóvenes de Los Mochis

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile