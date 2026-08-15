Cómo proteger a tus hijos en internet: claves para usar el control parental y reducir riesgos

Control parental para niños, niñas y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso a internet y dispositivos digitales se ha convertido en una parte esencial de la vida de niñas, niños y adolescentes. Este entorno tecnológico está presente en sus rutinas, desde el juego hasta las tareas escolares y la comunicación cotidiana. Sin embargo, la amplia oferta de contenido en sitios web no siempre es apropiada para su edad ni garantiza un entorno seguro para su desarrollo.

Frente a este escenario, surge la necesidad de aprender a gestionar el uso de las plataformas. El control parental, junto con el acompañamiento activo de madres, padres o personas cuidadoras, se presenta como una herramienta clave para reducir riesgos y fomentar un espacio más protegido, aunque no elimina por completo los peligros.

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Supervisar el uso de la web en casa implica también cuidar la información personal y la economía familiar. La combinación de filtros, restricciones y diálogo promueve una experiencia más segura y responsable.

Riesgos digitales según la etapa de desarrollo

Cada grupo de edad enfrenta riesgos específicos al navegar en internet. Estas medidas ayudan a prevenir o reducir los siguientes peligros:

Preescolar: Exposición a contenido inapropiado. Dependencia emocional. Afectaciones al desarrollo del lenguaje.

Primaria: Ciberacoso. Grooming. Compras no autorizadas. Contenido de odio.

Preadolescentes: Retos virales. Sextorsión. Radicalización. Presión social. Pérdida de privacidad.

Adolescentes: Adicción a redes y videojuegos. Estafas digitales. Acceso a contenido para adultos.

En todas las edades: Sedentarismo. Alteraciones del sueño. Menor convivencia presencial.



Estos riesgos muestran que la supervisión y el uso de herramientas digitales son necesarios para cada etapa, con estrategias adaptadas a las necesidades y el contexto de cada infancia o juventud.

Una infografía de Infobae detalla los principales riesgos digitales que enfrentan niños y adolescentes por edad y las herramientas de control parental disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configuración de filtros y restricciones según la edad

El uso de filtros de contenido es fundamental para evitar el acceso a páginas o materiales que no corresponden al rango de edad. Estas funciones pueden activarse directamente desde la configuración del dispositivo, en las tiendas de aplicaciones o en las plataformas digitales que utiliza la familia.

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Antes de instalar videojuegos o aplicaciones, es recomendable revisar la clasificación por edad y observar alertas sobre violencia, lenguaje inapropiado, interacción con otros usuarios o compras integradas. Esta información permite tomar decisiones mejor informadas y seleccionar contenidos que sean seguros y apropiados.

Herramientas de control parental y seguridad digital

Existen mecanismos específicos para gestionar el uso de las pantallas en los diferentes sistemas operativos:

Android: Descarga Google Family Link desde Google Play Store. En el dispositivo del menor, accede a: Ajustes > Bienestar digital y controles parentales > Controles parentales. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para completar la configuración.

iPhone (iOS): Ingresa al dispositivo del menor y ve a Configuración > Tiempo en pantalla. Define restricciones en Límites de uso conforme a tus necesidades. Utiliza Bloquear configuración para generar un código de protección.



La seguridad digital también implica proteger el equipo con contraseñas, PIN o huella digital, así como limitar cambios o instalaciones no autorizados. La privacidad se refuerza al controlar qué datos personales se comparten y ajustar los permisos en ubicación, cámara o contactos.

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Respecto a las compras en aplicaciones, es prioritario evitar cargos no autorizados. Para ello:

Activa autenticación para cada compra.

Desactiva compras dentro de aplicaciones.

Evita guardar métodos de pago.

Revisa los estados de cuenta bancarios.

Descarga solo aplicaciones de tiendas oficiales.

Activa notificaciones bancarias.

Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.