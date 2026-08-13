Cynthia Klitbo divide opiniones en La Casa de los Famosos México: “No se encueren después de los cincuenta”

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz Cynthia Klitbo volvió a generar conversación dentro de La Casa de los Famosos México después de compartir, durante la gala de nominación, su particular opinión sobre la forma en que deberían vestir las mujeres de su edad.

Klitbo fue directa al hablar sobre las prendas que considera apropiadas para las mujeres mayores de 50 años. “A mi edad te tienes que ver elegante, no piruja”, afirmó, antes de explicar que, desde su perspectiva, una mujer puede lucir sexy sin necesidad de mostrar demasiado.

Su postura rápidamente llamó la atención por la contundencia de sus palabras. “Chicas, no se encueren después de los cincuenta, no está chido”, expresó entre risas, mientras sus compañeros reaccionaban a sus comentarios.

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Cynthia Klitbo explica cómo deberían vestir las mujeres de su edad

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Durante la conversación, Klitbo dejó claro que su comentario partía de sus propios gustos y de la manera en que ella entiende la elegancia. “A mí no me gusta ver señoras de mi edad con minifalda y las chichis de fuera”, declaró.

La actriz sostuvo que una mujer puede mantener una imagen sensual sin dejar de lado el porte. “A mí me parece que una señora se ha de vestir con elegancia, con porte. No necesariamente tiene que ser poco sexy”, explicó.

Sin embargo, fue su frase sobre no desnudarse después de los 50 la que terminó convirtiéndose en el comentario más llamativo. “Por favor, no andes con las chichis al aire”, agregó, provocando risas entre quienes participaban en la conversación.

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La actriz ya ha protagonizado varios momentos de tensión

Cynthia Klitbo

La declaración surgió en medio de la convivencia de Cynthia Klitbo con el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México, donde su personalidad frontal ya le ha provocado distintos enfrentamientos y momentos de tensión.

Dentro del reality, la actriz ha protagonizado altercados relacionados con diferentes situaciones y diferencias con algunos de sus compañeros. Su manera directa de expresar lo que piensa se ha convertido en uno de los rasgos que más llaman la atención durante su participación.

En esta ocasión, sin embargo, la polémica no surgió por una discusión con otro habitante, sino por una opinión sobre la vestimenta. Sus palabras volvieron a mostrar el estilo directo con el que Klitbo suele abordar las conversaciones dentro de la casa.

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“No necesariamente tiene que ser poco sexy”, aclara Cynthia

(Facebook Cynthia Klitbo)

A pesar de la contundencia de sus frases, Cynthia Klitbo también hizo una precisión importante: su idea de elegancia no significa que las mujeres mayores de 50 años tengan que renunciar a verse atractivas.

“No necesariamente tiene que ser poco sexy”, puntualizó la actriz. Para ella, la clave estaría en conservar el porte y evitar prendas que considera demasiado reveladoras para las mujeres de su generación.

Su comentario, acompañado de bromas y risas durante la gala de nominación, abrió nuevamente el debate sobre la edad, la imagen femenina y la libertad para elegir cómo vestirse. Klitbo, fiel a su estilo, no se guardó su opinión y terminó dejando una de las frases más comentadas de la noche: “No se encueren después de los cincuenta, no está chido”.

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