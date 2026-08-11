Tras avistamientos de ballenas Rice en Tamaulipas y Yucatán, UNAM y Estados Unidos activan monitoreo en el Golfo de México

Humpback whales lunge feed in Monterey Bay.

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La reciente detección de ballenas Rice en aguas de Tamaulipas y Yucatán activa un programa binacional de monitoreo en el Golfo de México. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Estados Unidos inician un esfuerzo de cinco años para estudiar a uno de los cetáceos más amenazados y exclusivos de la región, en busca de estrategias para su recuperación.

Las observaciones en aguas mexicanas amplían la distribución conocida de esta especie, cuya población se estima que es de menos de 100 individuos. Ahora, el seguimiento se extiende a todo el Golfo de México, una zona donde, además de la actividad pesquera y marítima, la expansión petrolera representa una amenaza creciente para la fauna marina.

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Monitoreo binacional: seis sitios, seguimiento acústico y análisis integral

Durante el periodo 2026-2030, el proyecto colaborativo establece seis sitios de monitoreo acústico pasivo en profundidades de 200 a 400 metros a lo largo del Golfo de México, tanto en aguas mexicanas como estadounidenses. Estos puntos estratégicos permitirán registrar de forma continua las vocalizaciones de la ballena de Rice y el ruido ambiental generado por embarcaciones y actividades industriales, así como recolectar datos oceanográficos clave: temperatura del fondo, salinidad y oxígeno disuelto.

El monitoreo acústico es fundamental porque la ballena de Rice es una especie difícil de observar a simple vista y su población es extremadamente reducida. Las grabaciones permitirán identificar la presencia de ejemplares, evaluar la cantidad de ballenas que vocalizan en cada sitio y discernir patrones de comportamiento individual y movimiento a lo largo del año.

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(Diana Morán / Infobae México)

El proyecto también contempla el despliegue de sistemas de seguimiento acústico de última generación para analizar tendencias estacionales e interanuales en la densidad de la especie. Los científicos podrán correlacionar la presencia de ballenas con factores oceanográficos y niveles de ruido, lo que permitirá construir mapas de distribución en tiempo real y determinar cómo las actividades humanas afectan el comportamiento de los cetáceos.

La investigación “Long-term Assessments of Rice’s Whales for Endangered Species Recovery Planning” está a cargo de un grupo multidisciplinario integrado por expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM, el Instituto Scripps de Oceanografía, el Centro de Ciencias Pesqueras del Sureste de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) así como el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico, y la Universidad Veracruzana.

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El proyecto operará con fondos del programa RESTORE de la NOAA, que impulsa la investigación de largo plazo para la sustentabilidad del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México. Este programa prioriza estudios que permitan desarrollar estrategias de manejo y conservación basadas en evidencia científica.

El monitoreo binacional busca, además, generar datos sólidos para fundamentar acciones de protección. Se prevé que los resultados contribuyan al diseño de políticas públicas como restricciones temporales en operaciones industriales, ajustes en rutas marítimas y la promoción de tecnologías menos invasivas. El objetivo es reducir las amenazas sobre el hábitat de una especie cuya supervivencia está en riesgo y cuya distribución, hasta ahora, era poco conocida fuera de las costas de Estados Unidos.

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La reciente detección de ballenas Rice frente a Tamaulipas y Yucatán confirma que la especie utiliza todo el Golfo de México. La ampliación de su rango de distribución representa una oportunidad para afinar las estrategias de conservación y aprovechar la colaboración internacional para su protección.

Expansión petrolera: riesgo creciente para la ballena de Rice

El Golfo de México soporta una alta presión industrial. Un acuerdo reciente entre Pemex y Petrobras para ampliar operaciones de exploración y extracción petrolera en aguas profundas introduce nuevos riesgos para el hábitat de la ballena de Rice. El aumento de plataformas y tráfico marítimo puede alterar los patrones de migración y comunicación de la especie.

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El monitoreo acústico de largo plazo permitirá identificar el efecto del ruido y otras alteraciones producidas por la expansión de la actividad petrolera. Los datos obtenidos serán fundamentales para diseñar recomendaciones que mitiguen el impacto sobre los cetáceos y promuevan la protección de la biodiversidad en una de las regiones marinas más industrializadas del continente.