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<p>Hoy No Circula del 12 de agosto en CDMX y Edomex</p><p><br></p>

Que un carro circule o no este miércoles en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

El Hoy No Circula funciona de lunes a sábado (Jovani Pérez/Infobae)
El Hoy No Circula funciona de lunes a sábado (Jovani Pérez/Infobae)
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Evita multas y que tu automóvil termine en el corralón, averigua si tienes permitido circular en la Ciudad de México y el Estado de México debido al Hoy No Circula.

Fecha: miércoles, 12 de agosto de 2026.

Terminación de placa: 3 y 4.

Color del engomado: rojo.

Holograma: 1 y 2

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: inicia a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas, de acuerdo con las autoridades de la ciudad.

Recuerda que este programa de restricción vehicular extendió su zona de aplicación, ya no solo es en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, también en el Vale de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

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Para saber cuándo no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar holograma y el último dígito de la placa.

Es importante mencionar que el Hoy No Circula es diferente cada día y los coches que tienen prohibido circular se definen según el holograma de circulación, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Desde 1989 se aplica, es decir, suma más de tres décadas en funcionamiento; en tanto, la versión sabatina de esta restricción vehicular comenzó en 2008, por lo que está cerca de cumplir sus primeros 20 años.

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El programa tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos de lunes a viernes, así como los sábados.

Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)
Así aplica el Hoy No Circula todos los días (Jovani Pérez/Infobae)

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

A partir del 1 de julio de 2025, la área de aplicación del Hoy No Circula se extendió, ya no solo es válido en la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, sino también al Valle de Toluca y al Valle de Santiago Tianguistenco. Quedando de la siguiente manera.

En la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Para la Zona Metropolitana del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio La Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Para el Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Xalatlaco

Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Evita multas y sigue el Hoy No Circula (Cuartoscuro)

Hoy No Circula: qué autos están exentos

Existen varios autos que se encuentran exentos del Hoy No Circula, tales como:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I e II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAME emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Que porten placas para personas con discapacidad.

Que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular.

Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo.

Cuál es la multa del Hoy No Circula

En caso de violar el programa de restricción vehicular, el castigo es una multa económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Además, el vehículo es inmovilizado y llevado al corralón donde se mantendrá hasta que la sanción sea cubierta.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a instaurar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana

La contaminación en CDMX

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Hoy No Circula y la mala calidad del aire

Los dos principales motivos por los que se implementa el Hoy No Circula es para reducir el tránsito vehícular y, en consecuencia, bajar la contaminación. Es por eso que cuando la calidad del aire es extremadamente mala se declara contingencia ambiental y se toman medidas para mejorar el medioambiente.

Entre dichas medidas se encuentran modificaciones al programa de restricción vehicular, aplicando el “Doble Hoy No Circula”.

En estos casos la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la circulación de todos los vehículos con holograma 2, la mitad de los automóviles con holograma 1 que la autoridad definirá en su momento en aquellos cuya placa terminen en par o impar, así como algunos de los coches con holograma 0 y 00 que también serán anunciados cuando esto ocurra.

Esta medida puede ser suspendida o extendida por las autoridades ambientales, dependiendo si la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México mejora o empeora.

Sea cual sea el caso, el horario del programa Hoy No Circula será el mismo de siempre, de 5:00 horas a las 22:00 horas.

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