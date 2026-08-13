América vs Atlético de San Luis: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4?

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El Club América ya tiene disponibles los boletos para su próximo compromiso como local en el Apertura 2026 de la Liga MX, cuando reciba al Atlético de San Luis el próximo domingo 16 de agosto, a las 17:00 horas.

El encuentro representará una nueva presentación de las Águilas ante su afición en el Estadio Banorte, por lo que los seguidores que quieran asistir ya pueden adquirir sus entradas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del América vs Atlético de San Luis?

(REUTERS)

La venta de entradas se realizó en dos etapas. Primero, los aficionados con AmePass 2026/27 tuvieron acceso a una preventa exclusiva que comenzó el lunes 10 de agosto a las 11:00 horas.

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La venta general comenzó el miércoles 12 de agosto a las 10:00 horas, por lo que actualmente cualquier aficionado puede buscar sus entradas para el encuentro.

Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Fanki.

La compra está limitada a cinco boletos por persona y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Las entradas adquiridas estarán disponibles en la sección “Mis Boletos” de la aplicación de Fanki. El código QR para acceder al estadio se habilitará dos días antes del partido.

El club informó que no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos para ingresar al inmueble.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Atlético de San Luis?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El precio depende de la zona elegida dentro del Estadio Banorte. Las entradas parten de 400 pesos, mientras que las localidades de mayor costo llegan a 1,800 pesos.

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Estos son los precios informados para el partido:

400 y 500/600 Cabecera: 400 pesos

500 y 600 Lateral: 700 pesos

400 Lateral: 700 pesos

300 Preferente: 800 pesos

300 Cabecera: 800 pesos

100 Cabecera: 800 pesos

100 Plus: 1,000 pesos

300 Lateral: 1,000 pesos

200 Platea: 1,000 pesos

100 Lateral: 1,200 pesos

Palcos Club: 1,800 pesos

A estos montos podrían sumarse cargos adicionales establecidos por la plataforma encargada de la venta.

¿Qué se necesita para entrar al Estadio Banorte?

(REUTERS/Henry Romero)

Los aficionados mayores de edad deberán contar con FAN ID para ingresar al inmueble, como parte de las medidas de seguridad implementadas por la Liga MX.

Por ello, quienes planeen acudir al partido deberán tomar en cuenta este requisito antes de presentarse en el estadio.