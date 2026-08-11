Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,68 pesos mexicanos, experimentando una disminución de -0,59% en comparación con el precio de 19,8 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,07%, mientras que su variación interanual refleja una caída del 7,8%.
El euro ha presentado una tendencia negativa frente al peso mexicano durante los últimos cuatro días, reflejando una presión sobre la moneda europea.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 3,72%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,56%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo
El creador de contenido cumplió su promesa tras superar la Gala de Eliminación
Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto
La presidenta aseguró que mantendrá diálogos con Clara Brugada, jefa de gobierno, para analizar la situación del tramo Los Reyes - La Paz
Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad
El cantante aseguró que este padecimiento lo “manda a la lona” y que es muy difícil de sobrellevar
Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios
El centro fue concebido para dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de IA, en sinergia con las capacidades de Google Cloud
Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia
El consumo frecuente de harinas blancas está directamente vinculado con el avance del hígado graso, según instituciones líderes en salud
MÁS NOTICIAS