Ximena Herrera revela su hartazgo de Mariana Ochoa en el exilio de La Casa de los Famosos México

Ximena Herrera no llegó al foro tras su eliminación este domingo: la producción la mandó directo al Exilio, donde se reencontró con Mariana Ochoa. (La Casa de los Famosos México)

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Ximena Herrera no se guardó nada después de abandonar definitivamente La Casa de los Famosos México 2026. Durante la post gala del miércoles 12 de agosto, la actriz habló sobre las 48 horas que pasó en el exilio junto a Mariana Ochoa, quien había sido eliminada durante la primera semana y esperaba, al igual que Herrera, una segunda oportunidad dentro del reality.

La convivencia entre ambas volvió a ser tema de conversación cuando Ricardo Margaleff y Wendy Guevara cuestionaron a Ximena sobre la compañía que tuvo durante esos días. La respuesta de la actriz provocó risas y dejó claro que el encierro no fue precisamente sencillo para ella.

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“¿Quieren un monólogo?”, recordó Ximena, quien incluso confesó: “La neta, sí. O sea, sí, llegó un momento donde yo le quería hacer: tas”. La actriz también relató que llegó a preguntarse si su percepción estaba condicionada por el encierro: “¿Seré yo? ¿Seré porque vengo del encierro?”.

Mariana Ochoa, protagonista involuntaria del exilio

Las habitantes del exilio esperan que más compañeros vivan la experiencia (Captura de pantalla )

La conversación surgió cuando en la post gala se destacó la personalidad de Mariana y la cantidad de tiempo que podía pasar hablando. Ximena coincidió con esa percepción y recordó algunos momentos antes de dormir: “Bueno, buenas noches”, para después imitar su propia reacción: “Ay, no, por favor”. Su comentario provocó las risas de quienes estaban en el foro.

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La situación resulta llamativa porque ambas habían quedado fuera de la competencia principal, pero permanecieron juntas en el exilio mientras el público decidía quién recibiría una nueva oportunidad. Finalmente, Ximena tuvo que abandonar el programa de manera definitiva y enfrentó por primera vez las cámaras del foro después de su salida.

La actriz, sin embargo, tomó la experiencia con humor. Ante los comentarios de Margaleff y Wendy Guevara, respondió entre bromas y reconoció la intensidad de esos días: “Necesito dormir”. Aunque sus palabras fueron pronunciadas en tono divertido, dejaron una de las escenas más comentadas de su primera aparición tras la eliminación.

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Ximena Herrera arremete contra Moisés Peñaloza

Ximena Herrera señaló que es totalmente incompatible con Moisés Peñaloza (Captura de pantalla )

Pero Mariana Ochoa no fue el único nombre que apareció en la conversación. Ximena también habló de Moisés Peñaloza, quien actualmente enfrenta la nominación de la tercera semana quien alcanzó 27 puntos, superando el registro de 25 obtenido por Niurka Marcos en una nominación dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Herrera cuestionó directamente la personalidad que Peñaloza ha mostrado frente a las cámaras. Lo describió como alguien con “demasiado ego” y “ensimismado”, además de señalar que no comparte su manera de conducirse dentro del programa.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su cuestionamiento a la forma en que Moisés habla de sí mismo. Ximena recordó que él habría dicho que fue convocado por su personalidad y su brillo, algo que ella aseguró que jamás diría sobre sí misma. Para la actriz, esa actitud equivale a “ponerse coronas él mismo”, una crítica que se suma a los cuestionamientos que el participante ha recibido dentro del reality.

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Del fastidio a las risas: Ximena también convirtió el exilio en espectáculo

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Aunque su convivencia con Mariana Ochoa tuvo momentos de hartazgo, Ximena Herrera también dejó escenas divertidas durante las 48 horas que permaneció en el exilio. La actriz encontró distintas formas de sobrellevar el encierro y protagonizó momentos que mostraron una faceta mucho más relajada y espontánea frente a las cámaras.

Entre esas escenas estuvo cuando se puso a jugar con una cucaracha de plástico, una situación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos curiosos de su estancia. También llamó la atención cuando decidió ponerse a barrer utilizando una planta, una ocurrencia que rompió con la monotonía del exilio y mostró su sentido del humor.

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El frío tampoco quedó fuera de las anécdotas. Ximena y Mariana tuvieron que bañarse con agua fría, una experiencia que se sumó a las dificultades de permanecer aisladas mientras esperaban la decisión del público. Así, entre bromas, ocurrencias y momentos incómodos, Herrera cerró su paso por el exilio dejando algo más que sus críticas: también varias escenas divertidas para recordar.