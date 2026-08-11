Joven exige bajarse antes del viaje para ver a su novio y amenaza al taxista con denunciarlo por violación

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Un viaje solicitado a través de una aplicación terminó en una situación de extrema tensión para un conductor luego de que una joven pasajera le pidiera modificar el recorrido para poder encontrarse con su novio y, ante la negativa del trabajador, amenazara con comenzar a gritar para acusarlo de intentar hacerle algo.

El caso fue difundido en redes sociales por el propio conductor y creador de contenido Gellert Sampop, quien mostró la conversación que habría sostenido con la pasajera durante el trayecto.

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De acuerdo con su relato, el viaje había sido solicitado por el padre de la joven, por lo que el destino registrado en la aplicación debía cumplirse. Sin embargo, durante el recorrido, la pasajera le pidió que la dejara en otro punto y que posteriormente marcara el viaje como concluido en el lugar establecido.

(Captura de pantalla)

La intención de la joven, según lo expuesto en el video, era poder reunirse con su pareja sin que su padre supiera que se había desviado del trayecto.

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“¿Será que me puedes hacer un favor? Lo que pasa es que voy a ir a ver a mi novio, pero mi papá no me deja. Entonces, quería ver si tú podías bajarme más adelante y terminar el viaje completo”, le solicita la joven al conductor.

El conductor se negó por seguridad

El trabajador decidió no aceptar la petición. Su argumento fue que modificar el recorrido podía generar un problema en caso de que algo le sucediera posteriormente a la pasajera.

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“Híjole, no creo. Es que si te llega a pasar algo a ti y después me echan la culpa a mí. Es una responsabilidad muy grande. Yo lo que puedo hacer es dejarte en el destino y ya, este, ya si quieres, este, te puedes ir a donde tú quieras”.

(Captura de pantalla)

La joven insistió y trató de convencerlo asegurando que se encontraría con una persona de confianza.

“No va a pasar nada. O sea, voy con alguien de confianza. Nada más que, pues, mi papá es muy... como estricto. Es que si me dejas en el destino, ya me queda muy lejos y pues es que sí necesito que me hagas ese favor. La verdad, sí me urge llegar con él”.

Sin embargo, el conductor mantuvo su postura y explicó que no estaba dispuesto a modificar el viaje solicitado.

La amenaza quedó registrada

La conversación cambió de tono cuando el chofer volvió a explicarle que no quería exponerse a una situación que pudiera traerle consecuencias si la pasajera desaparecía o sufría algún incidente después de abandonar el vehículo.

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“Es que sí es muy arriesgado, señorita. Te llega a pasar algo, siempre ha pasado en las noticias que se van con el novio y desaparecen y el único que los vio fue el chofer”.

La respuesta de la joven fue todavía más contundente. Al no conseguir que el conductor aceptara su petición, aseguró que comenzaría a gritar y lo acusaría de querer hacerle daño.

(Captura de pantalla)

“Pues ya, si no, si no, si no me bajas aquí, voy a empezar a gritar. Que me quieres hacer algo. Te estoy pidiendo un favor de buena forma, pues es la única solución que encuentro entonces”.

Ante la advertencia, el conductor decidió detener el automóvil para que la joven pudiera bajar y evitar que la situación escalara todavía más.

El episodio rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron la importancia de contar con herramientas de seguridad tanto para pasajeros como para conductores.

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Entre los comentarios publicados aparecieron: “La aplicación debería tener un botón de emergencia para asegurar de ese tipo de situaciones”, “Ahí le encargo señora presidenta, usted y sus leyes a favor de las mujeres”; “Viejon no se si lo hiciste pero te hubieras regresado y decirle a los padres y enseñarles el video”, “Yo me hubiera regresado a contarle a el papá”; “Las muchachitas de hoy en día van duro en la vida”; “En ese momento le llamas al padre que fue quién pidió el viaje y le dices que tienes la grabación de la extorsión de su hija”; “Lo bueno que tienes pruebas no importa que allá gritado la hubieras regresado con su papá”.

El caso abrió nuevamente el debate sobre las medidas de protección que deberían existir durante los viajes mediante aplicaciones y sobre la importancia de contar con evidencia cuando ocurre una situación de este tipo.

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