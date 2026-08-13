Anuncian feria internacional de turismo por primera vez en México: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera de este 13 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Guardar

México se convertirá en la sede de uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, con la llegada de la feria ITB (The Travel Trade Show for the Americas), celebrada por primera vez en América.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer este anuncio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 13 de agosto en Palacio Nacional, asegurando que esta jornada es un “esfuerzo titánico” de los estados, el sector privado y del gobierno federal.

“Va a Berlín cada año, va a China a las ferias, pues ahora los países van a venir a México”, señaló.

Fecha y lugar de la feria internacional de turismo

De acuerdo a la información brindada por la funcionaria, del diez al doce de noviembre se realizará esta feria en Expo Guadalajara, Jalisco, donde México será el país anfitrión por cinco años consecutivos.

PUBLICIDAD

Especificaciones del evento

5,000 participantes nacionales e internacionales

Más de 40 conferencias de alto valor internacional

Más de 300 compradores internacionales potenciales

Más de 42 países representados con marcas globales de la industria del turismo

Pabellón México con 32 estados participantes

Cubre todos los segmentos principales de la industria

Reúne líderes, innovadores y profesionales

Ofrece grandes oportunidades de networking y negocios

Programa de conferencias de alto nivel

Feria ITB (captura de pantalla)

Ferias internacionales de turismo

Presencia de México en Ferias Internacionales Especializadas

Septiembre 13 - 18: París, Francia 22 - 28: Tokio, Japón 24 - 30: Buenos Aires, Argentina

Octubre 5 - 10: Rimini, Italia 11 - 16: Las Vegas, EUA

Noviembre 1 - 6: Londres, Reino Unido 15 - 20: Barcelona, España



Caravanas turísticas 2026

Agosto 25 - 28: Vancouver, Canadá

Septiembre 29 - 2: Phoenix, EUA

Octubre 7 - 9: Los Ángeles, EUA 20 - 21: Houston, EUA 22 - 23: Dallas, EUA



Estos son los países que más han visitado México durante 2026

Josefina Rodríguez también dio a conocer que el Mundial 2026, celebrado en el país durante junio y julio, comenzó a generar efectos positivos en el turismo de México, particularmente en la llegada de visitantes provenientes de las naciones participantes.

A lo largo del sexto mes del año, se observó un crecimiento significativo en mercados como Japón, Corea del Sur, Brasil, Australia, Colombia, Ecuador, Alemania y Países Bajos. Este comportamiento está relacionado con el impacto de la justa de la Copa del Mundo.

Asimismo, la llegada de viajeros procedentes de Japón aumentó 131%, mientras que la de Corea del Sur registró un incremento de 46%. En el caso de Brasil, el crecimiento fue de 30%. También se reportaron resultados positivos en otros mercados del mundo.

PUBLICIDAD

Estos datos adquieren relevancia porque se presentan en un contexto internacional marcado por una disminución del turismo aéreo, el encarecimiento de los vuelos de larga distancia y una reducción de frecuencias entre Estados Unidos y México.

Pese a una caída de 3% en el tráfico aéreo de pasajeros en junio, el país recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, cifra 2% mayor a la registrada en el mismo mes de 2025. De ese total, 4.1 millones fueron turistas que pernoctaron en territorio nacional.

El ingreso de divisas también mostró un comportamiento favorable. México captó 2 mil 913 millones de dólares por concepto de turismo internacional, lo que representó un aumento anual de 5.9%.

PUBLICIDAD