Toros de Tijuana se convierte en el primer equipo clasificado a las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol

Al tomar ventaja de 3-1 frente a los Algodoneros de Unión Laguna, el equipo fronterizo aseguró su pase a la siguiente ronda debido a su récord en temporada regular. (Toros de Tijuana)

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Los Toros de Tijuana se colocan con ventaja de 3-1 sobre los Algodoneros de Unión Laguna en su serie de playoffs. Con este resultado, los fronterizos tienen asegurado su lugar en las Series de Zona, independientemente de cómo termine la eliminatoria.

Esto se debe a la regla del “mejor perdedor”, que permite avanzar al equipo con el mejor récord de temporada regular en caso de haber empate en victorias entre los eliminados de la primera ronda.

Los Toros, al ser el equipo con la mejor marca en la Zona Norte, clasificarían a la siguiente fase incluso si llegan a perder su serie, ocupando dicho lugar.

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Toros de Tijuana avanza a las Series de Zona

Toros de Tijuana aseguró su clasificación a las Series de Zona. (Toros de Tijuana)

A pesar de tener asegurado su boleto a la siguiente ronda, los Toros de Tijuana buscan cerrar la serie este jueves para conservar la ventaja de la localía en los próximos compromisos de la postemporada.

En el cuarto juego de la serie, el cuadro fronterizo venció 4-0 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Revolución, colocándose arriba 3-1 y garantizando su pase a la siguiente fase de los playoffs.

El triunfo se apoyó en una sólida actuación del abridor David Reyes, quien lanzó cinco entradas, permitió cinco imparables, no aceptó carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a dos rivales para quedarse con la victoria.

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Sin embargo, el comienzo del encuentro fue apretado y se mantuvo sin anotaciones durante las primeras tres entradas hasta que en el cuarto capítulo, Jonathan Guzmán conectó sencillo al jardín derecho y se robó la segunda base para posteriormente ser impulsado por Tomás Telis y poner la primera carrera del encuentro.

En el quinto inning, los Toros ampliaron la ventaja con dos carreras más, aún frente al abridor Touki Toussaint. Isaac Rodríguez recibió base por bolas y avanzó a tercera con sencillo de Justin Turner.

Rodríguez anotó con elevado de sacrificio de Phillips Evans al central, mientras que Hernán Pérez remolcó la tercera carrera con imparable al jardín izquierdo, permitiendo que Turner llegara al plato y pusiera el marcador 3-0.

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Tijuana sumó una carrera más en la sexta entrada. Con las bases llenas, Wilmer Flores bateó un rodado a la segunda base que Isan Díaz no pudo controlar, cometiendo su segundo error del inning y el tercero del partido para la defensiva de Unión Laguna, lo cual permitió a los Toros ampliar la ventaja a 4-0.

Después de la labor de cinco entradas de David Reyes, el bullpen de los Toros se encargó del resto. Miguel Díaz, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett De Geus se repartieron los últimos cuatro episodios, asegurando la blanqueada sobre los Algodoneros.

El quinto juego de la serie está programado para este jueves a las 19:30 horas en el estadio de la Revolución.

Panorama en el resto de las series de playoffs

Trevor Bauer en el segundo juego de la serie vs Guerreros de Oaxaca. (Instagram: Diablos Rojos Mx)

A continuación, te presentamos cómo está el panorama en cada una de las series:

Zona Sur

Diablos Rojos del México 2-2 Guerreros de Oaxaca:

Bravos de León 2-2 Olmecas de Tabasco

Pericos de Puebla 2-1 Piratas de Campeche

Diablos está a un triunfo de asegurar su pase a la siguiente ronda de los playoffs debido a que fue el mejor equipo de la Zona Sur en temporada regular, mientras que las otras series aún se mantiene abiertas.

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Zona Norte

Sultanes de Monterrey 3-0 Charros de Jalisco

Toros de Tijuana 3-1 Algodoneros de Unión Laguna

Acereros de Monclova 3-1 Generales de Durango

Con estos resultados, tanto Sultanes como Acereros se encuentran a un triunfo de conseguir su pase a la siguiente ronda, mientras que Tijuana ya se encuentra instalado en las Series de Zona.