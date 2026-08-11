Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,68 pesos mexicanos, experimentando una disminución de -0,59% en comparación con el precio de 19,8 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,07%, mientras que su variación interanual refleja una caída del 7,8%.

El euro ha presentado una tendencia negativa frente al peso mexicano durante los últimos cuatro días, reflejando una presión sobre la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 3,72%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,56%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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