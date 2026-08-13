Procesan a Chad, estadounidense que disparó a su ex esposa y familia para llevarse a su hijo en Coahuila

Litzy conoció a Chad cuando era policía en EEUU y le levantó una infracción, un año después se casaron y tuvieron un hijo, se vinieron a vivir a México pero laspeleas constantes crecieron Foto: Redes sociales familia de Litzy

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Chad “N”, ex policía de Texas, fue vinculado a proceso en Saltillo por doble feminicidio, homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa tras el ataque armado del 4 de agosto de 2026 contra familiares de su expareja, un caso que quedó bajo prisión preventiva justificada y con un plazo de seis meses para cerrar la investigación complementaria.

La resolución judicial implicó que el ciudadano estadounidense de 35 años permaneciera recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo por riesgo de fuga. La indagatoria también reunió más de 700 fotografías y más de 20 indicios periciales, además de testimonios recabados por la Fiscalía.

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El caso se originó después de que el imputado acudió a un local comercial y luego a una vivienda con la intención de llevarse por la fuerza a su hijo de tres años, pese a que existía una orden de restricción dictada previamente por violencia familiar. La acusación sostuvo que el móvil estuvo relacionado con una disputa por la custodia del menor.

El ataque dejó tres personas muertas y una mujer en estado crítico

Chad fue detenido en el cruce con YTexas al tratar de extraer de m,anera ilegal a su hijo tras matar a la familia de su ex esposa y dejarla gravemnente herida Foto: Fiscalía Coahuila

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto en una vivienda de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo. De acuerdo con la investigación, una discusión con familiares de su expareja derivó en un ataque con arma de fuego.

Las víctimas mortales fueron Ana Laura, madre de Litzy; Laura Jaqueline, hermana de ella; y Emmanuel “N”, pareja sentimental de Laura Jaqueline. Litzy “N”, madre del menor, sobrevivió, pero resultó con lesiones graves y permaneció hospitalizada en estado crítico.

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La Fiscalía documentó que las víctimas recibieron al menos ocho disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza. Después de la agresión, el sospechoso abandonó el lugar en una camioneta Chevrolet con el niño a bordo.

Ese párrafo central de la causa penal respondió al punto principal del caso: Chad “N” fue procesado porque las autoridades le atribuyeron la muerte de tres integrantes de la familia de su expareja y el ataque contra ella cuando intentó apoderarse del menor fuera del marco legal.

Quería llevbarse a su hijo de tres años a Estados Unidos tras pelear por su custodia, pero le disparó a su ex exposa y a la familia de ella Foto: Youtube

La detención ocurrió en Piedras Negras antes de cruzar a Eagle Pass

Tras el ataque, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo para localizarlo. Las cámaras de videovigilancia detectaron la camioneta cuando ingresó a Piedras Negras, lo que permitió instalar un cerco de seguridad en el puente internacional hacia Eagle Pass.

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La captura ocurrió antes de que cruzara la frontera hacia Estados Unidos. El menor fue rescatado a salvo y después quedó bajo resguardo de su tío materno con intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Peritos practicaron al detenido una prueba de rodizonato de sodio. El resultado fue positivo para residuos de disparo de arma de fuego, según la carpeta de investigación.

La investigación reconstruyó una relación que se deterioró desde 2022

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía expuso que Chad “N” y Litzy “N” se conocieron en 2022, cuando él trabajaba como policía en San Antonio, Texas, y le levantó una infracción de tránsito. Un año después contrajeron matrimonio y en 2023 tuvieron un hijo.

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La reconstrucción ministerial señaló que apenas una semana después del nacimiento del niño ocurrió un primer episodio en el que él presuntamente lo sustrajo. Ese antecedente derivó en una orden de restricción por violencia familiar.

Aunque después mantuvieron un régimen de convivencia autorizado, Litzy viajó a Saltillo el 27 de julio para permanecer con su familia. Chad la acompañó hasta Coahuila, donde ambos planeaban adquirir una vivienda.

La investigación sostuvo que la relación volvió a deteriorarse tras una discusión ocurrida el 2 de agosto. Dos días después se registró la agresión que abrió la causa penal por doble feminicidio, homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa.

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Las autoridades también señalaron que el imputado se había declarado en bancarrota recientemente. Además, tenía restringido el acceso a armas de fuego en Estados Unidos debido a una denuncia previa por violencia familiar.

La jueza de control le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Con esa determinación, el proceso penal continuó mientras el acusado permaneció interno en el penal varonil de Saltillo.

• Chad “N”, ex policía de Texas de 35 años, fue vinculado a proceso por doble feminicidio, homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa en Saltillo.

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• El ataque del 4 de agosto dejó tres personas muertas, Litzy “N” quedó hospitalizada en estado crítico y el menor de tres años fue rescatado con vida.

• El acusado fue detenido en Piedras Negras antes de cruzar a Eagle Pass y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla una investigación complementaria de seis meses.