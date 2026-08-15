¿Cynthia Klitbo y Gema Garoa pelean por un hombre? La tensión tras una noche de copas

Según informó este sábado la cuenta La Comadrita en X, durante el desayuno de la mañana Klitbo y Gema Garoa acordaron extender el juego frente al resto de los habitantes. (Captura de pantalla/ViX)

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Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizaron una de las escenas más comentadas de la noche en La Casa de los Famosos México 4: la actriz acusó a su compañera de haberse involucrado con un exnovio suyo y anunció una confrontación para el día siguiente. Lo que nadie supo en ese momento es que todo era una broma pactada entre ambas.

Según informó este sábado la cuenta La Comadrita en X, durante el desayuno de la mañana Klitbo y Gema Garoa acordaron extender el juego frente al resto de los habitantes.

Cynthia Klitbo Antes de su entrada a La Casa de los Famosos México (Instagram)

La noche en que todo pareció real

Durante la fiesta temática de los años 80 y 90 de la madrugada del 15 de agosto, Cynthia Klitbo descargó frente a Flor Vigna y Karina Torres lo que sonó como una crisis emocional sin filtro.

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La actriz fue directa al señalar a Garoa: “Pinche Gema. Sí traigo pedos con ella”. Y de inmediato puso nombre al agravio central: “Se metió con mi galán. Un galán de los que te importan, güey”.

El relato no se quedó en lo romántico. Klitbo enumeró tres frentes de conflicto: “Me roba mis amigas, se metió con mi galán” y, encima, fingía que nada había ocurrido. “Como si no hubiera pasado nada, güey. No, no está chido”, dijo.

El pacto roto antes de entrar a la casa

Klitbo reveló además que ambas habían coordinado su entrada al programa. “Cuando me enteré que ella estaba entrando, yo también. Hablamos y quedamos de hacer un equipo”, contó. Desde entonces, dijo, acumuló entre tres y cuatro desplantes de su parte. (Captura de pantalla )

El peso del episodio lo aportó el vínculo que Klitbo describió con Garoa, uno que va mucho más allá de la convivencia en el reality. “Yo la crié, ahorita me desconoce, güey”, dijo la actriz, lo que enmarcó las acusaciones como una traición afectiva de fondo.

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Klitbo reveló además que ambas habían coordinado su entrada al programa. “Cuando me enteré que ella estaba entrando, yo también. Hablamos y quedamos de hacer un equipo”, contó. Desde entonces, dijo, acumuló entre tres y cuatro desplantes de su parte.

Flor Vigna le preguntó si el asunto del ex había sido hablado con Garoa en algún momento. “No hablamos”, respondió Klitbo con sequedad.

“Va a haber pedo hasta las últimas consecuencias”

La actriz descartó que el diálogo fuera sencillo, y lo atribuyó al carácter de su rival: “Porque es igual de cabrona que yo. Y siempre me da descolones y me habla bien fuerte cuando yo quiero aclarar las cosas”. (Captura de pantalla )

Lejos de buscar calma, Klitbo anunció una confrontación para el día siguiente con una convicción que no dejaba margen a la duda.

“Ya estoy hasta la madre que finga demencia. Si hoy el pedo en la mañana lo siento mucho, pero sí va a haber pedo”, advirtió. Y fue más lejos: “Va a haber pedo hasta las últimas consecuencias”.

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La actriz descartó que el diálogo fuera sencillo, y lo atribuyó al carácter de su rival: “Porque es igual de cabrona que yo. Y siempre me da descolones y me habla bien fuerte cuando yo quiero aclarar las cosas”. Cerró con un suspiro: “Es muy mal pedo. Muy mal pedo”.

Flor Vigna, la primera en caer

Flor Vigna, con quien Klitbo se había reconciliado esa misma noche entre lágrimas y tragos, aparentemente tomó el relato como real y asumió un rol conciliador de inmediato.

“Estoy segura que le importas mucho y te va a escuchar”, le dijo la argentina. Klitbo la cortó: “No es cierto, no le importo una chingada a esta pendeja”.

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Vigna insistió en postergar el choque: “Bueno, pero no te me vayas a dormir triste ahora”. La actriz no cedió: “No, sí, sí me voy a dormir triste. Tengo pedos con ella”.

Antes de terminar la noche, Vigna se ofreció a acompañarla al día siguiente. “Mañana le van a hablar. ¿Te ayudo?”, preguntó. “Jala”, respondió Klitbo. Karina Torres también estuvo presente y sugirió esperar para resolver el conflicto.

Aunque posteriormente se demostró que fue parte de la broma, cuando las tres reian en el baño tras gritar para alarmar al resto de los habitantes.

El historial que hizo creíble la ficción

Con el influencer Ese Pérez el choque fue en la cocina: “Estoy muy enojada contigo, cabrón. Me bulleas todos los días con la misma mamada”, le reclamó de frente. Pérez terminó por disculparse. (Captura de pantalla )

El montaje funcionó porque Klitbo lleva semanas protagonizando roces genuinos dentro de la casa. Tuvo enfrentamientos con Masad Altamimi por la comida, con Yanet García por los ronquidos y con Aldo Rendón en una discusión que escaló con insultos directos.

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Con el influencer Ese Pérez el choque fue en la cocina: “Estoy muy enojada contigo, cabrón. Me bulleas todos los días con la misma mamada”, le reclamó de frente. Pérez terminó por disculparse.

La propia Klitbo había anticipado, días antes, que los conflictos no habían terminado: “Me agota, no me gusta la gente que hace bullying y a mí me agarraron, y no tarda en haber otra bronca”, dijo desde el baño de la casa en la transmisión de 24 horas. Ese acumulado de fricciones reales le dio al episodio con Garoa toda la verosimilitud necesaria para pasar como auténtico ante compañeras y público por igual.

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