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Rayados vs. Juárez, EN VIVO: dónde y cuándo ver GRATIS el partido de la Jornada 4

Los Rayados volverán a casa para enfrentar a unos Bravos que buscarán dar la sorpresa como visitantes

Un estadio de fútbol iluminado con su césped, el escudo del Club Rayados, el escudo de FC Juárez y la sigla "VS" en color dorado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Monterrey y FC Juárez se enfrentarán este sábado en uno de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en el que ambos equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición en el torneo.

Los Rayados tendrán la ventaja de jugar ante su afición en el Estadio BBVA, mientras que los Bravos intentarán conseguir un resultado positivo en condición de visitante. Si quieres seguir el encuentro, aquí encontrarás el horario y las opciones de transmisión.

¿Dónde ver Rayados vs. FC Juárez EN VIVO?

Campo de fútbol verde con arcos blancos dentro de un estadio con gradas repletas de aficionados. Montañas y cielo nublado se ven al fondo
(Associated Press)

El partido entre Monterrey y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026, se disputará este sábado 15 de agosto a las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

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Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diferentes opciones de transmisión en México.

  • TV abierta: Canal 5
  • Televisión de paga: TUDN
  • Streaming: ViX Premium

Rayados vs. Juárez: un duelo norteño en la Jornada 4

Inter Miami - Rayados Monterrey
(Sam Navarro/Getty Images/AFP (Photo by Sam Navarro / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos equipos de la zona norte del país con objetivos importantes en el arranque del Apertura 2026.

Monterrey intentará aprovechar el respaldo de su afición para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que FC Juárez buscará sumar en una de las visitas más exigentes de la jornada.

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