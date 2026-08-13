México vence a Brasil en su segundo partido del Campeonato Mundial de Flag Football

El conjunto mexicano demostró por qué es uno de los favoritos para llevarse el título. (IG IFAF Media)

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La Selección Mexicana Masculina de Flag Football continúa con paso firme su andar por la copa del mundo de la especialidad luego de que el conjunto tricolor se impuso con autoridad ante su similar de Brasil para asegurar el primer lugar del Grupo C y, a falta de un partido, su pase a la siguiente ronda.

En un duelo caracterizado por la intensidad física, la precisión en los esquemas ofensivos y una actuación defensiva sobresaliente, los jugadores aztecas lograron obtener dos puntos más.

Con esta victoria en la fase eliminatoria, la escuadra mexicana confirma su condición de potencia en la disciplina, reafirmando las aspiraciones del país de pelear por los puestos de podio y mantener el dominio regional e internacional en un deporte que continúa ganando adeptos de cara a su debut olímpico en Los Ángeles 2028.

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El equipo azteca mantiene buen paso en la competencia internacional. (TW Olimpismo Mexicano)

México continúa rompiendo la barrera de los 30 puntos

El enfrentamiento ante la representación brasileña exigió la mejor versión del conjunto mexicano. Desde la primera serie ofensiva, el mariscal de campo azteca demostró lectura de campo y efectividad en los pases de media y corta distancia, conectando de forma precisa con su cuerpo de receptores para abrir el marcador y tomar el control del ritmo de juego.

Por su parte, Brasil intentó responder mediante jugadas de engaño y pases profundos para romper la cobertura secundaria de México; sin embargo, la defensiva nacional se mantuvo disciplinada. Las presiones constantes hacia el quarterback sudamericano provocaron capturas de pañuelo clave en momentos de tercera y cuarta oportunidad, además de concretar intercepciones oportunas que terminaron por inclinar la balanza a favor del cuadro mexicano.

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A lo largo del encuentro, la ejecución táctica del staff de picheo y coacheo tricolor permitió rotar a los jugadores para mantener la frescura física, factor determinante en la segunda mitad para sofocar cualquier intento de remontada por parte de los brasileños y amarrar el resultado definitivo.

La labor ofensiva del equipo azteca los llevó a su segunda victoria consecutiva. (IG IFAF Media)

¿Qué sigue para el combinado tricolor?

Tras sellar el pase a la siguiente ronda, el combinado mexicano centrará sus baterías en preparar el duelo de cuartos de final, donde enfrentará a un rival de alta exigencia que saldrá de los cruces de las otras llaves eliminatorias.

Las autoridades deportivas y el cuerpo técnico destacaron la importancia de mantener la concentración, afinar la ejecución en la zona de anotación y ajustar los esquemas de cobertura defensiva, considerando que la exigencia aumentará drásticamente en las instancias finales de la competición.

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Con el respaldo de la afición y un desempeño en ascenso, la Selección Mexicana Masculina de Flag Football se alista para buscar su boleto a las semifinales, manteniendo viva la ilusión de llevar a México a lo más alto del podio mundialista.

El calendario de la Selección Mexicana Varonil de Flag Football en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania (clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028), queda estructurado de la siguiente manera:

Fase de Grupos (Grupo C)

Jueves 13 de agosto: Alemania 22 - 30 México (Resultado: Victoria para México) Brasil 25 - 35 México — (Resultado: Victoria para México)

Viernes 14 de agosto: México vs. Suiza — 06:15 hrs (Tiempo del Centro de México) / 14:15 hrs (Hora local)



Fase Eliminatoria (Sujeta a clasificación)

Si la escuadra tricolor avanza en las primeras dos posiciones de su grupo:

Sábado 15 de agosto: Cuartos de Final: A partir de las 03:45 / 05:00 hrs (CDMX) | 11:45 / 13:00 hrs (Hora local) Semifinales: A partir de las 11:15 hrs (CDMX) | 19:15 hrs (Hora local)

Domingo 16 de agosto: Partido por la Medalla de Bronce: 07:30 hrs (CDMX) | 15:30 hrs (Hora local) Partido por la Medalla de Oro (Final): 10:00 hrs (CDMX) | 18:00 hrs (Hora local)

