Filtran las fotos de la exclusiva fiesta que Verónica Castro organizó a Cristian Castro tras su graduación de prepa

El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.

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Durante la transmisión de Ventaneando de este 13 de agosto se dieron a conocer las imágenes inéditas de la fiesta que Verónica Castro organizó para su hijo Cristian Castro tras su graduación de preparatoria.

¿Cómo fue el momento?

Las cámaras del programa de Pati Chapoy mostrarón la cronología de la graduación del cantante de Azul.

(Ventaneando )

El sitio del evento fue en un salón de fiestas ubicado en la casa de Verónica, según la titular del vespertino la celebración fue para 50 personas.

Cristian Castro se habría tomado el tiempo de estar con cada uno de los presentes y sus perritos no faltaron en la celebración.

(Ventaneando)

Verónica Castro se puso mal durante la ceremonia y temía por la fiesta

Chapoy señaló que hubieron estudiantes que llegaron de Europa o Chiapas para recibir su reconocimiento.

“Fue algo muy lindo, muy hermoso”, sentenció Pati Chapoy, quien pudo estar durante todo lo sucedido.

(Ventaneando )

Sin embargo, destacó que casi al final del evento de graduación, Verónica le dijo que se sentía mal, por lo que se retiraron discretamente.

Durante el trayecto para el domicilio, Verónica temía que debido a la lluvia los arreglos que hizo se hubieran visto afectados, sin embargo, sus peores temores se hicieron realidad, pues al llegar le informaron que se había inundado un poco el piso

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“Ese espacio tiene domos que se cierran y abren, cuando cerraron quedaron fisuras, el agua se metió por todos lados”, relató.

El incidente no pasó a mayores, ya que sólo se limpió el área y la celebración se llevó a cabo con total normalidad.

Cristian Castro sale de la prepa tras dos años y medio de estudios

El momento en que Cristian Castro subió por su diploma fue uno de los más esperados de la noche. El cantante se mostró relajado y bromeó ante los medios sobre las dificultades del proceso, diciendo que le “costó un huevo” terminar las 27 asignaturas del plan de estudios.

(Foto: captura de Ventaneando)

La institución lo disntiguió como estudiante de honor por su dedicación y desempeño académico.

Durante la ceremonia, varios oradores subrayaron la importancia de concluir los estudios, sin importar la edad.

El propio Cristian Castro dirigió unas palabras a sus compañeros, destacando el valor de la perseverancia. Después, toma el micrófono para interpretar Estudiar, la canción infantil que grabó a los 6 años.

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El público aplaudió de pie este número, que representa un cierre simbólico de su ciclo escolar.