UNAM abre la primera Clínica Integral de Salud Menstrual y pone el foco en señales de alarma del ciclo

Woman with stomach cramps

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Durante décadas, la menstruación y la salud femenina quedan rezagadas en los sistemas de salud y educación. En ese contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró la primera Clínica Integral de Salud Menstrual en el Centro Médico Universitario de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS).

De acuerdo con la universidad, las personas menstruantes podrán acceder a atención en medicina, enfermería, nutrición, psicología, terapia física, rehabilitación y trabajo social.

Esto con el objetivo de garantizar el bienestar de las universitarias, según información difundida por la casa de estudios.

La apertura del espacio, celebrada por Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, apunta a atender problemas que han limitado el desarrollo integral de las mujeres.

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“Nuestra institución busca generar un entorno de igualdad para el desarrollo académico pleno”, señala Macedo Chagolla al medio UNAM.

El reto, advirtió la universidad, es atender a un sector mayoritario: 70% del alumnado son mujeres, de acuerdo con Gustavo Olaiz Fernández, titular de la DGAS.

La clínica, sostiene, también responde a un problema de salud pública: el dolor menstrual no debe considerarse “normal” y es posible intervenir.

Norma Blazquez Graf, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, afirma que la clínica articula salud, igualdad, educación y cuidados.

“Durante mucho tiempo, la menstruación ha estado rodeada de silencios, prejuicios, desinformación y estigma. Todavía se oculta, se habla poco de ella y con frecuencia se normaliza el dolor y el malestar sin reconocer las consecuencias que pueden tener en la vida académica, emocional y social de las universitarias”, sostiene durante la inauguración.

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La funcionaria agrega que el nuevo espacio ofrece atención integral, información confiable, orientación, prevención y atención especializada en un ambiente de respeto y acompañamiento profesional.

“Puede convertirse en un espacio de articulación entre atención, prevención y educación para la salud, y también para escuchar a nuestra comunidad, conocer mejor sus necesidades y generar información que permita mejorar las políticas y los servicios universitarios”, añadió.

Olaiz Fernández detalla que la clínica se ubica en Ciudad Universitaria, pero una vez que inicie el programa de telemedicina estará disponible en toda la institución.

Señala que el dolor menstrual puede afectar la vida académica, impedir la asistencia a clases o la participación docente, situaciones que no deben tolerarse.

“Nuestro objetivo es muy simple: que menstruar no sea una limitante para estudiar, desarrollarse y vivir plenamente. Espero que lo consigamos”, sostuvo.

La dismenorrea afecta aproximadamente al 71 % de las mujeres en el mundo

Sandra Domínguez Lozano, directora de Atención Médica de la DGAS, cita evidencia científica que muestra que la dismenorrea o dolor menstrual afecta aproximadamente al 71 % de las mujeres en el mundo, lo que la convierte en uno de los problemas de salud más frecuentes durante la edad reproductiva.

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“Inauguramos un espacio donde las personas menstruantes encontrarán atención médica especializada, acompañamiento multidisciplinario y, sobre todo, la certeza de que su dolor será escuchado, comprendido y atendido”, puntualiza.

Cecilia Fernández del Valle, directora médica de la empresa Medix, coincide en que la menstruación ha estado rodeada de silencios, tabúes y desinformación, y que síntomas y molestias se han minimizado o no han recibido la atención que requieren.

Asegura que el nuevo espacio acerca servicios especializados y contribuye a construir una cultura de prevención, autocuidado e información, en la que cada persona puede conocer mejor su cuerpo.

Síntomas de alarma y cómo solicitar atención en el CMU

La clínica orienta sobre señales de alarma como dismenorrea, dolor pélvico crónico, sangrado abundante, fatiga extrema o desmayos, náuseas, vómitos, mareos o dolor que interfiera en las actividades diarias.

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Quienes presenten estos síntomas deben solicitar cita para preconsulta en el consultorio 14 del CMU, disponible en dos turnos, de lunes a viernes de 8 a 14 y de 14 a 20 horas.