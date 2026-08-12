Sheinbaum respalda a Rommel Pacheco por logros a pesar de pocos recursos y anuncia que buscará aumentar presupuesto a CONADE

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 12 de agosto en Palacio Nacional (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que Rommel Pacheco ha logrado grandes resultados con los deportistas mexicanos, a pesar de los pocos recursos con los que cuenta la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), revelando que buscará aumentas el presupuesto para la dependencia deportiva.

“A veces la burocracia en el Gobierno es tan grande que de aquí a que pagamos lo que tiene que pagar cada deportista para ir, o México, a una competencia, Rommel se las arregla para decir: “Se los pagamos en un mes, dos meses”, porque no ha salido el recurso, pero de que van, van. Esa es una actitud de Rommel que apreciamos mucho, porque está muy vinculado con las y los deportistas y siempre hay, pues el apoyo del Gobierno", señaló la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 12 de agosto en Palacio Nacional.

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Asimismo, manifestó que es necesario brindar apoyo permanente a los deportistas para que puedan poner el nombre de México en alto y que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades. “Hay un sentimiento de orgullo en todas y todos los mexicanos, como lo vivimos en el mundial y cuando vemos a cada uno de ellos que lleva la bandera en alto”.

La jefa de Estado también expresó su intención de darle hasta cinco veces más de presupuesto a la CONADE, pero reveló que en la medida de lo posible será el aumento.

“No solo es un asunto de recurso económico, sino a qué lo destina, cuál es lo que te permite tener medallas, pero también impulsar a otros jóvenes que están iniciando a ser parte del gran equipo deportivo de México”, indicó.

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Por último, resaltó que la confederación y los participantes merecen todo el respaldo posible, debido a que existe mucho sacrificio enorme alrededor de la industria del deporte.

Atletas y entrenadores de la CONADE en la mañanera del pueblo este 12 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Rommel Pacheco anuncia nuevos premios económicos para atletas tras histórica actuación

Durante la conferencia matutina, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, presentó los resultados de la destacada participación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México alcanzó su mejor desempeño histórico, con un total de 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, consolidándose como tricampeón regional y superando anteriores récords.

Como reconocimiento a estos logros, se anunció un esquema de incentivos nunca antes vistos. Por primera vez, los atletas y entrenadores recibirán premio económico por cada distinción obtenida, no solo por la de mayor valor. Los montos varían según la disciplina y el tipo de prueba, con premios individuales de hasta 50 mil pesos por oro. Este cambio fue impulsado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó el esfuerzo colectivo y la importancia de las mujeres que conquistaron casi el 50% de las preseas doradas.

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Pacheco también subrayó la inversión pública en preparación y logística, así como la profesionalización técnica y médica detrás del éxito. El nuevo estímulo busca motivar a las próximas generaciones y consolidar el avance del deporte mexicano.