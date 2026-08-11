Piden ayuda al gobierno de México: niños del Club Tijuana quedan atrapados en Colombia tras fuerte terremoto

Los futbolistas mexicanos de Tijuana fueron campeones en el torneo internacional, pero ahora piden ayuda para volver a casa (ObelizFC/FB)

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El equipo infantil de futbol Leyendas Obeliz FC, originario de Tijuana, Baja California, se encontraba en Colombia durante el terremoto de 7.4, por lo que ahora los entrenadores y los deportistas piden ayuda para volver a México.

Los deportistas menores de edad viajaron por una competencia de futbol internacional al norte De Armenia Quindio, una de las regiones afectadas por el terremoto de Colombia.

De acuerdo con la Embajada de México, Armenia es una de las zonas de colombia que presentan dificultad de movilidad.

La competencia a la que asistió Leyendas Obeliz FC es Internacional Futsal Kids, en la cual resultaron campeones.

El equipo se encuentra en Armenia, Colombia, donde se reportaron varados tras un sismo de magnitud 7.4 (Obelix FC)

“Tenemos una gran incertidumbre por el tema de los traslados, no sabemos qué vaya a pasar, estamos en una situación complicada”, detalló uno de los entrenadores.

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“Estamos bien físicamente, golpeados animicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados, pero ocupamos de su apoyo para volver a casa”, escribió el equipo de entrenadores desde su cuenta de Facebook.

Qué dijeron los jugadores de Leyendas Obeliz, equipo de Tijuana

Tres de los futbolistas, Tavito, Eiden y Chuky, grabaron un video a nombre de todos sus compañeros expresando su sentir y también pidieron apoyo al Gobierno de México para volver a casa.

Con medallas de oro, tres jugadores buscan apoyo para volver a México desde el país siniestrado (Obeliz FC)

“Queremos solicitar un apoyo para volver a casa porque hoy en Colombia pasó un terremoto de 7.4, nos asustamos mucho y solicitamos un apoyo, venimos a Colombia por un torneo internacional, representando a México y a Leyendas Obeliz, buscamos apoyo para volver a Tijuana, que es nuestra casa para estar con nuestras familias”.

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Qué ha pasado con el equipo tijuanense en Colombia

La actualización más reciente de Obeliz FC, club deportivo infantil, es que están en contacto con el Gobierno de Baja California.

Tanto deportistas como los entrenadores viajan por vía terrestre hacia Bogotá, capital del país siniestrado, para tratar de tomar a un vuelo con destino a México.

“Muy buenas noches a todos, muchas gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir y difundir, ya se contacto el Gobierno de Baja California, por parte de la Gobernadora Marina del Pilar.

El equipo Leyendas Obeliz, representante de México, resultó campeón en la competencia Internacional Futsal Kids (FB/anareli.granados)

Actualmente, nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindio, para Bogota, Colombia esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso".

Cabe señalar que la publicación se realizó durante la madrugada del 11 de agosto, ya que hay caminos afectados por el terremoto, se desconoce si ya llegaron al aeropuerto de Bogotá para partir hacia México.

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Embajada de México atiende a connacionales en Colombia

La reconstrucción de Armenia después de 1999 reforzó las normas sismorresistentes, los estudios del suelo y la planificación urbana, y ahora será clave en la evaluación del impacto - crédito Redes sociales

El impacto del reciente sismo en Colombia ha movilizado a las autoridades diplomáticas mexicanas, que han intensificado su labor para atender a los nacionales afectados.

La Embajada de México en Colombia ha gestionado 120 llamadas de emergencia y ha recibido 213 solicitudes de asistencia consular desde el domingo por la mañana, cuando se registró el movimiento telúrico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la delegación diplomática mantiene contacto constante con las personas que requieren orientación para salir del país.

Entre las acciones implementadas se encuentra la coordinación con aerolíneas para facilitar los traslados y la reubicación de quienes se alojaban en hoteles con daños estructurales.

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Especialistas explicaron que el sismo de 1999 fue menos potente que el de Chocó, pero causó más devastación en Armenia por ser más superficial y más cercano - crédito Colprensa/Redes sociales

En respuesta a las afectaciones en la infraestructura vial, la SRE informó que se espera recabar más información durante el día para coordinar los traslados y programar salidas en los vuelos planeados hacia México.

El objetivo es garantizar la seguridad de los connacionales y ofrecer soluciones ante la imposibilidad de circular por carreteras dañadas.

Por el momento, no se han reportado fallecimientos de ciudadanos mexicanos a causa del fenómeno natural, según lo indicó la SRE.

La embajada ha puesto a disposición de la comunidad el teléfono de emergencia (+57 313 878 6028) para canalizar nuevas solicitudes y brindar información actualizada.

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