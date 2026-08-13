Madres buscadoras de Sinaloa denuncian crisis forense: “Hay cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán”

Integrantes de dos colectivos pegaron fichas de desaparecidos en las rejas y muros del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana para exigir que el recinto entre en funciones. Crédito: Captura de pantalla

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Los colectivos Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia se manifestaron el martes 12 de agosto frente al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán, Sinaloa, para denunciar la acumulación de cuerpos sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con los reportes, las madres buscadoras colocaron fichas de personas desaparecidas en las rejas, los muros y el piso de entrada del inmueble para exigir que el centro entre en funciones y que el Estado garantice la identificación y entrega digna de los restos.

Una integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia señaló, a través de un video en Facebook: “Hay cientos y cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán; bien podrían empezar por ahí y ayudarnos a darle una entrega digna a todos esos cuerpos que cualquiera puede ser nuestro familiar”. Las buscadoras atribuyeron la crisis a la falta de presupuesto para realizar estudios genéticos y a la saturación del Semefo por el número de cuerpos que permanecen bajo resguardo sin ser identificados.

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El colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos advirtió que ciertas autoridades buscan detener los trabajos de extracción de cuerpos en fosas clandestinas. Según las integrantes del colectivo, ese freno tiene como argumento la saturación del Semefo y la ausencia de recursos para procesar los restos recuperados.

Integrantes de dos colectivos pegaron fichas de desaparecidos en las rejas y muros del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana para exigir que el recinto entre en funciones. Crédito: Especial

Las buscadoras rechazaron ese planteamiento y exigieron que las labores de localización continúen sin restricciones. Para los colectivos, suspender las búsquedas en fosas equivale a abandonar a las familias que aún esperan noticias de sus desaparecidos.

Exigencia de renuncia a Karina Elizabeth Márquez Calderón y Patricia Figueroa

El colectivo Por las Voces sin Justicia demandó la renuncia de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, y de Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado. Las buscadoras acusaron que ambas funcionarias prometieron, meses atrás, que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana comenzaría a operar, pero ese compromiso no se cumplió.

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La protesta fue calificada por las propias integrantes como totalmente pacífica. “Es totalmente pacífico, sólo estamos visibilizando a nuestros desaparecidos y a manera de protesta, pero totalmente pacífico”, afirmaron en el mismo video difundido en redes sociales.

Las buscadoras también convocaron a otras familias con desaparecidos a acudir al centro para pegar fichas y visibilizar la crisis forense en el estado. El llamado buscó ampliar la presión pública sobre las autoridades estatales responsables de la identificación de restos.

Integrantes de dos colectivos pegaron fichas de desaparecidos en las rejas y muros del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana para exigir que el recinto entre en funciones. Crédito: Especial

Las integrantes de los colectivos insistieron en que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana debe cumplir la función para la que fue creado. Para los colectivos, ese espacio existe para servir a las familias, no para mantener cuerpos en el anonimato durante periodos prolongados.

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Sinaloa registró 61 desaparecidos entre enero y febrero de 2026

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 771 personas sin localizar en todo el país entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, según una consulta realizada por Milenio. De ese total, Sinaloa concentró 61 casos, lo que colocó al estado en el tercer lugar nacional, detrás de la Ciudad de México con 98 y de Guanajuato con 66.

De las 61 personas desaparecidas en Sinaloa durante ese periodo, 54 son hombres y 7 son mujeres, lo que representa el 88.52% de los reportes en población masculina. Por municipio, Culiacán encabeza la lista con 17 casos, seguido de Concordia con 13 y Mazatlán con 11.

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Los rangos de edad más afectados se ubican entre los 20 y los 39 años. En ese rango, el grupo de 25 a 29 años y el de 35 a 39 años concentran cada uno 10 casos, mientras que el de 30 a 34 años suma 9 y el de 20 a 24 años registra 7.

Integrantes de dos colectivos pegaron fichas de desaparecidos en las rejas y muros del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana para exigir que el recinto entre en funciones. Crédito: Especial

Las cifras del Registro Nacional reflejan únicamente el periodo comprendido entre enero y principios de febrero de 2026. Las buscadoras advierten que los cuerpos localizados en fosas clandestinas durante sus jornadas de búsqueda se suman a una demanda forense que el Semefo no tiene capacidad de atender con los recursos actuales.

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La acumulación de restos sin identificar en el Semefo Mazatlán representa, para los colectivos, la consecuencia directa de años de búsqueda sin respuesta institucional suficiente. Las madres buscadoras sostienen que cada cuerpo sin nombre en las instalaciones forenses es una familia que sigue en espera de una respuesta.

La protesta del 12 de agosto se suma a un patrón de movilizaciones de colectivos de búsqueda en Sinaloa ante la falta de capacidad del sistema forense estatal. Los colectivos mantienen activas sus jornadas de localización de fosas y advierten que no detendrán las búsquedas mientras haya familias sin respuesta.