Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Personal de la Secretaría de Marina localizó un laboratorio clandestino en la localidad de El Encinal, Lázaro Cárdenas, Michoacán. (Semar)

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La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con autoridades de seguridad, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de narcóticos en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El hallazgo ocurrió en la localidad de El Encinal, como resultado de los patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los recorridos forman parte de las acciones implementadas para debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos generadores de violencia que tienen presencia en Michoacán.

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Durante uno de estos patrullajes, el personal desplegado ubicó un sitio que había sido acondicionado para funcionar como laboratorio clandestino.

Aseguran precursores químicos y equipo

En el lugar, los elementos de la Armada de México localizaron y aseguraron diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

En el laboratorio fueron asegurados precursores químicos, sustancias y equipo presuntamente utilizados para fabricar drogas sintéticas. (Semar)

La dependencia no detalló en su comunicado la cantidad ni el tipo específico de sustancias encontradas en el inmueble, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar su naturaleza y posible utilización dentro de procesos de producción de narcóticos.

Tras el hallazgo, el sitio fue neutralizado conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de impedir que la infraestructura continuara siendo utilizada para actividades ilícitas.

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Los materiales asegurados y la información relacionada con el laboratorio fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la operación del inmueble.

La localización del laboratorio representa, de acuerdo con la Semar, una afectación a las estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus actividades de producción y abastecimiento.

Marina destaca coordinación contra el crimen organizado

La Secretaría de Marina señaló que la desarticulación de este tipo de infraestructura clandestina afecta las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, debido a que impide la elaboración de sustancias utilizadas en los mercados ilegales de drogas.

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La Marina realizó patrullajes terrestres para ubicar infraestructura utilizada por grupos generadores de violencia en Michoacán. (Semar)

Además, la dependencia sostuvo que el aseguramiento contribuye a reducir riesgos para la población, tanto por el consumo de las sustancias que presuntamente se elaboraban en el sitio como por las actividades criminales asociadas con su producción y distribución.

El operativo fue resultado de la coordinación interinstitucional entre las autoridades que participan en las tareas de seguridad en Michoacán.

La Semar destacó que este tipo de acciones conjuntas permiten fortalecer las labores de vigilancia y generar resultados contra las estructuras que operan de manera clandestina en distintas regiones del país.

El hallazgo ocurrió en una zona donde las autoridades mantienen acciones de vigilancia para combatir a grupos generadores de violencia y sus actividades logísticas.

Con la neutralización del laboratorio en El Encinal, Lázaro Cárdenas, las autoridades buscan impedir que el inmueble vuelva a ser utilizado para la fabricación de narcóticos.

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La Secretaría de Marina reiteró que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad continuarán con los operativos de vigilancia y combate a las organizaciones criminales, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no informó sobre personas detenidas durante el operativo ni atribuyó públicamente el laboratorio a una organización criminal específica.