México
Agregar Infobae enGoogle

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 08:14 horas, a una distancia de 55 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 60.8 km

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.3 de magnitud en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:14 horas de este 13 de agosto a 55 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 60.8 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 15.036 grados de latitud y -93.187 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Asimismo es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, aclara el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

PUBLICIDAD

Tras un sismo, revisa tu domicilio en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas sugerencias sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum revienta a Alito Moreno por denuncias en EEUU en medio de arrestos en Campeche: “es un partido en extinción”

La mandataria critica que el dirigente del PRI busque apoyo de autoridades extranjeras y no del electorado

Sheinbaum revienta a Alito Moreno por denuncias en EEUU en medio de arrestos en Campeche: “es un partido en extinción”

Gobierno de Michoacán pide 12 años de prisión para activista que protestó por asesinato de Carlos Manzo

La administración de Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que Raúl Meza formó parte de un “plan común” para atacar la sede del Ejecutivo durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan

Gobierno de Michoacán pide 12 años de prisión para activista que protestó por asesinato de Carlos Manzo

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Estos son los países que más han visitado México durante 2026: creció llegada de viajeros y gasto extranjero por el Mundial

México recibió 24.5 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026 y registró cinco máximos históricos en distintos indicadores turísticos

Estos son los países que más han visitado México durante 2026: creció llegada de viajeros y gasto extranjero por el Mundial

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 13 de agosto: “Es el nivel más bajo”, la presidenta se lanza contra ‘Alito’ Moreno por denuncia en EEUU

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 13 de agosto: “Es el nivel más bajo”, la presidenta se lanza contra ‘Alito’ Moreno por denuncia en EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Altiplano: la prisión de máxima seguridad que alberga a cinco exgobernadores mexicanos en el Edomex

El Altiplano: la prisión de máxima seguridad que alberga a cinco exgobernadores mexicanos en el Edomex

Gobierno de Michoacán pide 12 años de prisión para activista que protestó por asesinato de Carlos Manzo

Caen “El Chulo” y una mujer señalados por cobrar derecho de piso a transportistas en Toluca

Cannabis y cocaína son las drogas que más consumen jóvenes mexicanos de 15 a 24 años

Madres buscadoras de Sinaloa denuncian crisis forense: “Hay cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán”

ENTRETENIMIENTO

Del Mundial a la polémica en redes: quién es Valeria Marín y por qué es tendencia

Del Mundial a la polémica en redes: quién es Valeria Marín y por qué es tendencia

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nuevos nominados, entre sentimientos encontrados y nuevas alianzas, aún pesa salida de Fede

Maroon 5 llegará a la CDMX próximamente: fecha, disponibilidad y posible setlist

El conmovedor discurso de Verónica Castro en la graduación de prepa de Cristian

Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno

DEPORTES

Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO cómo va el encuentro de la selección mexicana femenil vs Eslovenia

Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO cómo va el encuentro de la selección mexicana femenil vs Eslovenia

Del Mundial a la polémica en redes: quién es Valeria Marín y por qué es tendencia

Jugadores de León rodean a Messi para pedirle la camisa y una foto tras eliminarlo en la Leagues Cup 2026

México debuta con par de victorias en el Campeonato Mundial de Flag Football

Toros de Tijuana se convierte en el primer equipo clasificado a las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol