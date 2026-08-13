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Anuncian feria internacional de turismo por primera vez en México: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Este evento será celebrado por primera vez en América

Josefina Rodríguez Zamora
Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera de este 13 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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México se convertirá en la sede de uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, con la llegada de la feria ITB (The Travel Trade Show for the Americas), celebrada por primera vez en América.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer este anuncio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 13 de agosto en Palacio Nacional, asegurando que esta jornada es un “esfuerzo titánico” de los estados, el sector privado y del gobierno federal.

“Va a Berlín cada año, va a China a las ferias, pues ahora los países van a venir a México”, señaló.

Fecha y lugar de la feria internacional de turismo

De acuerdo a la información brindada por la funcionaria, del diez al doce de noviembre se realizará esta feria en Expo Guadalajara, Jalisco, donde México será el país anfitrión por cinco años consecutivos.

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Especificaciones del evento

  • 5,000 participantes nacionales e internacionales
  • Más de 40 conferencias de alto valor internacional
  • Más de 300 compradores internacionales potenciales
  • Más de 42 países representados con marcas globales de la industria del turismo
  • Pabellón México con 32 estados participantes
  • Cubre todos los segmentos principales de la industria
  • Reúne líderes, innovadores y profesionales
  • Ofrece grandes oportunidades de networking y negocios
  • Programa de conferencias de alto nivel
Feria ITB
Feria ITB (captura de pantalla)

Ferias internacionales de turismo

Presencia de México en Ferias Internacionales Especializadas

  • Septiembre
    • 13 - 18: París, Francia
    • 22 - 28: Tokio, Japón
    • 24 - 30: Buenos Aires, Argentina
  • Octubre
    • 5 - 10: Rimini, Italia
    • 11 - 16: Las Vegas, EUA
  • Noviembre
    • 1 - 6: Londres, Reino Unido
    • 15 - 20: Barcelona, España

Caravanas turísticas 2026

  • Agosto
    • 25 - 28: Vancouver, Canadá
  • Septiembre
    • 29 - 2: Phoenix, EUA
  • Octubre
    • 7 - 9: Los Ángeles, EUA
    • 20 - 21: Houston, EUA
    • 22 - 23: Dallas, EUA

Estos son los países que más han visitado México durante 2026

Josefina Rodríguez también dio a conocer que el Mundial 2026, celebrado en el país durante junio y julio, comenzó a generar efectos positivos en el turismo de México, particularmente en la llegada de visitantes provenientes de las naciones participantes.

A lo largo del sexto mes del año, se observó un crecimiento significativo en mercados como Japón, Corea del Sur, Brasil, Australia, Colombia, Ecuador, Alemania y Países Bajos. Este comportamiento está relacionado con el impacto de la justa de la Copa del Mundo.

Asimismo, la llegada de viajeros procedentes de Japón aumentó 131%, mientras que la de Corea del Sur registró un incremento de 46%. En el caso de Brasil, el crecimiento fue de 30%. También se reportaron resultados positivos en otros mercados del mundo.

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Estos datos adquieren relevancia porque se presentan en un contexto internacional marcado por una disminución del turismo aéreo, el encarecimiento de los vuelos de larga distancia y una reducción de frecuencias entre Estados Unidos y México.

Pese a una caída de 3% en el tráfico aéreo de pasajeros en junio, el país recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, cifra 2% mayor a la registrada en el mismo mes de 2025. De ese total, 4.1 millones fueron turistas que pernoctaron en territorio nacional.

El ingreso de divisas también mostró un comportamiento favorable. México captó 2 mil 913 millones de dólares por concepto de turismo internacional, lo que representó un aumento anual de 5.9%.

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