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Esta es la letra completa de ‘Estudiar’, canción que Cristian Castro interpretó en su graduación de prepa

El hijo de Verónica ya había interpretado esta melodía a los 6 años

cristian castro -México- 13 agosto
(jovani Pérez/Infobae)
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La graduación de Cristian Castro se convirtió en un evento lleno de momentos emotivos y mensajes sobre el valor de la educación.

El famoso, acompañado de su madre Verónica Castro, sorprendió a los asistentes cantando Estudiar, una melodía que interpretó de niño y que, según sus palabras, hoy cobra especial sentido.

El acto, celebrado la tarde de ayer, estuvo marcado por la presencia familiar, la música y el debate público sobre el acceso a la UNAM.

Cristian Castro cuenta la historia detrás de la canción “Estudiar”

Durante la ceremonia, Cristian Castro compartió con los presentes la historia detrás de su tema Estudiar, compuesto hace años pero interpretado en público por primera vez en el contexto de su graduación.

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“Mi madre me pudo acercar a una compañía de discos hace seis años, ya notando mis ganas de cantar. Y bueno, estuve grabando varias canciones, entre ellas esta canción que por fin hace muchísimo sentido. Esto se llama ‘Estudiar’”, relató el intérprete desde el escenario.

El mensaje fue recibido con entusiasmo, y varios asistentes destacaron la conexión de la letra con el momento académico que vivía el cantante.

La interpretación formó parte central de la ceremonia y fue acompañada de aplausos y muestras de apoyo de familiares y amigos.

La letra completa de la canción “Estudiar”

La canción, presentada como un himno a la educación y al esfuerzo, tiene la siguiente letra:

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Estudiar y así ser más inteligente

Aprender es como progresa la gente

Escuchar las clases de todos los días

Y poder crecer y entender, de todo saber

Llegar a ser algo en la vida

Si estudio, podré ser doctor o ingeniero

Ser un gran actor o banquero,

Un químico o embajador

Con tiempo, podré ser un gran licenciado

Por todo el mundo respetado

Ser dueño de mi propio avión

Y entonces, seré un hombre muy importante

Tendré mucha ropa elegante

Y un coche con tele y chofer

Por eso, yo voy a estudiar mucho ahora

Así cuando llegue la hora, ya todo lo voy a saber.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Si estudio, podré ser doctor o ingeniero

Ser un gran actor o banquero,

Un químico o embajador

Con tiempo, podré ser un gran licenciado

Por todo el mundo respetado

Ser dueño de mi propio avión.

Y entonces, seré un hombre muy importante

Tendré mucha ropa elegante

Y un coche con tele y chofer

Por eso, yo voy a estudiar mucho ahora

Así cuando llegue la hora, ya todo lo voy a saber

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Un hombre con traje oscuro y corbata negra camina acompañado por varias personas. Un joven usa gorra y camiseta blanca. Hay pantallas iluminadas al fondo.
El artista llegó puntual a la ceremonia de graduación en su preparatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue la graduación de Cristian Castro

La tarde de ayer, Cristian Castro llegó al recinto acompañado de su madre Verónica Castro, quien llamó la atención de los presentes al portar oxígeno, lo que generó cierta preocupación inicial. Durante la ceremonia, Cristian recibió el cariño de familiares y amigos, además de la ovación del público.

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El momento más emotivo fue la interpretación de Estudiar, que Castro cantó con emotividad. Al finalizar el evento, confeti cayó sobre el cantante mientras sonreía y posaba con toga y birrete para las fotografías de los asistentes, sellando un cierre festivo para la ceremonia.

La polémica del pase directo a la UNAM

El festejo académico de Cristian Castro se dio en un contexto de debate sobre los mecanismos de ingreso a la universidad.

Días previos a la ceremonia, el cantante declaró que podría acceder a la UNAM mediante pase directo por haber estudiado en una escuela afiliada.

Cantante de traje blanco con micrófono, peluche de león, mural de edificio, cuadros y botones de estilo álbum de recortes, fondo de edificios.
Una composición digital fusiona la imagen de un cantante en un traje blanco con el mural de la Biblioteca Central de la UNAM y elementos de álbum de recortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la preparatoria donde concluyó sus estudios desmintió esta versión, aclarando que sus egresados deben presentar examen de admisión como cualquier otro aspirante.

“Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”, señaló la escuela consultada por Infobae.

El caso evidenció la necesidad de informar con precisión sobre los procedimientos de ingreso a la educación superior en México.

A pesar de la polémica, la graduación de Cristian Castro fue celebrada como un logro personal y familiar, destacando el valor de la educación y el esfuerzo constante.

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