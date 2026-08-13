Restaurante de CDMX propone eliminar las propinas y subir 18% sus precios: usuarios explotan

El propietario de una pizzería publicó un video en su red social Tik Tok donde manifestó su frustración por la disminución en las propinas que reciben sus colaboradores.

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La discusión sobre las propinas en restaurantes volvió a ocupar un espacio importante en redes sociales luego de que el propietario de Cavatappi Pizza, establecimiento ubicado en la colonia Escandón de la Ciudad de México, planteara una modificación al sistema de cobro de su negocio.

La propuesta consiste en eliminar las propinas y, en su lugar, aplicar un incremento del 18 por ciento en alimentos y bebidas. De acuerdo con el planteamiento del dueño, la intención sería utilizar ese aumento para mejorar y garantizar los ingresos de los trabajadores que actualmente dependen, en parte, de las gratificaciones que dejan los clientes.

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El tema generó una discusión entre usuarios, pues mientras algunos consideran que incluir el costo del servicio directamente en los precios podría ofrecer mayor claridad, otros cuestionaron que sean los consumidores quienes terminen absorbiendo ese incremento.

¿Cuánto subirían los precios?

Cavatappi Pizza, en la colonia Escandón, planteó incluir el costo del servicio directamente en alimentos y bebidas para mejorar los ingresos de sus trabajadores.

La propuesta adquiere una dimensión diferente cuando se lleva a los precios concretos del menú.

Algunos productos de Cavatappi Pizza, como las pizzas sencillas de ocho rebanadas, tienen costos aproximados de entre 190 y 375 pesos.

Con un aumento del 18 por ciento, el cliente tendría que pagar alrededor de 34 pesos adicionales por un producto de 190 pesos, mientras que una pizza de 375 pesos tendría un incremento cercano a 68 pesos.

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De esta manera, el establecimiento sustituiría el esquema tradicional de propina por un precio mayor desde el momento en que el consumidor consulta el menú.

La idea busca que el trabajador no dependa directamente de cuánto decide dejar cada persona después de recibir el servicio.

La propuesta provoca opiniones encontradas

Un camarero entrega una cuenta con una "Propina automática 20%" resaltada a comensales en un concurrido restaurante de Kansas City con decoración multicultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteamiento rápidamente generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre la conveniencia de incorporar el costo del servicio directamente al precio de los productos.

Quienes respaldaron la medida señalaron que un modelo de este tipo puede ofrecer mayor transparencia, debido a que el consumidor conocería desde el principio cuánto tendrá que pagar y no tendría que calcular posteriormente una gratificación adicional.

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Además, algunos internautas compararon la situación con otros países donde los cargos relacionados con el servicio suelen incorporarse al precio final de los alimentos.

Sin embargo, también aparecieron críticas hacia la propuesta. Algunos usuarios consideraron que garantizar un ingreso adecuado para los trabajadores debería ser una responsabilidad directa de los propietarios de los establecimientos y no depender de las cantidades que los clientes decidan entregar voluntariamente.

El debate, por lo tanto, no solamente se centró en Cavatappi Pizza, sino en el modelo laboral que durante años ha acompañado al sector restaurantero mexicano.

¿La propina es obligatoria en México?

Un empleado de servicio en San Francisco recibe una propina, simbolizando el impacto del próximo aumento del salario mínimo de la ciudad a USD 19,61 en julio para trabajadores hispanos y la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la polémica, también volvió a cobrar relevancia la postura de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respecto a las propinas.

La dependencia ha señalado que ningún restaurante puede exigir a los clientes el pago de una propina, ni tampoco establecer unilateralmente un porcentaje que deba cubrir el consumidor.

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Esto significa que la gratificación queda a consideración del cliente, quien puede decidir si desea otorgarla y cuál será la cantidad.

Por ello, cuando una persona recibe una cuenta y encuentra un cargo por concepto de propina que no autorizó, puede solicitar al establecimiento que lo retire.

Si el negocio insiste en cobrarlo pese a la negativa del consumidor, existe la posibilidad de presentar una denuncia ante Profeco.

Un debate que va más allá de una pizza

La controversia alrededor de Cavatappi Pizza volvió a poner sobre la mesa una pregunta que aparece constantemente entre consumidores y trabajadores del sector: ¿quién debe asumir el costo de garantizar mejores ingresos para el personal de los restaurantes?

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Eliminar la propina y aumentar los precios podría representar un cambio en la forma en que los establecimientos presentan sus costos, pero también significa que el consumidor pagaría más desde el inicio.

Para algunos, esto puede resultar más transparente y predecible. Para otros, simplemente cambia la manera en que se traslada al cliente un gasto que debería formar parte de la estructura laboral del negocio.

Por ahora, la propuesta de Cavatappi Pizza continúa generando opiniones divididas. Lo que queda claro es que el debate sobre las propinas está lejos de terminar y que cada vez más consumidores cuestionan cómo se determina el precio final de salir a comer.

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