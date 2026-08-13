Atlas vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 4 en la Liga Mx

Rojinegros y felinos se miden en el regreso de ambos equipos a la Liga Mx tras su participación en la Leagues Cup. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Atlas y Tigres se enfrentan este sábado 15 de agosto a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco en juego correspondiente a la jornada 4 de la Liga Mx.

El futbol mexicano reanuda actividades luego de una semana y media de pausa tras la participación de los clubes nacionales en la Leagues Cup, por lo que un punto a considerar será en qué nivel llegarán debido al degaste físico que han tenido en los últimos días por la carga de partidos.

Tigres busca cambiar el rumbo

Tigres busca revertir los malos resultados y conseguir su primera victoria del torneo. ( REUTERS/Cristian De Marchena)

A pesar de la salida de Guido Pizarro, Tigres no muestra señales de mejoría en el arranque de la temporada. El equipo quedó eliminado prematuramente en la Leagues Cup tras desaprovechar una oportunidad importante en casa contra el Vancouver Whitecaps, resultado que incrementó la incertidumbre sobre el funcionamiento del plantel.

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En el torneo local, el panorama tampoco es alentador. Tigres ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla con apenas un punto, situación que refleja la falta de respuesta bajo la dirección de su nuevo entrenador, Hernán Elizondo. Los problemas en defensa y la poca efectividad al ataque han sido constantes en las primeras jornadas.

Ante este escenario, el club apuesta por la experiencia de jugadores veteranos para revertir la mala racha y recuperar la confianza del grupo. La directiva y la afición esperan que el plantel recupere el nivel mostrado en torneos anteriores, donde alcanzaron la final de liga hace dos temporadas y el duelo por el campeonato de la CONCACAF Champions Cup el semestre pasado.

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Atlas sueña con una nueva liguilla

Los rojinegros buscan clasificar a la liguilla. (Katie Stratman-Imagn Images)

Después de clasificar a la liguilla en la temporada pasada, los Rojinegros del Atlas se plantean como objetivo volver a la fase final del futbol mexicano. El inicio de torneo ha sido favorable para el equipo tapatío, que suma 6 puntos de 9 posibles tras victorias ante León y Santos.

Diego Cocca, al frente del plantel, busca nuevamente llevar al Atlas a la clasificación, pese a no contar con grandes figuras en el grupo.

En la Leagues Cup, el desempeño no fue tan positivo. Atlas solo pudo conseguir una victoria, la cual llegó frente al FC Cincinnati, triunfo representa una pequeña inyección de confianza para el grupo después del mal comienzo en el torneo internacional.

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Ahora, el reto será mantener la regularidad que han mostrado en el arranque del torneo local y corregir los errores que se presentaron en la competencia internacional con miras a conseguir la clasificación.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre Atlas y Tigres podrá verse a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Canal 5, TUDN, Youtube de Layvtime y ViX Premium.