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Caos por lluvia en CDMX y Edomex: se preparan para más inundaciones y afectaciones viales

El pronóstico indicó que estas condiciones, generadas por la combinación de diversos sistemas atmosféricos, podrían extenderse hasta el jueves 13 de agosto

Poste de madera con señal de tráfico triangular de fondo blanco, borde rojo y símbolo de nube con lluvia negra. Calle inundada con agua que cubre coches y edificios bajos.
Lluvias en la CDMX y Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las persistentes lluvias intensas continúan desafiando la resistencia de la infraestructura en la Ciudad de México y el Estado de México durante estos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en el Valle de México, acompañadas en varias zonas por descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. El pronóstico indicó que estas condiciones, generadas por la combinación de diversos sistemas atmosféricos, podrían extenderse hasta el jueves 13 de agosto.

El informe más reciente señaló que tanto la capital como distintas regiones mexiquenses recibirán chubascos puntuales fuertes, las cuales podrían provocar encharcamientos y dificultades en la circulación vial, afectando la vida cotidiana de miles de habitantes.

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A pesar de que no es posible evitar por completo estos escenarios meteorológicos, especialistas resaltan la relevancia de la planeación urbana y el mantenimiento adecuado de las calles y avenidas para mitigar los daños. El Dr. Víctor Arvizu, académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que la prevención y el conocimiento del entorno pueden marcar la diferencia frente a los riesgos hidrometeorológicos.

Estrategias urbanas frente a las lluvias en la CDMX y Edomex

Las causas de las precipitaciones intensas en el Valle de México se relacionan con la interacción entre una circulación ciclónica en niveles elevados, un canal de baja presión y divergencia en altura. Este escenario mantendrá su influencia al menos hasta mediados de la semana.

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El especialista recomendó como primer paso identificar las zonas más vulnerables mediante la consulta de los atlas de riesgo. “Lo primero que tendríamos que hacer es revisar los Atlas de Riesgo; toda ciudad, o al menos las grandes ciudades, cuentan con Atlas de Riesgo”, señaló.

Evitar construir en áreas proclives a inundaciones debería ser una prioridad: sin embargo, la demanda de vivienda y las condiciones sociales hacen que muchas personas ocupen terrenos expuestos. En estos casos, se sugiere utilizar materiales resistentes al agua, impermeabilizar cimentaciones y plantas bajas, instalar sistemas de captación pluvial y elevar las edificaciones.

Infografía sobre lluvias urbanas con título, texto, ocho recuadros informativos y sus iconos correspondientes. Muestra edificios, calles, un río y un mapa.
La infografía detalla estrategias para prevenir inundaciones y aprovechar el agua de lluvia en entornos urbanos del Valle de México, con medidas ciudadanas y gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento preventivo es otro aspecto crucial. Los materiales impermeabilizantes y los sellos tienen una vida útil limitada, por lo que deben revisarse y reforzarse antes y durante la temporada de lluvias para asegurar su eficacia.

Transformación y aprovechamiento del agua

La problemática de las inundaciones recurrentes en ciertas colonias y vialidades tiene relación no solo con la intensidad de las lluvias, sino también con la transformación del paisaje urbano. El académico advirtió sobre la importancia de respetar los antiguos cauces de agua y evitar construir sobre arroyos, canales o ríos desaparecidos. “El agua siempre encuentra su camino; como dicen, el agua tiene memoria”, afirmó.

Para reducir el riesgo de anegamientos, es necesario sustituir superficies impermeables, como el concreto y el asfalto, por pavimentos permeables. Estos pueden permitir la infiltración del agua y reducir la velocidad con la que llega al drenaje. Además, se recomienda el uso de trampas de líquido y sistemas que lo dirijan hacia áreas verdes, como parques y jardines.

Asimismo, también representan una oportunidad para aprovechar el recurso hídrico. El diseño de pendientes en azoteas y terrazas puede facilitar la recolección de agua pluvial en cisternas o depósitos. Tras un tratamiento sencillo para eliminar residuos, el agua puede destinarse a sanitarios, limpieza y riego.

El Dr. Arvizu destacó que la prevención requiere tanto del compromiso ciudadano, evitando tirar basura en las calles, como de la actuación gubernamental, mediante el mantenimiento del drenaje y la infraestructura urbana. La colaboración entre universidades y autoridades es fundamental para aplicar el conocimiento científico en políticas públicas que permitan convivir con la lluvia, minimizar sus efectos adversos y aprovecharla como recurso en una ciudad que enfrenta tanto inundaciones como carencia de agua.

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