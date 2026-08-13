¿Cómo se relacionan la migración en México y La Odisea de Nolan? La película reabre el foco sobre quienes buscan refugio

Migrantes y La Odisea.

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Las recientes discusiones surgidas a raíz de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, han puesto sobre la mesa la vigencia de las obras clásicas y su capacidad de dialogar con los desafíos actuales.

El Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, S.J., destacó cómo este filme reaviva el interés por los grandes relatos del pasado, permitiendo analizar problemáticas actuales como la migración y la dignidad humana desde nuevas perspectivas.

En una columna dedicada a la adaptación cinematográfica, el académico subrayó que la vitalidad del humanismo clásico cobra relevancia en tiempos donde su valor es frecuentemente puesto en duda. Para las instituciones universitarias, este resurgimiento del interés por los relatos antiguos representa una oportunidad para renovar el diálogo sobre los retos sociales que enfrenta México y el mundo.

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Asimismo, celebró que la película de Nolan sirva de puente entre generaciones, acercando a nuevos públicos a la historia de Odiseo y, a través de ella, a los antiguos dilemas que todavía resuenan en las sociedades actuales.

Relación entre La Odisea y la migración

Entre los elementos que el rector identifica destacó el énfasis en las consecuencias que sufre una comunidad al romper normas consideradas esenciales. El filme explora temas como la hospitalidad hacia los extranjeros y la obligación de brindar sepultura digna a los muertos, mostrando cómo el incumplimiento de estos deberes puede debilitar los lazos humanos y desencadenar crisis profundas.

Aunque en la actualidad las sociedades no siguen los mandatos de los dioses homéricos, existe un marco universal que establece el respeto a la dignidad humana: los derechos humanos. Este marco ético se ve amenazado cuando se deja de proteger a los migrantes, a quienes buscan refugio o a las víctimas de desaparición.

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Una infografía muestra cómo la transgresión de deberes fundamentales fractura la sociedad y el rol de la educación humanista para su reparación, desde la Odisea a la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso ejemplar mencionado es la muerte de migrantes en Ceuta, frontera europea, que evidencia el olvido del deber de acoger al extranjero, similar a lo que enfrentaban los antiguos suplicantes. En México, la crisis de desapariciones revela otra fractura: la obligación de localizar a las víctimas y garantizar una inhumación digna continúa generando dolor en miles de familias.

La falta de respuestas a estas heridas sociales puede llevar a las comunidades hacia escenarios sombríos. En la película, los muertos sin sepultura persiguen a Odiseo durante su descenso al inframundo; en la realidad, las deudas con las personas afectadas permanecen mientras no haya verdad, justicia y reparación.

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La importancia de una educación humanista

Ante este panorama, el futuro permanece abierto y dependerá de las decisiones de las generaciones presentes y futuras. El acercamiento a los textos clásicos no tiene como fin la acumulación de conocimientos, sino la formación de personas capaces de comprender la realidad desde múltiples perspectivas y responder a sus desafíos.

En México, este legado se remonta a figuras como Francisco Xavier Alegre, quien tradujo a Homero al latín durante la época colonial jesuita. Para evitar desenlaces trágicos, el rector propone fortalecer las mejores normas construidas por la humanidad y mantener una actitud crítica sobre su aplicación. No se trata solo de defender los derechos humanos, sino de revisarlos continuamente para garantizar su efectividad.

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La discusión generada por la adaptación de La Odisea rebasa el ámbito cinematográfico y cuestiona las consecuencias de no acoger a quienes buscan protección o de olvidar a los desaparecidos.