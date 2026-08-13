Alfonso Herrera revela por qué aceptó actuar en “La Captura”, una película sobre “El Chapo” Guzmán

Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)

Guardar

Alfonso Herrera lleva 26 años frente a una cámara, pero nunca había pasado tanto tiempo encerrado dentro de una patrulla. En La captura —el thriller de Netflix que se estrena este 21 de agosto— interpreta a Arturo Carmona, uno de los dos policías federales que el 8 de enero de 2016 interceptaron por accidente el vehículo en el que huían Joaquín “El Chapo” Guzmán y su lugarteniente, Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, tras escapar por el drenaje de Los Mochis, Sinaloa. Lo que siguió fue una de las horas más tensas en la historia del sistema de seguridad mexicano.

El actor habló de la película en una entrevista con Carmen Aristegui, donde describió el proceso de preparación del personaje, las razones por las que aceptó el proyecto y los dilemas que la historia plantea sobre la honestidad, el miedo y la desconfianza institucional en México.

PUBLICIDAD

¿Por qué Alfonso Herrera eligió una película sobre El Chapo?

Netflix estrenará “La Captura”, una nueva serie inspirada en la detención de Joaquín Guzmán Loera. La producción será protagonizada por Alfonso Herrera y mostrará el operativo policiaco que llevó a la caída del narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa. (Instagram: netflixlat)

Herrera fue directo sobre lo que lo convenció. “Cuando hablamos de historias que hablan de narcotráfico, siempre la percepción y siempre el ángulo es desde el lado del criminal”, dijo. “Me parece muy valioso que esta historia sea desde el ángulo de los policías. Eso es algo que difícilmente te topas en historias latinoamericanas y en historias mexicanas”.

La película, dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, reconstruye la Operación Cisne Negro, el día que las fuerzas especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis alrededor de las 4:00 de la mañana. “El Chapo” Guzmán y “El Cholo” Iván escaparon por los túneles de drenaje, robaron dos autos y fueron interceptados en la carretera Los Mochis-Navojoa por dos agentes que hacían un patrullaje de rutina.

PUBLICIDAD

El Chapo y su lugarteniente fueron desarmados y subidos a la patrulla. En ese momento, según relató Herrera, comenzó la negociación. “Primero empezaron los sobornos: te ofrezco cinco millones, te ofrezco diez millones, te ofrezco quince millones”, contó el actor, citando el relato que el periodista Héctor de Mauleón obtuvo directamente de los policías involucrados. La cifra era de quince millones de pesos a cada uno.

os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

“Imagínate, que de repente le estén ofreciendo quince millones de pesos a un policía que gana prácticamente el salario mínimo”, dijo Herrera. “Pero a pesar de todo, cumplió con su deber de manera honesta, que eso es algo muy loable”.

PUBLICIDAD

El reto actoral

El personaje de Herrera, Arturo Carmona, es el agente que permanece en el cuarto del motel junto a Guzmán Loera mientras esperan refuerzos. Fueron aproximadamente dos horas. “Una eternidad”, las llamó el actor pensando en lo que vivió el policía en la vida real.

Para construir esa escena, Herrera se imaginó la difícil escena. “Lo veía un poco como estar con alguien con quien intentas no tener comunicación ni contacto visual”, explicó, “y poco a poco él va ganándose la mirada de este policía para seguir sobornándolo, para seguir tratando de ser liberado”.

Herrera describe ese juego de miradas como el núcleo dramático de su actuación. El Chapo no tenía armas. No tenía a su gente cerca. Solo tenía palabras, cifras y amenazas, y el policía tenía que sostener la guardia sin saber cuánto tiempo más aguantaría.

PUBLICIDAD

os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

El actor también habló del miedo como ingrediente principal de la decisión de los agentes. “Yo creo que en un inicio hubo mucho miedo, mucha desconfianza”, dijo. “Pero sí creo que hubo una gran dosis de honestidad de parte de estos dos policías”. Y añadió: “Ninguno de los dos estaba pensando en la gloria. Estaba pensando en de qué forma en ese momento voy a salvar mi pellejo”.

La desconfianza entre instituciones, el verdadero thriller

Uno de los elementos que más destaca Herrera de la historia es que los policías no sabían a quién pedir ayuda. “No confiaban en la misma corporación a la que ellos pertenecían”, dijo. “No sabían si pedir apoyo a la Marina, no sabían si pedir apoyo a la milicia”. La policía municipal, la estatal, la federal: ninguna era una opción segura.

PUBLICIDAD

“Tú no sabes quién está con quién”, resumió el actor. “Y a pesar de que no habla de eso la película, de la seguridad y del sistema judicial mexicano, ahí está el thriller, ahí está la intriga: ¿qué voy a hacer, en quién puedo confiar?”

Los agentes optaron por no detenerse. Llevaron a Guzmán y al Cholo Iván al motel Doux, escondieron las patrullas en el garaje y esperaron. Dos policías subieron a la azotea con armas largas. Los otros dos se quedaron en el cuarto con el capo. Llegaron refuerzos de la Marina y el Ejército aproximadamente dos horas después.

PUBLICIDAD

os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

Noé Hernández interpreta al segundo agente, Héctor Rosales. Herrera habló de él con entusiasmo: “Es uno de los mejores actores que tiene México. Fue un deleite”.

El rodaje se realizó durante aproximadamente dos meses en el estado de Chihuahua, con escenas en carreteras y locaciones urbanas de los alrededores de la capital.

La película también es un reencuentro personal para Herrera. La captura la dirige Chava Cartas y la produce Francisco González Compeán, el mismo equipo con el que el actor hizo Amarte duele en el año 2000, su primer proyecto en cine. “Se cierra un círculo muy lindo”.

PUBLICIDAD

Mientras promociona La captura, Herrera filma en paralelo El enemigo del pueblo, su nueva colaboración con el director Luis Estrada, a quien describe como “casi un padre putativo”. Esa película llegará en 2027.