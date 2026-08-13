Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán niega que el municipio esté tomado por el narco, pero anuncia refuerzo militar

ARCHIVO - Casquillos de bala tirados en la carretera después de que las autoridades reportaran un enfrentamiento con armas de fuego entre hombres armados cerca del resort playero de Mazatlán, en México, el sábado 1 de julio de 2017. (AP Foto/Mario Rivera Alvarado, Archivo)

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Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, en Sinaloa, descartó que el municipio esté bajo control de grupos del narcotráfico luego de que la alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala, reconoció que las colonias han concentrado un incremento de la violencia por la disputa del Cártel de Sinaloa.

“Mazatlán no está tomado por grupos delincuenciales, lo estamos también tratando y se está cuidando todo el protocolo”, afirmó ante medios de comunicación.

El funcionario también anunció la llegada de unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) este martes, con el objetivo de fortalecer los operativos de seguridad, luego de que la violencia se ha intensificado durante las últimas cuatro semanas en el puerto sinaloense.

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Al respecto, precisó que los efectivos llegaron con misiones ya establecidas y que no se limitarán a una zona en particular.

“El día de ayer llegaron un grupo más especializado también de la Secretaría de la Defensa, también de otros mandos, también de la Marina, que venían ya a fortalecer y a hacer ciertos operativos, ya lo traían en un plan”, declaró.

Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, y el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez. Foto: Facebook / Gobierno Municipal de Mazatlán

Ríos Pérez detalló que los operativos abarcan tanto colonias urbanas como la zona rural del municipio y, aclaró que, si bien la zona turística no es el foco exclusivo de atención, los recorridos se han vuelto más específicos en todos los sectores de la ciudad.

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Cabe señalar que estos despliegues se suman a los más de mil 500 elementos de la Defensa que fueron enviados en días pasados para reforzar la seguridad en el municipio, y que continúan debido a la inseguridad.

Ante el incremento de la violencia, la alcaldesa reconoció que se trata de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó en septiembre de 2024; sin embargo, descartó que los hechos de violencia se asemejen a lo que ocurrió en Culiacán durante el inicio de la guerra.

“Aquí en Mazatlán, en las colonias, es donde se está como que acentuando un poquito el número de eventos y por eso están haciendo ellos ya sus sectores y cómo van a atacar eso”, aseguró.

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Osuna Zavala también dijo que las estrategias de seguridad se ajustan de forman continua para controlar los hechos y descartó que el sector turístico registre afectaciones pese a la violencia.

Hechos violentos del martes: cuatro personas heridas y un bloqueo “de 15 minutos”

| X / @OHarfuch

El pasado martes, habitantes y comerciantes de las sindicaturas de Villa Unión y El Roble reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno hacia la zona sur del municipio.

Al respecto, Ríos Pérez descartó que se tratara de choques armados y atribuyó las detonaciones a maniobras de dispersión. “No fueron enfrentamientos, se trata también de los operativos. Más bien fue un ahuyento de grupos porque saben que hay presencia militar”, afirmó.

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El funcionario también confirmó que integrantes de un grupo delictivo sustrajeron un camión recolector de basura propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán y lo usaron para obstruir el camino que conecta El Roble con la comunidad de El Guayabito.

Además, precisó que quienes huían de El Roble tomaron el vehículo, le dañaron dos llantas y lo abandonaron atravesado en la vía con el objetivo de huir, en un bloqueo que duró aproximadamente 15 minutos. Respecto a los trabajadores de la unidad, dijo que todos están en buen estado de salud.

Ataque en Avenida del Mar, triple homicidio y cuatro lesionados en hospitales

(Foto: REUTERS / Jesus Bustamante)

El mismo martes se registraron otros dos hechos de violencia en Mazatlán. Un expendio de cervezas ubicado en plena Avenida del Mar fue atacado a balazos, mientras que tres hombres fueron agredidos en la Colonia Lomas del Ébano y posteriormente murieron.

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Aunque Ríos Pérez dijo desconocer si hubo heridos directamente vinculados a los hechos de Villa Unión y El Roble, confirmó que cuatro personas resultaron lesionadas por los hechos de violencia.