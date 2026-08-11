Cruz Azul sufre aterrizaje de emergencia en Minnesota previo a su duelo en la Leagues Cup

Los cementeros aún tienen oportunidad de continuar en la competencia. (Crédito: John Jones-Imagn Images)

Guardar

Lo que debía ser un desplazamiento sin mayores contratiempos hacia la ‘Ciudad del Viento’ terminó por convertirse en un auténtico episodio de preocupación para el equipo de Cruz Azul luego de tener que hacer un aterrizaje forzoso.

Previo a su tercer compromiso en la Leagues Cup 2026, el avión que transportaba al plantel , cuerpo técnico y directiva cementera tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia imprevisto en la ciudad de Minnesota, tras detectarse un desperfecto mecánico a mitad del vuelo, lo que modificó el itinerario celeste.

PUBLICIDAD

La travesía, planificada para conectar directamente la sede de su último encuentro con el territorio de Illinois, se vio abruptamente interrumpida cuando los sistemas de navegación de la aeronave privada registraron una anomalía de origen técnico.

En ese sentido, siguiendo estrictamente los protocolos de aviación civil y seguridad aeroportuaria, la tripulación tomó la determinación inmediata de desviar el rumbo comercial y solicitar pista prioritaria en el aeropuerto de las Gemelas, evitando así poner en riesgo la integridad de los pasajeros.

PUBLICIDAD

Ninguna persona del plantel resultó herida o con complicaciones. (Crédito: John Jones-Imagn Images)

¿Cómo se encuentran los jugadores?

Aunque el incidente no pasó a mayores y la maniobra de descenso se ejecutó con absoluta pericia y sin reporte de tripulantes o futbolistas lesionados, se vivieron momentos de tensión dentro del vestidor celeste. Miembros del staff técnico y jugadores manifestaron su inquietud al experimentar la variación repentina de altitud y la notificación de desvío de emergencia en pleno vuelo.

Tras tocar tierra firme en suelo de Minnesota, el plantel fue trasladado a una zona segura de la terminal aérea, donde permaneció a la espera de que la logística de la institución coordinara una alternativa de transporte rápida. La directiva del club, en constante comunicación con las autoridades operativas del certamen binacional, activó un plan de contingencia para conseguir una nueva aeronave que permitiera trasladar al equipo a su destino final a la brevedad.

PUBLICIDAD

Este contratiempo aéreo no solo alteró la planificación de itinerarios y los tiempos de descanso de los futbolistas dirigidos por el cuerpo técnico de La Máquina, sino que también trastocó las sesiones de entrenamiento previa y las ruedas de prensa reglamentarias estipuladas en el protocolo de la competición, por lo que se comunicará la reprogramación en las próximas horas.

Cruz Azul es uno de los equipos que continúa en la pelea por el campeonato. (Crédito: John Jones-Imagn Images)

La Máquina logró llegar a Chicago

Luego de haber pasado por momentos complicados en territorio estadounidense, el equipo de La Noria tuvo la oportunidad de trasladarse a la zona del encuentro de manera segura para continuar con su preparación de cara al siguiente encuentro.

PUBLICIDAD

Pese al desgaste psicológico que implicó este contratiempo, el cuerpo médico y el área de preparación física del club enfilaron sus esfuerzos en mitigar el cansancio muscular y el estrés del viaje entre los futbolistas. La consigna dentro del vestidor ha sido cerrar filas de inmediato, priorizar la recuperación adecuada y concentrarse de lleno en el vital choque deportivo que sostendrán en el Toyota Park.

El conjunto capitalino retomó el viaje y logró aterrizar en Chicago. (TW Cruz Azul)

A qué hora y dónde ver el partido de Cruz Azul

A pesar del contratiempo en los cielos estadounidenses, la actividad de la Leagues Cup no se detiene y Cruz Azul buscará amarrar su boleto a la siguiente ronda del torneo binacional cuando se mida ante el cuadro local.

PUBLICIDAD

¿Cuándo? Jueves 13 de agosto de 2026.

¿Dónde? Toyota Park (SeatGeek Stadium) en Bridgeview, Illinois, Estados Unidos.

¿A qué hora? 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 20:00 horas ET.

¿Dónde ver en México? La transmisión exclusiva del encuentro estará disponible para todo el territorio mexicano a través de la plataforma de streaming Apple TV (mediante el pase MLS Season Pass).