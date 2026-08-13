¿Tienes una motocicleta Harley-Davidson? Profeco alerta por posible falla en modelos 2025 y 2026

Profeco alerta por fallo en motocicletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer una alerta preventiva emitida por Harley-Davidson de México dirigida a propietarios de motocicletas de los modelos FLHC, FXBB, FXLRS y FXLRST correspondientes a los años 2025 y 2026.

Esta acción busca informar a los dueños sobre un posible riesgo en el sistema de frenos que podría comprometer la seguridad en caso de no ser atendido oportunamente. El anuncio contempla 101 motos en todo el país y se mantendrá activa por tiempo indefinido.

La campaña responde a la identificación de un problema potencial ocasionado por el contacto entre la línea de freno trasero y el Módulo de Control de la Carrocería (BCM), debido al espacio insuficiente entre estos componentes. Con el paso del tiempo, esta situación podría provocar la aparición de una perforación y la consecuente fuga de líquido de frenos. Ante la posibilidad de que esta pérdida pase desapercibida, la capacidad del freno trasero se vería afectada, aumentando el riesgo de accidentes.

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Para evitar consecuencias mayores, la empresa se ha comprometido a realizar las reparaciones necesarias en los vehículos involucrados, sin costo para los propietarios. Los usuarios deberán agendar una cita en cualquiera de los distribuidores oficiales de Harley-Davidson de México, quienes están facultados para llevar a cabo la revisión y corrección del desperfecto.

Comunicado de Profeco. (captura de pantalla)

Las personas interesadas en acceder a esta reparación preventiva pueden comunicarse directamente con Harley-Davidson de México a través del número telefónico 52 800 269 4589, o bien, mediante el enlace habilitado para este llamado a revisión. La atención está garantizada en todos los puntos de distribución autorizados, con el objetivo de brindar una solución eficiente y segura.

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Por su parte, Profeco supervisa el desarrollo de la campaña y reitera a los consumidores que cuentan con diversos canales para realizar consultas o presentar denuncias relacionadas con el proceso. El Teléfono del Consumidor está disponible en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722. Además, el organismo mantiene presencia en redes sociales como X (@AtencionProfeco, @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial), así como atención por correo electrónico en denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

De esta forma, tanto la empresa como la autoridad buscan minimizar los riesgos para los motociclistas, garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento de los vehículos afectados mediante una respuesta ágil y coordinada.

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Profeco alerta a consumidores por fallas de seguridad en vehículos

La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó en julio de 2026 tres alertas de revisión para automóviles vendidos en el país, afectando a más de 6,300 unidades de General Motors, MG y Hyundai. Las campañas incluyen fallas que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios y requieren atención gratuita por parte de los distribuidores oficiales.

Entre los modelos implicados se encuentran 96 autos del Chevrolet Corvette Z06/ZR1 (2023-2026) por posible derrame de combustible, casi 6,000 vehículos MG3 (2024-2026) por desplazamiento del asiento del conductor en caso de choque, y 273 camionetas Hyundai Palisade Híbrida 2026 por defecto en la protección anti-pinzamiento de los asientos de la tercera fila. En todos los casos, las empresas ofrecen soluciones sin costo para los clientes.

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