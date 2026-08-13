Milito ‘justifica’ la eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026: “No tenemos un plantel estelar”

Govea y Miito salieron a dar la cara en conferencia de prensa. (captura de pantalla)

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La eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026 quedó confirmada desde la segunda fecha después de perder sus dos primeros partidos, sin embargo, el club cerró su participación en la competencia con una victoria sobre Seattle Sounders. En este contexto, Gabriel Milito justificó el resultado al señalar que el plantel no es estelar ni está conformado por grandes figuras, aunque atribuyó el desenlace a un torneo de alto equilibrio competitivo.

El entrenador argentino también reconoció que el formato del torneo obligaba a conseguir resultados positivos en cada partido y que el club no fue capaz de hacerlo. Milito consideró que el grupo mostró profesionalismo y dignidad en el cierre de la competencia. Aunque las expectativas apuntaban a avanzar a la siguiente ronda, el equipo quedó eliminado antes del tercer partido y redirigió su atención a la Liga MX.

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“No tenemos un plantel estelar, no somos un plantel lleno de buenos jugadores”

El técnico sostuvo que el nivel entre los futbolistas es parejo y que la plantilla respondió cuando se presentaron cambios o ausencias por lesión. A pesar de no avanzar, Milito aseguró que el plantel mantuvo el compromiso con la institución y que la prioridad sería competir en el torneo local en lo que resta del año.

Govea cree que Chivas puede regresar a la versión del torneo anterior. REUTERS/Eloisa Sanchez

Milito asumió la responsabilidad por la eliminación y destacó que seguiría trabajando con el grupo actual para buscar protagonismo en la Liga MX. El entrenador insistió en que no cambiaría a ningún jugador y confió en la capacidad del equipo para enfrentar la siguiente etapa de la temporada.

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Chivas se impone ante el Seattle Sounders

Guadalajara se impuso 2-1 ante el Seattle Sounders en el Lumen Field, en el cierre de su participación en la Leagues Cup. El equipo local tomó la ventaja al minuto 13, cuando Gallatin Sandnes aprovechó un rebote en tiro de esquina y definió dentro del área chica. Chivas reaccionó en la segunda parte, buscando revertir el marcador a pesar de haber quedado eliminado del torneo.

El jugador de Chivas anotó el gol contra LAFC en la Leagues Cup 2026 (X / Chivas )

Luis Rey empató el partido al minuto 60, con un zurdazo dentro del área tras una serie de rebotes. El empate impulsó al equipo mexicano, que siguió presionando hasta encontrar la remontada. Once minutos después, Santiago Sandoval entró de cambio y, en su primer balón, remató de cabeza tras un centro de Luis Romo para marcar el 2-1 definitivo.

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Seattle intentó igualar el marcador en los minutos finales, pero la defensa de Chivas resistió y aseguró el triunfo. Con este resultado, Guadalajara cerró su participación en el torneo binacional con cuatro puntos, aunque no avanzó a la siguiente ronda. Sandoval se convirtió en la figura del partido por su gol decisivo.

Siguiente compromiso de Chivas

Ahora, el conjunto rojiblanco se concentrará totalmente en el torneo local. Su siguiente partido es el próximo domingo 16 de agosto cuando visite al Santos en la Comarca Lagunera.

El compromiso para los tapatío será fundamental si quieren seguir escalando en la tabla general, ya que actualmente marchan en el lugar 12 con 4 puntos.

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