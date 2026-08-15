México
Agregar Infobae enGoogle

Cómo proteger a tus hijos en internet: claves para usar el control parental y reducir riesgos

La seguridad digital también implica proteger el equipo con contraseñas, PIN o huella digital, así como limitar cambios o instalaciones no autorizados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Control parental para niños, niñas y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El acceso a internet y dispositivos digitales se ha convertido en una parte esencial de la vida de niñas, niños y adolescentes. Este entorno tecnológico está presente en sus rutinas, desde el juego hasta las tareas escolares y la comunicación cotidiana. Sin embargo, la amplia oferta de contenido en sitios web no siempre es apropiada para su edad ni garantiza un entorno seguro para su desarrollo.

Frente a este escenario, surge la necesidad de aprender a gestionar el uso de las plataformas. El control parental, junto con el acompañamiento activo de madres, padres o personas cuidadoras, se presenta como una herramienta clave para reducir riesgos y fomentar un espacio más protegido, aunque no elimina por completo los peligros.

PUBLICIDAD

Supervisar el uso de la web en casa implica también cuidar la información personal y la economía familiar. La combinación de filtros, restricciones y diálogo promueve una experiencia más segura y responsable.

Riesgos digitales según la etapa de desarrollo

Cada grupo de edad enfrenta riesgos específicos al navegar en internet. Estas medidas ayudan a prevenir o reducir los siguientes peligros:

  • Preescolar:
    • Exposición a contenido inapropiado.
    • Dependencia emocional.
    • Afectaciones al desarrollo del lenguaje.
  • Primaria:
    • Ciberacoso.
    • Grooming.
    • Compras no autorizadas.
    • Contenido de odio.
  • Preadolescentes:
    • Retos virales.
    • Sextorsión.
    • Radicalización.
    • Presión social.
    • Pérdida de privacidad.
  • Adolescentes:
    • Adicción a redes y videojuegos.
    • Estafas digitales.
    • Acceso a contenido para adultos.
  • En todas las edades:
    • Sedentarismo.
    • Alteraciones del sueño.
    • Menor convivencia presencial.

Estos riesgos muestran que la supervisión y el uso de herramientas digitales son necesarios para cada etapa, con estrategias adaptadas a las necesidades y el contexto de cada infancia o juventud.

Infografía sobre riesgos digitales y control parental con un niño que sostiene una tablet, iconos de amenazas, secciones de riesgos por edad y herramientas, y logos de Family Link y Tiempo en Pantalla.
Una infografía de Infobae detalla los principales riesgos digitales que enfrentan niños y adolescentes por edad y las herramientas de control parental disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configuración de filtros y restricciones según la edad

El uso de filtros de contenido es fundamental para evitar el acceso a páginas o materiales que no corresponden al rango de edad. Estas funciones pueden activarse directamente desde la configuración del dispositivo, en las tiendas de aplicaciones o en las plataformas digitales que utiliza la familia.

PUBLICIDAD

Antes de instalar videojuegos o aplicaciones, es recomendable revisar la clasificación por edad y observar alertas sobre violencia, lenguaje inapropiado, interacción con otros usuarios o compras integradas. Esta información permite tomar decisiones mejor informadas y seleccionar contenidos que sean seguros y apropiados.

Herramientas de control parental y seguridad digital

Existen mecanismos específicos para gestionar el uso de las pantallas en los diferentes sistemas operativos:

  • Android:
    • Descarga Google Family Link desde Google Play Store.
    • En el dispositivo del menor, accede a: Ajustes > Bienestar digital y controles parentales > Controles parentales.
    • Sigue los pasos que aparecen en pantalla para completar la configuración.
  • iPhone (iOS):
    • Ingresa al dispositivo del menor y ve a Configuración > Tiempo en pantalla.
    • Define restricciones en Límites de uso conforme a tus necesidades.
    • Utiliza Bloquear configuración para generar un código de protección.

La seguridad digital también implica proteger el equipo con contraseñas, PIN o huella digital, así como limitar cambios o instalaciones no autorizados. La privacidad se refuerza al controlar qué datos personales se comparten y ajustar los permisos en ubicación, cámara o contactos.

Respecto a las compras en aplicaciones, es prioritario evitar cargos no autorizados. Para ello:

  • Activa autenticación para cada compra.
  • Desactiva compras dentro de aplicaciones.
  • Evita guardar métodos de pago.
  • Revisa los estados de cuenta bancarios.
  • Descarga solo aplicaciones de tiendas oficiales.
  • Activa notificaciones bancarias.
  • Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

Temas Relacionados

Profecocontrol parentalredes socialesinternetinfanciasadolescenciamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

Una charla sobre el presupuesto semanal terminó en un intercambio de opiniones cuando ambos habitantes discutieron qué producto utilizar para cocinar

Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

¿Cynthia Klitbo y Gema Garoa pelean por un hombre? La tensión tras una noche de copas

La actriz y Gema Garoa habrían acordado seguir un montaje desde el desayuno, y el historial de choques dentro del reality hizo que varias compañeras lo tomaran como verdad

¿Cynthia Klitbo y Gema Garoa pelean por un hombre? La tensión tras una noche de copas

El origen del Cine de Oro Mexicano: la historia detrás de la primera película

Este 15 de agosto se celebra al séptimo arte nacional

El origen del Cine de Oro Mexicano: la historia detrás de la primera película

PAN pide a la UIF investigar “la riqueza” de Andy López Beltrán tras retiro de visa, lo liga a caso de huachicol fiscal

Jorge Romero reiteró que presuntamente el hijo de López Obrador aparece en una carpeta de la FGR

PAN pide a la UIF investigar “la riqueza” de Andy López Beltrán tras retiro de visa, lo liga a caso de huachicol fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

¿Cynthia Klitbo y Gema Garoa pelean por un hombre? La tensión tras una noche de copas

El origen del Cine de Oro Mexicano: la historia detrás de la primera película

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

DEPORTES

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX

Barros Schelotto en la mira de Tigres para suplir a Guido Pizarro en el banquillo